Украина и Великобритания работают над финансированием обороны за счет активов РФ, - Федоров

Украина обратилась к Великобритании с просьбой ускорить выделение средств из замороженных российских активов на нужды Сил обороны.

Об этом сообщил министр обороны Михаил Федоров, сообщает Цензор.НЕТ.

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Министр встретился с министром финансов Великобритании Рэйчел Ривз.

"Обратился с просьбой как можно скорее разблокировать финансирование в рамках программы ERA и направить средства от замороженных российских активов на нужды Сил обороны. Для нас есть три неизменных приоритета: ПВО, дальнобойные боеприпасы и украинские дроны. Именно они сегодня должны получать первоочередное финансирование от партнеров", - говорится в сообщении.

Также Федоров рассказал Ривзу об украинской стратегии AIR-LAND-ECONOMY и реформе оборонных закупок.

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"Украина переходит к открытым конкурентным процедурам, чтобы эффективнее использовать бюджетные средства и направлять больше финансирования на нужды Сил обороны.



Особое внимание уделили поддержке украинской ПВО. Балистические ракеты и управляемые авиабомбы остаются одними из самых серьезных вызовов для Украины, поэтому крайне важно продолжать поставлять ракеты в рамках инициативы PURL.



Также сосредоточились на ужесточении санкций против России. Одно из направлений - противодействие её "теневому флоту", который помогает обходить санкции и финансировать войну", - отметил глава Минобороны Украины.

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