Міноборони розпочинає закупівлю нової масштабної партії 155-мм пострілів для Сил оборони, - Федоров

Далекобійні 155-мм артилерійські постріли залишаються одним із головних запитів фронту. Саме тому на завдання Міністерства оборони Агенція оборонних закупівель ДОТ оголошує новий конкурентний тендер на закупівлю 155-мм артилерійських пострілів збільшеної дальності.

Про це повідомляє міністр оборони Михайло Федоров, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо про тендер?

Як зазначається, до участі можуть долучитися всі виробники та постачальники, продукція яких відповідає визначеним вимогам. З міркувань безпеки процедура проходитиме в закритому середовищі.

Деталі щодо участі в тендері доступні на сайті Агенції оборонних закупівель ДОТ.

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Реформа оборонних закупівель

За словами Федорова, новий тендер на далекобійні постріли - це продовження системної реформи оборонних закупівель.

"Ми поступово переводимо оборонні закупівлі на конкурентні тендерні процедури, щоб створити прозорі правила, мінімізувати корупційні ризики та ефективніше використовувати бюджетні кошти", - зазначив міністр.

Першим результатом цього підходу стала найбільша закупівля Агенцією далекобійних 155-мм артилерійських пострілів. Конкурентний тендер дав змогу зекономити понад 16% очікуваної вартості закупівлі. Завдяки цьому вдалося додатково закупити ще десятки тисяч пострілів для Сил оборони.

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"Наша мета - поступово переводити на конкурентні тендерні процедури всі категорії оборонних закупівель, де це можливо. Це дасть змогу ефективніше використовувати кошти держави, мінімізувати корупційні ризики та забезпечувати Сили оборони більшою кількістю необхідного озброєння", - додав Федоров.





