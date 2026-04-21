Міноборони дозволило коригувати ціни контрактів на оптоволоконні дрони для стабільних поставок на фронт

Міністерство оборони України оновило механізм закупівель оптоволоконних дронів, щоб забезпечити постачання БпЛА на фронт в умовах коливань цін на ключові компоненти.

"Оптоволоконні дрони є критично важливим інструментом на полі бою. Вони працюють під впливом РЕБ і забезпечують стабільний зв’язок у складних умовах, що напряму впливає на ефективність підрозділів", - наголосили у відомстві.

Динаміка постачань підтверджує пріоритетність цього напряму:

впродовж 2025 року за контрактами ДОТ було поставлено 374 тис. дронів на оптоволокні,

а станом на квітень 2026 року військо вже отримало понад 92% обсягів від показників усього минулого року.

Така інтенсивність закупівель дозволяє не лише масштабувати виробництво, а й оперативно закривати нагальні потреби фронту в умовах високотехнологічної війни.

Виклики на ринку та ризики постачання

Останнім часом контрактування ускладнилося через ситуацію на глобальному ринку: ціни на оптоволокно зростали та коливалися у 2–6 разів.

У таких умовах виробники укладали контракти за фіксованою ціною, однак уже за кілька тижнів вартість ключових компонентів могла суттєво змінитися. Це створювало ризики зриву виконання контрактів і постачання дронів.

Новий механізм закупівель

Спільно з Кабінетом Міністрів України та Агенцією оборонних закупівель ДОТ Міноборони запровадило механізм коригування вартості контрактів відповідно до ціни ключових компонентів – оптоволокна, котушок, бобін.

Із кінця березня за централізованими закупівлями вже укладено перші додаткові угоди з оновленою ціною з урахуванням подорожчання оптоволокна. Оновлений механізм дозволяє забезпечити виконання контрактів навіть в умовах нестабільності ринку.

Темпи постачання збережуться, а необхідні технології продовжать надходити до підрозділів на фронті.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Міністерство оборони України вперше впроваджує у війську уніфіковану наземну станцію керування для оптоволоконних дронів. Рішення дозволить прибрати різноманіття систем, зменшити навантаження на операторів і підвищити ефективність виконання бойових завдань.