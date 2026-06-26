Минобороны приступает к закупке новой крупной партии 155-мм снарядов для Сил обороны, — Федоров

155-мм артиллерийские снаряды большой дальности остаются одной из главных потребностей фронта. Именно поэтому по поручению Министерства обороны Агентство оборонных закупок DOT объявляет новый конкурсный тендер на закупку 155-мм артиллерийских снарядов увеличенной дальности.

Об этом сообщает министр обороны Михаил Федоров, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно о тендере?

Как отмечается, к участию могут присоединиться все производители и поставщики, продукция которых соответствует установленным требованиям. Из соображений безопасности процедура будет проходить в закрытом режиме.

Подробности об участии в тендере доступны на сайте Агентства оборонных закупок DОТ.

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Реформа оборонных закупок

По словам Федорова, новый тендер на дальнобойные выстрелы — это продолжение системной реформы оборонных закупок.

"Мы постепенно переводим оборонные закупки на конкурентные тендерные процедуры, чтобы создать прозрачные правила, минимизировать коррупционные риски и эффективнее использовать бюджетные средства", — отметил министр.

Первым результатом этого подхода стала крупнейшая закупка Агентством дальнобойных 155-мм артиллерийских снарядов. Конкурентный тендер позволил сэкономить более 16% от ожидаемой стоимости закупки. Благодаря этому удалось дополнительно закупить еще десятки тысяч снарядов для Сил обороны.

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"Наша цель — постепенно переводить на конкурентные тендерные процедуры все категории оборонных закупок, где это возможно. Это позволит эффективнее использовать средства государства, минимизировать коррупционные риски и обеспечивать Силы обороны большим количеством необходимого вооружения", — добавил Федоров.





