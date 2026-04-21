Минобороны разрешило корректировать цены контрактов на оптоволоконные дроны для стабильных поставок на фронт

Министерство обороны Украины обновило механизм закупок оптоволоконных дронов, чтобы обеспечить поставки БПЛА на фронт в условиях колебаний цен на ключевые компоненты.

"Оптоволоконные дроны являются критически важным инструментом на поле боя. Они работают под воздействием РЭБ и обеспечивают стабильную связь в сложных условиях, что напрямую влияет на эффективность подразделений", - подчеркнули в ведомстве.

Динамика поставок подтверждает приоритетность этого направления:

в течение 2025 года по контрактам ГОТ было поставлено 374 тыс. дронов на оптоволокне,

а по состоянию на апрель 2026 года армия уже получила более 92% объемов от показателей всего прошлого года.

Такая интенсивность закупок позволяет не только масштабировать производство, но и оперативно удовлетворять насущные потребности фронта в условиях высокотехнологичной войны.

Вызовы на рынке и риски поставок

В последнее время заключение контрактов усложнилось из-за ситуации на глобальном рынке: цены на оптоволокно росли и колебались в 2–6 раз.

В таких условиях производители заключали контракты по фиксированной цене, однако уже через несколько недель стоимость ключевых компонентов могла существенно измениться. Это создавало риски срыва выполнения контрактов и поставок дронов.

Новый механизм закупок

Совместно с Кабинетом Министров Украины и Агентством оборонных закупок ГОТ Минобороны внедрило механизм корректировки стоимости контрактов в соответствии с ценой ключевых компонентов – оптоволокна, катушек, бобин.

С конца марта по централизованным закупкам уже заключены первые дополнительные соглашения с обновленной ценой с учетом подорожания оптоволокна. Обновленный механизм позволяет обеспечить выполнение контрактов даже в условиях нестабильности рынка.

Темпы поставок сохранятся, а необходимые технологии продолжат поступать в подразделения на фронте.

Напомним, ранее сообщалось, что Министерство обороны Украины впервые внедряет в армии унифицированную наземную станцию управления для оптоволоконных дронов. Решение позволит устранить разнообразие систем, уменьшить нагрузку на операторов и повысить эффективность выполнения боевых задач.