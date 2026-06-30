Украина и Великобритания работают над финансированием обороны за счет активов РФ, - Федоров
Украина обратилась к Великобритании с просьбой ускорить выделение средств из замороженных российских активов на нужды Сил обороны.
Об этом сообщил министр обороны Михаил Федоров, сообщает Цензор.НЕТ.
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Министр встретился с министром финансов Великобритании Рэйчел Ривз.
"Обратился с просьбой как можно скорее разблокировать финансирование в рамках программы ERA и направить средства от замороженных российских активов на нужды Сил обороны. Для нас есть три неизменных приоритета: ПВО, дальнобойные боеприпасы и украинские дроны. Именно они сегодня должны получать первоочередное финансирование от партнеров", - говорится в сообщении.
Также Федоров рассказал Ривзу об украинской стратегии AIR-LAND-ECONOMY и реформе оборонных закупок.
"Украина переходит к открытым конкурентным процедурам, чтобы эффективнее использовать бюджетные средства и направлять больше финансирования на нужды Сил обороны.
Особое внимание уделили поддержке украинской ПВО. Балистические ракеты и управляемые авиабомбы остаются одними из самых серьезных вызовов для Украины, поэтому крайне важно продолжать поставлять ракеты в рамках инициативы PURL.
Также сосредоточились на ужесточении санкций против России. Одно из направлений - противодействие её "теневому флоту", который помогает обходить санкции и финансировать войну", - отметил глава Минобороны Украины.
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