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Новини Оборонні закупівлі
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Законтрактовано 1,5 тис. мотоциклів для ЗСУ. Вдалося заощадити майже 12 млн грн, - Федоров

Півтори тисячя мотоциклів закупили для ЗСУ

Агенція оборонних закупівель ДОТ уклала контракти на постачання 1 500 мотоциклів для ЗСУ.

Про це повідомив міністр оборони Михайло Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

За словами очільника Міноборони, це втричі більше, ніж за весь минулий рік. Уся партія транспорту надійде до військових уже цього року.

"Мобільність на фронті безпосередньо впливає на швидкість виконання бойових завдань і збереження життя військових.

Мотоцикли залишаються одним із найбільш затребуваних транспортних засобів на фронті поряд із пікапами. Вони забезпечують військовим високу мобільність та допомагають оперативно виконувати завдання в умовах складної логістики й бездоріжжя", - пояснив Федоров.

Читайте також: Україна та п’ять країн-партнерів створили коаліцію з питань оборонного забезпечення - CORPUS, - Міноборони. ФОТОрепортаж

У закупівлі мотоциклів взяли участь шість компаній. Вдалося заощадити майже 12 млн грн. що спрямують на додаткове забезпечення війська, зокрема закупівлю іншого необхідного транспорту.

"За таким же принципом провели найбільшу закупівлю далекобійних артилерійських пострілів 155 мм. Конкуренція між учасниками дала змогу отримати кращі умови для держави та додатково посилити забезпечення війська.

Мета — поступово переходити до тендерних процедур в усіх оборонних закупівлях", - додав він.

Читайте: АОЗ закупила рекордну кількість далекобійних 155-мм снарядів для фронту та зекономила 16% від початкової суми, - Федоров

Автор: 

Міноборони (7858) мотоцикл (127) закупівлі (3720) Федоров Михайло (1119)
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Топ коментарі
+4
браво!!!!браво!!!!жгі єсчо....
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03.06.2026 12:19 Відповісти
+3
Україна заораз максимально сесна у закупівлях МО. Дякуємо пане Федеров. Рухаємся до перемоги. Москва повинна бути спалена!
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03.06.2026 12:15 Відповісти
+3
крадуть як і раніше,тепер це називається -економія,що зекономив то і твоє....
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03.06.2026 12:18 Відповісти
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Ой! Вже перестали красти?
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03.06.2026 12:12 Відповісти
крадуть як і раніше,тепер це називається -економія,що зекономив то і твоє....
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03.06.2026 12:18 Відповісти
Китайські? Добре хоч не "вятка"...
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03.06.2026 12:14 Відповісти
добре якщо в реалі хоч велосипеди прийдуть...
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03.06.2026 12:20 Відповісти
Україна заораз максимально сесна у закупівлях МО. Дякуємо пане Федеров. Рухаємся до перемоги. Москва повинна бути спалена!
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03.06.2026 12:15 Відповісти
браво!!!!браво!!!!жгі єсчо....
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03.06.2026 12:19 Відповісти
Для цього розумного заощадження, а не «кабміндівщини з помічниками ригоАНАЛІВ», і наймалися у 2019 році, зеленський з ********** в Урядовий квартал!!!! А як воно стало у них в реальності, це побачили Українці і весь Світ!!
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03.06.2026 12:17 Відповісти
Отримають до кінця року,а що таке 1,5 тисячі на багатокілометровий фронт
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03.06.2026 12:17 Відповісти
Для логістики мотоцикл - непогане рішення, для штурму - погане.
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03.06.2026 12:24 Відповісти
Треба по Києву провести рейд та конфіскувати пердячі байки в ган-донів, що літають на них вдень і вночі і в тривогу заради розваги! Та думаю і в інших містах таких козлів вистачає...
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03.06.2026 12:47 Відповісти
Може краще заощадьте на автомобілях для поліцаїв? Чому влада закуповує тисячі дорогих джипів вартістю $40тис для мусорів, а для армії економить на всьому чому тільки можна або взагалі перекладає потреби ЗСУ на плечі волонтерів і донати пенсіонерів
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03.06.2026 12:48 Відповісти
Там все складно нам ЄС дає кредити щоб ми закупили у них авто, якось так воно працює.
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03.06.2026 13:29 Відповісти
А чому не забирати у дебілів, які без глушників по вулицях ганяють і людей шугають ревом, сильнішим за той, що видає ракета? Це було б безкоштовно і люди б були вдячні.
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03.06.2026 13:28 Відповісти
 
 