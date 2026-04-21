Минобороны разрешило корректировать цены контрактов на оптоволоконные дроны для стабильных поставок на фронт
Министерство обороны Украины обновило механизм закупок оптоволоконных дронов, чтобы обеспечить поставки БПЛА на фронт в условиях колебаний цен на ключевые компоненты.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Министерства обороны Украины.
"Оптоволоконные дроны являются критически важным инструментом на поле боя. Они работают под воздействием РЭБ и обеспечивают стабильную связь в сложных условиях, что напрямую влияет на эффективность подразделений", - подчеркнули в ведомстве.
Динамика поставок подтверждает приоритетность этого направления:
- в течение 2025 года по контрактам ГОТ было поставлено 374 тыс. дронов на оптоволокне,
- а по состоянию на апрель 2026 года армия уже получила более 92% объемов от показателей всего прошлого года.
Такая интенсивность закупок позволяет не только масштабировать производство, но и оперативно удовлетворять насущные потребности фронта в условиях высокотехнологичной войны.
Вызовы на рынке и риски поставок
В последнее время заключение контрактов усложнилось из-за ситуации на глобальном рынке: цены на оптоволокно росли и колебались в 2–6 раз.
В таких условиях производители заключали контракты по фиксированной цене, однако уже через несколько недель стоимость ключевых компонентов могла существенно измениться. Это создавало риски срыва выполнения контрактов и поставок дронов.
Новый механизм закупок
Совместно с Кабинетом Министров Украины и Агентством оборонных закупок ГОТ Минобороны внедрило механизм корректировки стоимости контрактов в соответствии с ценой ключевых компонентов – оптоволокна, катушек, бобин.
С конца марта по централизованным закупкам уже заключены первые дополнительные соглашения с обновленной ценой с учетом подорожания оптоволокна. Обновленный механизм позволяет обеспечить выполнение контрактов даже в условиях нестабильности рынка.
Темпы поставок сохранятся, а необходимые технологии продолжат поступать в подразделения на фронте.
Напомним, ранее сообщалось, что Министерство обороны Украины впервые внедряет в армии унифицированную наземную станцию управления для оптоволоконных дронов. Решение позволит устранить разнообразие систем, уменьшить нагрузку на операторов и повысить эффективность выполнения боевых задач.
