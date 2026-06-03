Законтрактовано 1,5 тис. мотоциклів для ЗСУ. Вдалося заощадити майже 12 млн грн, - Федоров

Агенція оборонних закупівель ДОТ уклала контракти на постачання 1 500 мотоциклів для ЗСУ.

Про це повідомив міністр оборони Михайло Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

За словами очільника Міноборони, це втричі більше, ніж за весь минулий рік. Уся партія транспорту надійде до військових уже цього року.

"Мобільність на фронті безпосередньо впливає на швидкість виконання бойових завдань і збереження життя військових.



Мотоцикли залишаються одним із найбільш затребуваних транспортних засобів на фронті поряд із пікапами. Вони забезпечують військовим високу мобільність та допомагають оперативно виконувати завдання в умовах складної логістики й бездоріжжя", - пояснив Федоров.

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У закупівлі мотоциклів взяли участь шість компаній. Вдалося заощадити майже 12 млн грн. що спрямують на додаткове забезпечення війська, зокрема закупівлю іншого необхідного транспорту.

"За таким же принципом провели найбільшу закупівлю далекобійних артилерійських пострілів 155 мм. Конкуренція між учасниками дала змогу отримати кращі умови для держави та додатково посилити забезпечення війська.



Мета — поступово переходити до тендерних процедур в усіх оборонних закупівлях", - додав він.

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