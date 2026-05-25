АОЗ закупила рекордну кількість далекобійних 155-мм снарядів для фронту та зекономила 16% від початкової суми, - Федоров
Агенція оборонних закупівель ДОТ Міністерства оборони законтрактувала рекордну кількість далекобійних артилерійських пострілів 155 мм, зекономивши мільярди, та купила військовим ще десятки тисяч боєприпасів.
Про це повідомив у телеграм-каналі міністр оборони Михайло Федоров, інформує Цензор.НЕТ.
Найбільший запит фронту
Далекобійні артилерійські постріли 155 мм - один із найбільших запитів фронту.
АОЗ ДОТ уже законтрактувала найбільшу в історії агенції партію цих пострілів - і на фронт їх приїде на десятки тисяч більше, ніж очікувалося спочатку.
"Наше бачення закупівель - конкурентні процедури: багато учасників, зрозумілі правила, найкращі умови для держави та виконання контрактів у строки. Кожна гривня повинна посилювати Сили оборони - через справедливість, контроль і відповідальність", - зауважив міністр.
Зекономлено 16% від початкової суми
За його словами, у рекордній закупівлі далекобійних артилерійських пострілів 155 мм переможцями стали 6 виробників. З усіма вже підписали контракти на постачання для Сил оборони. Конкуренція та прозорі умови дали змогу зекономити 16% від початкової суми - це мільярди гривень. У результаті вдалося додатково законтрактувати ще десятки тисяч пострілів. Незабаром ворог відчує цю різницю на собі.
Наступний крок - масштабування конкурентних закупівель на FPV, mid-strike та deep-strike дрони.
"Улітку переходитимемо до тендерних процедур у всіх можливих оборонних закупівлях. Більше конкуренції та економії - більше засобів для знищення росіян.
За завданням Президента системно масштабуємо конкурентні закупівлі в обороні, щоб зробити постачання зброї для фронту швидшим, прозорішим та ефективнішим. Будуємо систему, де зброю закуповують за реальними ТТХ та ефективністю, а правила однакові для всіх виробників. Це мінімізація людського фактору, чесна конкуренція, ефективніше використання коштів і швидше постачання зброї на фронт", - пояснив Федоров.
Зменшується залежність від одного постачальника
Важливо, що система також зменшує залежність від одного постачальника. Великі закупівлі можуть розподілятися між кількома виробниками.
Частина процедур проходитиме в електронній системі Prozorro. Водночас безпека оборонних підприємств і людей залишається пріоритетом, тому процес запускається поступово та з урахуванням усіх ризиків.
от як тільки ПРИЇДЕ - так і рапортуй
бо буде як з бракованими мінами та снарядами..шо там сметанін та камишін ? де ці ******** , щось давно про них не чути було
Це ілюстративне фото
Джерело: https://censor.net/ua/n3550405
https://www.radiosvoboda.org/a/video-brakovani-snaryady-dlya-zsu/33220863.html Браковані снаряди для ЗСУ: що відомо? (відео)
