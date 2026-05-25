АОЗ рекордно закупила дальнобойные 155-мм снаряды для фронта и сэкономила 16% от первоначальной суммы, - Федоров

Агентство оборонных закупок ГОТ Министерства обороны заключило контракт на рекордное количество дальнобойных артиллерийских снарядов калибра 155 мм, сэкономив миллиарды, и закупило для военных еще десятки тысяч боеприпасов.

Самый большой запрос фронта

Дальнобойные артиллерийские снаряды калибра 155 мм - один из самых больших запросов фронта.

АОЗ ДОТ уже заключила контракт на крупнейшую в истории агентства партию этих снарядов - и на фронт их прибудет на десятки тысяч больше, чем ожидалось изначально.

"Наше видение закупок - конкурентные процедуры: много участников, понятные правила, лучшие условия для государства и выполнение контрактов в сроки. Каждая гривна должна укреплять Силы обороны - через справедливость, контроль и ответственность", - отметил министр.

Сэкономлено 16% от первоначальной суммы

По его словам, в рекордной закупке дальнобойных артиллерийских снарядов 155 мм победителями стали 6 производителей. Со всеми уже подписаны контракты на поставку для Сил обороны. Конкуренция и прозрачные условия позволили сэкономить 16% от первоначальной суммы - это миллиарды гривен. В результате удалось дополнительно заключить контракты еще на десятки тысяч снарядов. Вскоре враг ощутит эту разницу на себе.

Следующий шаг - масштабирование конкурентных закупок на FPV, mid-strike и deep-strike дроны.

"Летом перейдем к тендерным процедурам во всех возможных оборонных закупках. Больше конкуренции и экономии - больше средств для уничтожения россиян.

По поручению Президента системно масштабируем конкурентные закупки в обороне, чтобы сделать поставки оружия на фронт быстрее, прозрачнее и эффективнее. Создаем систему, где оружие закупают по реальным ТТХ и эффективности, а правила одинаковы для всех производителей. Это минимизация человеческого фактора, честная конкуренция, более эффективное использование средств и более быстрая поставка оружия на фронт", - пояснил Федоров.

Уменьшается зависимость от одного поставщика

Важно, что система также уменьшает зависимость от одного поставщика. Крупные закупки могут распределяться между несколькими производителями.

Часть процедур будет проходить в электронной системе Prozorro. В то же время безопасность оборонных предприятий и людей остается приоритетом, поэтому процесс запускается постепенно и с учетом всех рисков.

"законтрактувала" .."приїде"

от як тільки ПРИЇДЕ - так і рапортуй

бо буде як з бракованими мінами та снарядами..шо там сметанін та камишін ? де ці ******** , щось давно про них не чути було
25.05.2026 14:31 Ответить
А що з бракованими мінами? Кого покарали?
25.05.2026 14:33 Ответить
Там ще питання до якості. Бо дешеві турецькі і дорогі німецькі ну дуже відрізняють ,як по точносиі так і по ураженню.
25.05.2026 14:34 Ответить
25.05.2026 14:31 Ответить
Мабуть послами до теплих держав поїхали.
25.05.2026 14:37 Ответить
25.05.2026 14:33 Ответить
Якогось зама знайдуть, посадять на пару років та стару квартиру , машину можливо відберуть.
25.05.2026 14:36 Ответить
Чебурека в заслання перевіряти офшори
25.05.2026 14:53 Ответить
25.05.2026 14:34 Ответить
Дивно... Стаття про 155 мм снаряди, а на "заставці" - міни 120 мм.
25.05.2026 14:34 Ответить
Ти думаєш дівчинка, яка писана новину, розбирається в типах снаряів?
Це ілюстративне фото
25.05.2026 14:36 Ответить
Навіть не писала, а скоріювала з новинного агрегатора типу укр.нет.
25.05.2026 14:38 Ответить
Я не думаю про "дівчинку", а про текст і фото...
25.05.2026 14:46 Ответить
настілький старий?
ааа...
точно.
ти школу у 1975 закінчив.
25.05.2026 15:03 Ответить
М-да... Рівень "інтелехту" - як у "бухаріка, під пивнушкою"... На рівень слюсаря, чи електрика - не дотягуєш... Бо у мене є знайомі такого рівня - але вони набагато розумніші за тебе...
25.05.2026 15:22 Ответить
знайомі, слюсарі електрики?
такі ж дрєвні?
в доміно забиваєте?
25.05.2026 15:41 Ответить
Ні... Над такими, як ти, "гімноплюями", з апломбом "філософа", насміхаємся...
Іди лісом...Більше відповідать не буду... Бо ти не полеміку ведеш, а "срач розводиш"...
25.05.2026 15:45 Ответить
Так не буває. Десь мусить бути підступ... Вони не вибухають? Чи вибухають у стволі під час пострілу?
25.05.2026 14:35 Ответить
Ще слід уточнити, чи справді далекобійні. Тому що минулого року знаючі люди стверджували, що саме далекобійних постачалося від сили 5%, тому вся арта постійно перебувала під загрозою дронів (занадто близько до ЛБЗ).
"САУ "Богдана", яка стріляє на 42 км, зараз забезпечується лише снарядами дальністю 15 км. Далекобійних снарядів в закупках МО лише 5%, - офіцерка ЗСУ Чорновол."
Джерело: https://censor.net/ua/v3578581
25.05.2026 15:50 Ответить
Так, я теж про це чув свого часу. Тому від команди зеленського, а міністр Федоров саме з цієї команди, особисто я очікую будь яку лажу для ЗСУ.
25.05.2026 16:09 Ответить
Кожна партія снарядів проходить пристрілку. Спочатку на заводі. Це робиться при комплектації снаряда. При цьому береться окрема партія пороху, капсульних втулок, детонаторів і вибухівки. Скомплектувавши пробну партію снарядів, її пристрілюють. На основі пристрілки виписують ТТХ, лист з якими вкладається в ящики з снарядами. На основі цих ТТХ, використовуючи типові таблиці стрільб, військові проводять свою пристрілку (контрольну).
25.05.2026 15:53 Ответить
Справа про 120 тис. бракованих мін
Джерело: https://censor.net/ua/n3550405

https://www.radiosvoboda.org/a/video-brakovani-snaryady-dlya-zsu/33220863.html Браковані снаряди для ЗСУ: що відомо? (відео)
25.05.2026 14:37 Ответить
Чотири роки активна фаза війни , а на цензорі досі не відрізняють міни від снарядів , да ще й різних калібрів .
25.05.2026 14:45 Ответить
пишіть коректно - АОЗ гниди жумаділова не закупила ...а ЗАПЛАТИЛА , за невідомої якості снаряди що колись приїдуть можливо ..і може навіть вилетять з ствола..і може кудись долетять і якось влучать

zельоні гниди такі гниди
25.05.2026 14:45 Ответить
От кожному хочеться попіаритись, розповісти що БУДЕ, а не краще просто помовчати. А що є насправді то хлопці на передку нехай відчують.
25.05.2026 14:47 Ответить
Ти, Федоров, головне не кради, як твої попередники! Може ще людиною станеш...
25.05.2026 14:56 Ответить
що за куйню ,про економію ,на виготовленні ***********, втирає цей "зелений менеджер"???
25.05.2026 15:03 Ответить
Скажімо, на безпілотниках від "фраєр-понт" можна зекономити як мінімум 50% вартості.
Це якщо "міндічі" будуть менше красти...
25.05.2026 15:52 Ответить
Взагалі-то думав,що цей міністр хоть трохи розумніший від попередніх ні помилився То що піарщик,то було відомо і раніше ,але для чого говорити про речі,які повинні відноситись до військової таємниці??? Це пряма кримінальна стаття . Друге---ти ще їх отримай,а ти вже всім розповідаєш про успіх??? Третє--- оказується що це чмо "нічого не може зробити без президента,бо завжди посилаєтьс на якісь його вказівки Чи такий вже тупий,що сам не може щось робити,чи просто супер лизун дупи.
25.05.2026 16:09 Ответить
Якшо снаряди М107, то то повна дупа - замість влучання на відстані 35-40 км з САУ Богдана та її посестричок від небайдужих країн - пріцільна дальність 7-8 км. А така марка снарядів постачалась і за умерова і за федорова.
25.05.2026 16:19 Ответить
Не закупили, а тільки "законтрактували"...
25.05.2026 16:24 Ответить
 
 