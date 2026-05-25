АОЗ рекордно закупила дальнобойные 155-мм снаряды для фронта и сэкономила 16% от первоначальной суммы, - Федоров
Агентство оборонных закупок ГОТ Министерства обороны заключило контракт на рекордное количество дальнобойных артиллерийских снарядов калибра 155 мм, сэкономив миллиарды, и закупило для военных еще десятки тысяч боеприпасов.
Об этом сообщил в Telegram-канале министр обороны Михаил Федоров, информирует Цензор.НЕТ.
Самый большой запрос фронта
Дальнобойные артиллерийские снаряды калибра 155 мм - один из самых больших запросов фронта.
АОЗ ДОТ уже заключила контракт на крупнейшую в истории агентства партию этих снарядов - и на фронт их прибудет на десятки тысяч больше, чем ожидалось изначально.
"Наше видение закупок - конкурентные процедуры: много участников, понятные правила, лучшие условия для государства и выполнение контрактов в сроки. Каждая гривна должна укреплять Силы обороны - через справедливость, контроль и ответственность", - отметил министр.
Сэкономлено 16% от первоначальной суммы
По его словам, в рекордной закупке дальнобойных артиллерийских снарядов 155 мм победителями стали 6 производителей. Со всеми уже подписаны контракты на поставку для Сил обороны. Конкуренция и прозрачные условия позволили сэкономить 16% от первоначальной суммы - это миллиарды гривен. В результате удалось дополнительно заключить контракты еще на десятки тысяч снарядов. Вскоре враг ощутит эту разницу на себе.
Следующий шаг - масштабирование конкурентных закупок на FPV, mid-strike и deep-strike дроны.
"Летом перейдем к тендерным процедурам во всех возможных оборонных закупках. Больше конкуренции и экономии - больше средств для уничтожения россиян.
По поручению Президента системно масштабируем конкурентные закупки в обороне, чтобы сделать поставки оружия на фронт быстрее, прозрачнее и эффективнее. Создаем систему, где оружие закупают по реальным ТТХ и эффективности, а правила одинаковы для всех производителей. Это минимизация человеческого фактора, честная конкуренция, более эффективное использование средств и более быстрая поставка оружия на фронт", - пояснил Федоров.
Уменьшается зависимость от одного поставщика
Важно, что система также уменьшает зависимость от одного поставщика. Крупные закупки могут распределяться между несколькими производителями.
Часть процедур будет проходить в электронной системе Prozorro. В то же время безопасность оборонных предприятий и людей остается приоритетом, поэтому процесс запускается постепенно и с учетом всех рисков.
Це ілюстративне фото
"САУ "Богдана", яка стріляє на 42 км, зараз забезпечується лише снарядами дальністю 15 км. Далекобійних снарядів в закупках МО лише 5%, - офіцерка ЗСУ Чорновол."
