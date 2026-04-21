Минобороны разрешило корректировать цены контрактов на оптоволоконные дроны для стабильных поставок на фронт

Минобороны изменило правила закупки оптоволоконных дронов

Министерство обороны Украины обновило механизм закупок оптоволоконных дронов, чтобы обеспечить поставки БПЛА на фронт в условиях колебаний цен на ключевые компоненты.

"Оптоволоконные дроны являются критически важным инструментом на поле боя. Они работают под воздействием РЭБ и обеспечивают стабильную связь в сложных условиях, что напрямую влияет на эффективность подразделений", - подчеркнули в ведомстве.

Динамика поставок подтверждает приоритетность этого направления:

  • в течение 2025 года по контрактам ГОТ было поставлено 374 тыс. дронов на оптоволокне,
  • а по состоянию на апрель 2026 года армия уже получила более 92% объемов от показателей всего прошлого года.

Такая интенсивность закупок позволяет не только масштабировать производство, но и оперативно удовлетворять насущные потребности фронта в условиях высокотехнологичной войны.

Вызовы на рынке и риски поставок

В последнее время заключение контрактов усложнилось из-за ситуации на глобальном рынке: цены на оптоволокно росли и колебались в 2–6 раз.

В таких условиях производители заключали контракты по фиксированной цене, однако уже через несколько недель стоимость ключевых компонентов могла существенно измениться. Это создавало риски срыва выполнения контрактов и поставок дронов.

Новый механизм закупок

Совместно с Кабинетом Министров Украины и Агентством оборонных закупок ГОТ Минобороны внедрило механизм корректировки стоимости контрактов в соответствии с ценой ключевых компонентов – оптоволокна, катушек, бобин.

С конца марта по централизованным закупкам уже заключены первые дополнительные соглашения с обновленной ценой с учетом подорожания оптоволокна. Обновленный механизм позволяет обеспечить выполнение контрактов даже в условиях нестабильности рынка.

Темпы поставок сохранятся, а необходимые технологии продолжат поступать в подразделения на фронте.

Напомним, ранее сообщалось, что Министерство обороны Украины впервые внедряет в армии унифицированную наземную станцию управления для оптоволоконных дронов. Решение позволит устранить разнообразие систем, уменьшить нагрузку на операторов и повысить эффективность выполнения боевых задач.

Міноборони дозволило КОРУПЦІЙНО коригувати ціни контрактів на оптоволоконні дрони для стабільних поставок на фронт
21.04.2026 13:47 Ответить
Яйця, тільки на оптоволокні?
21.04.2026 13:47 Ответить
 
 