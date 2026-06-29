Украина договаривается с Францией о лицензии на производство крылатых ракет SCALP, – Федоров

Украина ведет переговоры с Парижем о получении лицензии на внутреннее производство французских крылатых ракет SCALP. Основанием для этого послужила успешная личная беседа президента Владимира Зеленского с Эмманюэлем Макроном во время его визита во Францию.

Об этом во время совместного брифинга с датским коллегой в понедельник сообщил министр обороны Украины Михаил Федоров, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

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Что известно?

По словам Федорова, идея совместного использования оборонных технологий получила политический импульс на самом высоком межгосударственном уровне. Сейчас процесс перешел на этап технических согласований с производителями.

"Во время визита нашего президента во Францию состоялся очень конструктивный разговор с президентом Макроном о возможности предоставления нашей стране лицензии на ракеты SCALP. И сейчас продолжаются переговоры как с правительством, так и с компанией по этому вопросу, уточняются все детали", — рассказал министр.

Впрочем, министр добавил, что в этом вопросе"действительно есть прогресс, но пока говорить рано", поскольку это непростой процесс. В частности, как отметил Федоров, это касается интеллектуальной собственности, открытия производства в целом и всех бюрократических нюансов.

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Переговоры с Вашингтоном

Также Федоров сообщил, что продолжается взаимодействие с США. Главной темой диалога является реализация договоренностей, достигнутых во время недавнего саммита лидеров "Большой семерки" во Франции.

"Что касается итогов G7 и декларации о развитии ПВО, предоставлении лицензии и так далее... сейчас на уровне СНБО продолжаются переговоры с американскими партнерами по этому вопросу. Мы пока не можем раскрывать никаких подробностей. Но в целом это беспрецедентно — то, что это было объявлено, и то, что вообще начались такие переговоры. Это первые шаги. Осторожно, мы продолжаем поддерживать эти контакты для того, чтобы добиться результата", – отметил глава Минобороны.

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Ставка на собственные силы и "датскую модель"

Анализируя перспективы развития дальнобойного оружия, Федоров заявил, что привлечение иностранных лицензий должно укреплять, а не заменять отечественный оборонно-промышленный комплекс. Наиболее эффективным инструментом финансирования на данный момент остается прямая закупка оружия у украинских заводов за средства иностранных партнеров.

"Сейчас очень важно поддерживать через "датскую модель" или другие форматы украинских производителей вооружения. Мы понимаем, как масштабировать то, что уже эффективно работает, и на сегодняшний момент мы максимально надеемся и рассчитываем на собственные силы в этом вопросе. Мы работаем над тем, чтобы каждый дополнительный доллар инвестировать в украинское производство и расширять это производство", — резюмировал Федоров.

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