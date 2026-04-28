Проблемы с обеспечением на фронте: Минобороны начало проверки

Случаи недостаточной поставки продуктов на передовую не должны стать систематическими. В 14-й отдельной механизированной бригаде уже ведется расследование, а командир бригады отстранен от должности.

Об этом заявило Минобороны Украины, сообщает Цензор.НЕТ

Случаи недостаточного снабжения продуктами на отдаленные позиции в 30-й ОМБр, 128-й ОГШБр и 108-й ОБр ТрО не должны стать системными. Минобороны работает с Генштабом по этому вопросу.

Читайте также: Скандал в 14 ОМБр: в Группировке объединенных сил проверяют руководство 10-го корпуса

Показательна ситуация в 14-й ОМБр: комиссия Сухопутных войск проводит расследование, комбриг снят, виновные понесут ответственность.

Главком генерал Сырский приказал командующим группировками и корпусами до 20 мая проверить обеспечение бойцов на линии соприкосновения.

Искаженные доклады о боевой обстановке будут иметь для должностных лиц прямые негативные последствия.

Читайте также: Нахождение военных на позиции более 40 дней является неэффективным, готовим предложения Сырскому, - Решетилова

