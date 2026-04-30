Украина и пять стран-партнеров создали коалицию по вопросам оборонного обеспечения - CORPUS, - Минобороны. ФОТОрепортаж

Украина совместно со странами-партнерами создала CORPUS (Coalition for Resilient Procurement and Unified Support) — многонациональную коалицию в сфере оборонного обеспечения.

Как отмечается, соответствующий меморандум о сотрудничестве стороны подписали в Киеве.

В состав коалиции вошли Агентство оборонных закупок DOT Минобороны и закупочные агентства стран-партнеров – Финляндии, Италии, Норвегии, Швеции и Великобритании.

Функции CORPUS

Цель CORPUS – стать постоянной платформой для укрепления обороноспособности Украины и партнеров, а также объединить закупочные агентства для лучшей координации, повышения устойчивости систем обеспечения и развития сотрудничества в условиях изменений в сфере безопасности.

Директор директората Министерства обороны Украины Артем Романюков отметил, что CORPUS станет разветвленной системой закупочных агентств стран-партнеров. Это позволит лучше планировать закупки, формировать надежные цепочки поставок, выявлять слабые звенья. Также – обмениваться опытом, решениями и инструментами, усиливая друг друга.

В Минобороны отметили, что взаимодействие между агентствами будет происходить на операционном уровне — через обмен решениями по работе с рынком, цифровыми инструментами, антикоррупционными и комплаенс-практиками, а также организацией поставок.

Коалиция является открытой

В то же время коалиция остается открытой для других стран-партнеров при условии присоединения к Меморандуму и единодушной поддержки Совета директоров.

"Сегодня системы обеспечения работают в условиях быстрых изменений и общих угроз, что требует более тесной координации между странами. Мы уже сотрудничаем с партнерами на практическом уровне, и CORPUS является следующим шагом в развитии этого взаимодействия", – подчеркнул директор АОЗ Украины ДОТ Арсен Жумадилов.

Важность CORPUS

По словам Жумадилова, для Украины эта инициатива является возможностью масштабировать опыт обеспечения войск, сформированный в ходе полномасштабной войны, а для партнеров – получить доступ к практическим решениям, которые уже работают в реальных условиях.

Также особый интерес у партнеров вызывают ИТ-решения ДОТ, которые Министерство обороны внедряет как часть общей цифровой трансформации ведомства. Эти инструменты уже доказали свою эффективность на практике. В частности, речь идет о цифровой экосистеме DOT-Chain: маркетплейсе вооружения DOT-Chain Defence, системе управления питанием DOT-Chain Food и системе управления поставками оперативного уровня DOT-Chain Arsenal.

Цифровизация позволила ускорить поставки и сделать процессы более управляемыми, а процесс принятия решений — основанным на данных.

Сообщается, что Жумадилов возглавит CORPUS в течение первого года. В дальнейшем председательство будет осуществляться на ротационной основе по единогласному решению участников.