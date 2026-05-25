АОЗ закупила рекордну кількість далекобійних 155-мм снарядів для фронту та зекономила 16% від початкової суми, - Федоров

Агенція оборонних закупівель ДОТ Міністерства оборони законтрактувала рекордну кількість далекобійних артилерійських пострілів 155 мм, зекономивши мільярди, та купила військовим ще десятки тисяч боєприпасів.

Про це повідомив у телеграм-каналі міністр оборони Михайло Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

Найбільший запит фронту

Далекобійні артилерійські постріли 155 мм - один із найбільших запитів фронту.

АОЗ ДОТ уже законтрактувала найбільшу в історії агенції партію цих пострілів - і на фронт їх приїде на десятки тисяч більше, ніж очікувалося спочатку.

"Наше бачення закупівель - конкурентні процедури: багато учасників, зрозумілі правила, найкращі умови для держави та виконання контрактів у строки. Кожна гривня повинна посилювати Сили оборони - через справедливість, контроль і відповідальність", - зауважив міністр.

Зекономлено 16% від початкової суми

За його словами, у рекордній закупівлі далекобійних артилерійських пострілів 155 мм переможцями стали 6 виробників. З усіма вже підписали контракти на постачання для Сил оборони. Конкуренція та прозорі умови дали змогу зекономити 16% від початкової суми - це мільярди гривень. У результаті вдалося додатково законтрактувати ще десятки тисяч пострілів. Незабаром ворог відчує цю різницю на собі.

Наступний крок - масштабування конкурентних закупівель на FPV, mid-strike та deep-strike дрони.

"Улітку переходитимемо до тендерних процедур у всіх можливих оборонних закупівлях. Більше конкуренції та економії - більше засобів для знищення росіян.

За завданням Президента системно масштабуємо конкурентні закупівлі в обороні, щоб зробити постачання зброї для фронту швидшим, прозорішим та ефективнішим. Будуємо систему, де зброю закуповують за реальними ТТХ та ефективністю, а правила однакові для всіх виробників. Це мінімізація людського фактору, чесна конкуренція, ефективніше використання коштів і швидше постачання зброї на фронт", - пояснив Федоров.

Зменшується залежність від одного постачальника

Важливо, що система також зменшує залежність від одного постачальника. Великі закупівлі можуть розподілятися між кількома виробниками.

Частина процедур проходитиме в електронній системі Prozorro. Водночас безпека оборонних підприємств і людей залишається пріоритетом, тому процес запускається поступово та з урахуванням усіх ризиків.