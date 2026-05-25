АОЗ закупила рекордну кількість далекобійних 155-мм снарядів для фронту та зекономила 16% від початкової суми, - Федоров

Агенція оборонних закупівель ДОТ Міністерства оборони законтрактувала рекордну кількість далекобійних артилерійських пострілів 155 мм, зекономивши мільярди, та купила військовим ще десятки тисяч боєприпасів.

Про це повідомив у телеграм-каналі міністр оборони Михайло Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

Найбільший запит фронту

Далекобійні артилерійські постріли 155 мм - один із найбільших запитів фронту.

АОЗ ДОТ уже законтрактувала найбільшу в історії агенції партію цих пострілів - і на фронт їх приїде на десятки тисяч більше, ніж очікувалося спочатку.

"Наше бачення закупівель - конкурентні процедури: багато учасників, зрозумілі правила, найкращі умови для держави та виконання контрактів у строки. Кожна гривня повинна посилювати Сили оборони - через справедливість, контроль і відповідальність", - зауважив міністр.

Зекономлено 16% від початкової суми

За його словами, у рекордній закупівлі далекобійних артилерійських пострілів 155 мм переможцями стали 6 виробників. З усіма вже підписали контракти на постачання для Сил оборони. Конкуренція та прозорі умови дали змогу зекономити 16% від початкової суми - це мільярди гривень. У результаті вдалося додатково законтрактувати ще десятки тисяч пострілів. Незабаром ворог відчує цю різницю на собі.

Наступний крок - масштабування конкурентних закупівель на FPV, mid-strike та deep-strike дрони.

"Улітку переходитимемо до тендерних процедур у всіх можливих оборонних закупівлях. Більше конкуренції та економії - більше засобів для знищення росіян.

За завданням Президента системно масштабуємо конкурентні закупівлі в обороні, щоб зробити постачання зброї для фронту швидшим, прозорішим та ефективнішим. Будуємо систему, де зброю закуповують за реальними ТТХ та ефективністю, а правила однакові для всіх виробників. Це мінімізація людського фактору, чесна конкуренція, ефективніше використання коштів і швидше постачання зброї на фронт", - пояснив Федоров.

Зменшується залежність від одного постачальника

Важливо, що система також зменшує залежність від одного постачальника. Великі закупівлі можуть розподілятися між кількома виробниками.

Частина процедур проходитиме в електронній системі Prozorro. Водночас безпека оборонних підприємств і людей залишається пріоритетом, тому процес запускається поступово та з урахуванням усіх ризиків.

"законтрактувала" .."приїде"

от як тільки ПРИЇДЕ - так і рапортуй

бо буде як з бракованими мінами та снарядами..шо там сметанін та камишін ? де ці ******** , щось давно про них не чути було
25.05.2026 14:31 Відповісти
25.05.2026 14:31 Відповісти
Мабуть послами до теплих держав поїхали.
показати весь коментар
25.05.2026 14:37 Відповісти
А що з бракованими мінами? Кого покарали?
показати весь коментар
25.05.2026 14:33 Відповісти
Якогось зама знайдуть, посадять на пару років та стару квартиру , машину можливо відберуть.
показати весь коментар
25.05.2026 14:36 Відповісти
Чебурека в заслання перевіряти офшори
показати весь коментар
25.05.2026 14:53 Відповісти
Там ще питання до якості. Бо дешеві турецькі і дорогі німецькі ну дуже відрізняють ,як по точносиі так і по ураженню.
показати весь коментар
25.05.2026 14:34 Відповісти
Дивно... Стаття про 155 мм снаряди, а на "заставці" - міни 120 мм.
показати весь коментар
25.05.2026 14:34 Відповісти
Ти думаєш дівчинка, яка писана новину, розбирається в типах снаряів?
Це ілюстративне фото
показати весь коментар
25.05.2026 14:36 Відповісти
Навіть не писала, а скоріювала з новинного агрегатора типу укр.нет.
показати весь коментар
25.05.2026 14:38 Відповісти
Я не думаю про "дівчинку", а про текст і фото...
показати весь коментар
25.05.2026 14:46 Відповісти
настілький старий?
ааа...
точно.
ти школу у 1975 закінчив.
25.05.2026 15:03 Відповісти
25.05.2026 15:03 Відповісти
М-да... Рівень "інтелехту" - як у "бухаріка, під пивнушкою"... На рівень слюсаря, чи електрика - не дотягуєш... Бо у мене є знайомі такого рівня - але вони набагато розумніші за тебе...
25.05.2026 15:22 Відповісти
25.05.2026 15:22 Відповісти
Так не буває. Десь мусить бути підступ... Вони не вибухають? Чи вибухають у стволі під час пострілу?
показати весь коментар
25.05.2026 14:35 Відповісти
Справа про 120 тис. бракованих мін
Джерело: https://censor.net/ua/n3550405

https://www.radiosvoboda.org/a/video-brakovani-snaryady-dlya-zsu/33220863.html Браковані снаряди для ЗСУ: що відомо? (відео)
показати весь коментар
25.05.2026 14:37 Відповісти
Чотири роки активна фаза війни , а на цензорі досі не відрізняють міни від снарядів , да ще й різних калібрів .
показати весь коментар
25.05.2026 14:45 Відповісти
пишіть коректно - АОЗ гниди жумаділова не закупила ...а ЗАПЛАТИЛА , за невідомої якості снаряди що колись приїдуть можливо ..і може навіть вилетять з ствола..і може кудись долетять і якось влучать

zельоні гниди такі гниди
25.05.2026 14:45 Відповісти
25.05.2026 14:45 Відповісти
От кожному хочеться попіаритись, розповісти що БУДЕ, а не краще просто помовчати. А що є насправді то хлопці на передку нехай відчують.
показати весь коментар
25.05.2026 14:47 Відповісти
Ти, Федоров, головне не кради, як твої попередники! Може ще людиною станеш...
показати весь коментар
25.05.2026 14:56 Відповісти
що за куйню ,про економію ,на виготовленні ***********, втирає цей "зелений менеджер"???
25.05.2026 15:03 Відповісти
25.05.2026 15:03 Відповісти
 
 