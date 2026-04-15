Минобороны заявило об эффективности новой модели боя
В Украине внедряют новую модель ведения боевых действий, которая сочетает беспилотные системы с пехотными подразделениями.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Министерства обороны Украины.
Речь идет о создании дроново-штурмовых подразделений, которые позволяют повысить эффективность боевых операций и уменьшить потери среди военных.
Новая тактика: сочетание дронов и пехоты
В Министерстве обороны отмечают, что новый подход предусматривает интеграцию воздушных и наземных беспилотников в работу пехоты. Это позволяет действовать более слаженно и точнее поражать цели.
Такая система уже меняет подход к штурмовым действиям на фронте и позволяет минимизировать риски для личного состава.
"Этот подход кардинально меняет тактику штурмовых действий и позволяет значительно повысить эффективность операций", — отмечают в Минобороны.
По данным ведомства, применение новой модели уже дало результат. В частности, на юге Украины с февраля 2026 года удалось освободить значительные территории.
Реформа закупок и развитие беспилотников
Параллельно в Украине меняется система оборонных закупок. Кабинет Министров запустил экспериментальный механизм, который позволяет быстрее закупать и внедрять новейшие технологии для Сил обороны.
Министерство обороны также наращивает поставки беспилотников. Агентство оборонных закупок заключило масштабные контракты на дроны различных типов, в частности Mavic, Autel и Matrice.
Особое внимание уделяется внедрению решений с использованием искусственного интеллекта.
Кроме того, изменен подход к поставкам вооружения. Отныне закупки осуществляются по принципу диверсификации, что позволяет привлекать больше производителей и уменьшать зависимость от отдельных поставщиков.
- Ранее мы сообщали, что НАТО впервые предоставит помощь для реформы Агентства оборонных закупок ДОТ. Поддержка будет реализовываться через Офис специального советника по вопросам обороны Великобритании и будет касаться укрепления потенциала агентства.
- ширина сектору бригади: 40 км;
- глибина "Drone Wall": 10-15 км суцільного покриття FPV + важкі дрони;
- замість щільних ліній - "хмара" розосереджених груп по 2-9 бійців з інтеграцією дронів у кожну ланку.
Піхота більше маневрує малими групами, ніж тримає суцільний фронт.
Шари інтеграції: сенсорна мережа (акустичні, сейсмічні, RF, EO/IR, радари)→ розвідка → удар (FPV+важкі) → перехоплення+EW → наземні дії з UGV (наземні роботи) та C5ISR (цифрова система управління боєм з AI).
Джерело - https://x.com/i/status/2041441635297354212 тут.
з ЗЄльоними болтунами буде.
ЗСУ роблять інтелектуальний стрибок, а ЗЄлянь своїм триндежом передає інформацію кацапам, включно з схемами, щоб вони, тупарі, второпали як
куди ж їх всі складати ...