Україна та п’ять країн-партнерів створили коаліцію з питань оборонного забезпечення - CORPUS, - Міноборони. ФОТОрепортаж
Україна разом із країнами-партнерами створила CORPUS (Coalition for Resilient Procurement and Unified Support) – багатонаціональну коаліцію у сфері оборонного забезпечення.
Про це повідомили в Міноборони України, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, відповідний меморандум про співпрацю сторони підписали у Києві.
До складу коаліції увійшли Агенція оборонних закупівель ДОТ Міноборони та закупівельні агенції країн-партнерів – Фінляндії, Італії, Норвегії, Швеції та Великої Британії.
Функції CORPUS
Мета CORPUS – стати постійною платформою для посилення обороноздатності України та партнерів, а також об’єднати закупівельні агенції для кращої координації, підвищення стійкості систем забезпечення і розвитку співпраці в умовах безпекових змін.
Директор директорату Міністерства оборони України Артем Романюков зазначив, що CORPUS стане розгалуженою системою закупівельних агенцій країн-партнерів. Це дозволить краще планувати закупівлі, формувати надійні ланцюги постачання, виявляти слабкі ланки. Також – обмінюватися досвідом, рішеннями та інструментами, посилюючи одне одного.
У Міноборони зауважили, що взаємодія між агенціями відбуватиметься на операційному рівні – через обмін рішеннями щодо роботи з ринком, цифрових інструментів, антикорупційних і комплаєнс-практик, а також організації постачання.
Коаліція є відкритою
Водночас коаліція залишається відкритою для інших країн-партнерів за умови приєднання до Меморандуму та одностайної підтримки Ради директорів.
"Сьогодні системи забезпечення працюють в умовах швидких змін і спільних загроз, що вимагає тіснішої координації між країнами. Ми вже співпрацюємо з партнерами на практичному рівні, і CORPUS є наступним кроком у розвитку цієї взаємодії", – наголосив директор АОЗ України ДОТ Арсен Жумаділов.
Важливість CORPUS
За словами Жумаділова, для України ця ініціатива є можливістю масштабувати досвід забезпечення війська, сформований у ході повномасштабної війни, а для партнерів – отримати доступ до практичних рішень, які вже працюють у реальних умовах.
Також окремий інтерес партнерів викликають ІТ-рішення ДОТ, які Міністерство оборони впроваджує як частину загальної цифрової трансформації відомства. Ці інструменти вже довели свою ефективність на практиці. Зокрема, йдеться про цифрову екосистему DOT-Chain: маркетплейс озброєння DOT-Chain Defence, систему управління харчуванням DOT-Chain Food та систему управління поставками оперативного рівня DOT-Chain Arsenal.
Цифровізація дозволила пришвидшити постачання та зробити процеси більш керованими, а процес ухвалення рішень базувати на основі даних.
Повідомляється, що Жумаділов очолюватиме CORPUS протягом першого року. Надалі головування здійснюватиметься на ротаційній основі за одностайним рішенням учасників.
