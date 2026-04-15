Минобороны заявило об эффективности новой модели боя

В Украине внедряют новую модель ведения боевых действий, которая сочетает беспилотные системы с пехотными подразделениями.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Министерства обороны Украины.

Речь идет о создании дроново-штурмовых подразделений, которые позволяют повысить эффективность боевых операций и уменьшить потери среди военных.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Новая тактика: сочетание дронов и пехоты

В Министерстве обороны отмечают, что новый подход предусматривает интеграцию воздушных и наземных беспилотников в работу пехоты. Это позволяет действовать более слаженно и точнее поражать цели.

Такая система уже меняет подход к штурмовым действиям на фронте и позволяет минимизировать риски для личного состава.

"Этот подход кардинально меняет тактику штурмовых действий и позволяет значительно повысить эффективность операций", — отмечают в Минобороны.

По данным ведомства, применение новой модели уже дало результат. В частности, на юге Украины с февраля 2026 года удалось освободить значительные территории.

Реформа закупок и развитие беспилотников

Параллельно в Украине меняется система оборонных закупок. Кабинет Министров запустил экспериментальный механизм, который позволяет быстрее закупать и внедрять новейшие технологии для Сил обороны.

Министерство обороны также наращивает поставки беспилотников. Агентство оборонных закупок заключило масштабные контракты на дроны различных типов, в частности Mavic, Autel и Matrice.

Особое внимание уделяется внедрению решений с использованием искусственного интеллекта.

Кроме того, изменен подход к поставкам вооружения. Отныне закупки осуществляются по принципу диверсификации, что позволяет привлекать больше производителей и уменьшать зависимость от отдельных поставщиков.

Ранее мы сообщали, что НАТО впервые предоставит помощь для реформы Агентства оборонных закупок ДОТ. Поддержка будет реализовываться через Офис специального советника по вопросам обороны Великобритании и будет касаться укрепления потенциала агентства.

