РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6687 посетителей онлайн
Новости
428 6

Минобороны заявило об эффективности новой модели боя

В Украине внедряют новую модель ведения боевых действий, которая сочетает беспилотные системы с пехотными подразделениями.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Министерства обороны Украины.

Речь идет о создании дроново-штурмовых подразделений, которые позволяют повысить эффективность боевых операций и уменьшить потери среди военных.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Новая тактика: сочетание дронов и пехоты

В Министерстве обороны отмечают, что новый подход предусматривает интеграцию воздушных и наземных беспилотников в работу пехоты. Это позволяет действовать более слаженно и точнее поражать цели.

Такая система уже меняет подход к штурмовым действиям на фронте и позволяет минимизировать риски для личного состава.

"Этот подход кардинально меняет тактику штурмовых действий и позволяет значительно повысить эффективность операций", — отмечают в Минобороны.

По данным ведомства, применение новой модели уже дало результат. В частности, на юге Украины с февраля 2026 года удалось освободить значительные территории.

Читайте: Итоги "Рамштайна": Зеленский сообщил об усилении ПВО и совместном производстве вооружения

Реформа закупок и развитие беспилотников

Параллельно в Украине меняется система оборонных закупок. Кабинет Министров запустил экспериментальный механизм, который позволяет быстрее закупать и внедрять новейшие технологии для Сил обороны.

Министерство обороны также наращивает поставки беспилотников. Агентство оборонных закупок заключило масштабные контракты на дроны различных типов, в частности Mavic, Autel и Matrice.

Особое внимание уделяется внедрению решений с использованием искусственного интеллекта.

Кроме того, изменен подход к поставкам вооружения. Отныне закупки осуществляются по принципу диверсификации, что позволяет привлекать больше производителей и уменьшать зависимость от отдельных поставщиков.

  • Ранее мы сообщали, что НАТО впервые предоставит помощь для реформы Агентства оборонных закупок ДОТ. Поддержка будет реализовываться через Офис специального советника по вопросам обороны Великобритании и будет касаться укрепления потенциала агентства.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нидерланды инвестируют 248 млн евро в дроны для Украины, — Минобороны страны

Автор: 

Минобороны (9582) искусственный интеллект (66) дроны (6793)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Схема бойових порядків і організації поля бою в новітній війні дронів:
- ширина сектору бригади: 40 км;
- глибина "Drone Wall": 10-15 км суцільного покриття FPV + важкі дрони;
- замість щільних ліній - "хмара" розосереджених груп по 2-9 бійців з інтеграцією дронів у кожну ланку.

Піхота більше маневрує малими групами, ніж тримає суцільний фронт.
Шари інтеграції: сенсорна мережа (акустичні, сейсмічні, RF, EO/IR, радари)→ розвідка → удар (FPV+важкі) → перехоплення+EW → наземні дії з UGV (наземні роботи) та C5ISR (цифрова система управління боєм з AI).

Джерело - https://x.com/i/status/2041441635297354212 тут.

https://pbs.twimg.com/media/HFSoWVnXkAAO9IE?format=jpg&name=small

показать весь комментарий
15.04.2026 23:53
показать весь комментарий
16.04.2026 00:01 Ответить
показать весь комментарий
16.04.2026 00:09 Ответить
показать весь комментарий
16.04.2026 00:05 Ответить
показать весь комментарий
16.04.2026 00:06 Ответить
 
 