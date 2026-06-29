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Новости Помощь Украине от Франции
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Украина договаривается с Францией о лицензии на производство крылатых ракет SCALP, – Федоров

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Украина ведет переговоры с Парижем о получении лицензии на внутреннее производство французских крылатых ракет SCALP. Основанием для этого послужила успешная личная беседа президента Владимира Зеленского с Эмманюэлем Макроном во время его визита во Францию.

Об этом во время совместного брифинга с датским коллегой в понедельник сообщил министр обороны Украины Михаил Федоров, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

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Что известно?

По словам Федорова, идея совместного использования оборонных технологий получила политический импульс на самом высоком межгосударственном уровне. Сейчас процесс перешел на этап технических согласований с производителями.

"Во время визита нашего президента во Францию состоялся очень конструктивный разговор с президентом Макроном о возможности предоставления нашей стране лицензии на ракеты SCALP. И сейчас продолжаются переговоры как с правительством, так и с компанией по этому вопросу, уточняются все детали", — рассказал министр.

  • Впрочем, министр добавил, что в этом вопросе"действительно есть прогресс, но пока говорить рано", поскольку это непростой процесс. В частности, как отметил Федоров, это касается интеллектуальной собственности, открытия производства в целом и всех бюрократических нюансов.

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Переговоры с Вашингтоном

Также Федоров сообщил, что продолжается взаимодействие с США. Главной темой диалога является реализация договоренностей, достигнутых во время недавнего саммита лидеров "Большой семерки" во Франции.

"Что касается итогов G7 и декларации о развитии ПВО, предоставлении лицензии и так далее... сейчас на уровне СНБО продолжаются переговоры с американскими партнерами по этому вопросу. Мы пока не можем раскрывать никаких подробностей. Но в целом это беспрецедентно — то, что это было объявлено, и то, что вообще начались такие переговоры. Это первые шаги. Осторожно, мы продолжаем поддерживать эти контакты для того, чтобы добиться результата", – отметил глава Минобороны.

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Ставка на собственные силы и "датскую модель"

Анализируя перспективы развития дальнобойного оружия, Федоров заявил, что привлечение иностранных лицензий должно укреплять, а не заменять отечественный оборонно-промышленный комплекс. Наиболее эффективным инструментом финансирования на данный момент остается прямая закупка оружия у украинских заводов за средства иностранных партнеров.

"Сейчас очень важно поддерживать через "датскую модель" или другие форматы украинских производителей вооружения. Мы понимаем, как масштабировать то, что уже эффективно работает, и на сегодняшний момент мы максимально надеемся и рассчитываем на собственные силы в этом вопросе. Мы работаем над тем, чтобы каждый дополнительный доллар инвестировать в украинское производство и расширять это производство", — резюмировал Федоров.

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Автор: 

ПВО (3787) ракеты (4016) Франция (3752) Федоров Михаил (728) Storm Shadow / SCALP (28)
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Топ комментарии
+4
у вас же супер пупер фламінги )))))))))))))))))) ..нахера вам скальп - не зрозуміло )
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29.06.2026 21:15 Ответить
+2
новина ні про що. Набагато краще було б аби цієї новини (читай сцянини в очі) не було. Краще, хоч і через рік просто повідомили, що Україна вже випускає ракети за французською ліцензією.
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29.06.2026 21:13 Ответить
+1
SCALP EG - це французька високоточна авіаційна крилата ракета класу «повітря - земля» великої дальності, яка є повним аналогом британської ракети Storm Shadow. Ракета розроблена міжнародним консорціумом MBDA і створена для знищення критично важливих, стаціонарних і добре захищених наземних об'єктів (таких як бункери, командні пункти, мости та аеродроми).
Оригінальна версія (для ВС Франції): До 560 км.
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29.06.2026 21:15 Ответить

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