Міноборони дозволило коригувати ціни контрактів на оптоволоконні дрони для стабільних поставок на фронт

Міноборони змінило правила закупівлі оптоволоконних дронів

Міністерство оборони України оновило механізм закупівель оптоволоконних дронів, щоб забезпечити постачання БпЛА на фронт в умовах коливань цін на ключові компоненти.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні Міністерства оборони України.

"Оптоволоконні дрони є критично важливим інструментом на полі бою. Вони працюють під впливом РЕБ і забезпечують стабільний зв’язок у складних умовах, що напряму впливає на ефективність підрозділів", - наголосили у відомстві.

Динаміка постачань підтверджує пріоритетність цього напряму:

  • впродовж 2025 року за контрактами ДОТ було поставлено 374 тис. дронів на оптоволокні,
  • а станом на квітень 2026 року військо вже отримало понад 92% обсягів від показників усього минулого року.

Така інтенсивність закупівель дозволяє не лише масштабувати виробництво, а й оперативно закривати нагальні потреби фронту в умовах високотехнологічної війни.

Виклики на ринку та ризики постачання

Останнім часом контрактування ускладнилося через ситуацію на глобальному ринку: ціни на оптоволокно зростали та коливалися у 2–6 разів.

У таких умовах виробники укладали контракти за фіксованою ціною, однак уже за кілька тижнів вартість ключових компонентів могла суттєво змінитися. Це створювало ризики зриву виконання контрактів і постачання дронів.

Новий механізм закупівель

Спільно з Кабінетом Міністрів України та Агенцією оборонних закупівель ДОТ Міноборони запровадило механізм коригування вартості контрактів відповідно до ціни ключових компонентів – оптоволокна, котушок, бобін.

Із кінця березня за централізованими закупівлями вже укладено перші додаткові угоди з оновленою ціною з урахуванням подорожчання оптоволокна. Оновлений механізм дозволяє забезпечити виконання контрактів навіть в умовах нестабільності ринку.

Темпи постачання збережуться, а необхідні технології продовжать надходити до підрозділів на фронті.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Міністерство оборони України вперше впроваджує у війську уніфіковану наземну станцію керування для оптоволоконних дронів. Рішення дозволить прибрати різноманіття систем, зменшити навантаження на операторів і підвищити ефективність виконання бойових завдань.

Міноборони дозволило КОРУПЦІЙНО коригувати ціни контрактів на оптоволоконні дрони для стабільних поставок на фронт Джерело: https://censor.net/ua/n3611607
21.04.2026 13:47 Відповісти
Яйця, тільки на оптоволокні?
21.04.2026 13:47 Відповісти
 
 