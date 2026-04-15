Міноборони впроваджує дроново-штурмові підрозділи під нову тактику бою

В Україні впроваджують нову модель ведення бойових дій, яка поєднує безпілотні системи з піхотними підрозділами.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні Міністерства оборони України.

Йдеться про створення дроново-штурмових підрозділів, які дозволяють підвищити ефективність бойових операцій та зменшити втрати серед військових.

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Нова тактика: поєднання дронів і піхоти

У Міністерстві оборони зазначають, що новий підхід передбачає інтеграцію повітряних і наземних безпілотників у роботу піхоти. Це дозволяє діяти більш злагоджено та точніше уражати цілі.

Така система вже змінює підхід до штурмових дій на фронті та дає змогу мінімізувати ризики для особового складу.

"Цей підхід кардинально змінює тактику штурмових дій і дозволяє значно підвищити ефективність операцій", — зазначають у Міноборони.

За даними відомства, застосування нової моделі вже дало результат. Зокрема, на півдні України з лютого 2026 року вдалося звільнити значні території.

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Реформа закупівель і розвиток безпілотників

Паралельно в Україні змінюється система оборонних закупівель. Кабінет міністрів запустив експериментальний механізм, який дозволяє швидше закуповувати та впроваджувати новітні технології для Сил оборони.

Міністерство оборони також нарощує постачання безпілотників. Агенція оборонних закупівель уклала масштабні контракти на дрони різних типів, зокрема Mavic, Autel і Matrice.

Окрему увагу приділяють впровадженню рішень із використанням штучного інтелекту.

Крім того, змінено підхід до постачання озброєння. Відтепер закупівлі здійснюються за принципом диверсифікації, що дозволяє залучати більше виробників і зменшувати залежність від окремих постачальників.

Раніше ми повідомляли, що НАТО вперше надасть допомогу для реформи Агенції оборонних закупівель ДОТ. Підтримка реалізовуватиметься через Офіс спеціального радника з питань оборони Великої Британії та стосуватиметься підсилення спроможностей агенції.

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