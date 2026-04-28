Проблемы с обеспечением на фронте: Минобороны начало проверки
Случаи недостаточной поставки продуктов на передовую не должны стать систематическими. В 14-й отдельной механизированной бригаде уже ведется расследование, а командир бригады отстранен от должности.
Об этом заявило Минобороны Украины, сообщает Цензор.НЕТ
Случаи недостаточного снабжения продуктами на отдаленные позиции в 30-й ОМБр, 128-й ОГШБр и 108-й ОБр ТрО не должны стать системными. Минобороны работает с Генштабом по этому вопросу.
Показательна ситуация в 14-й ОМБр: комиссия Сухопутных войск проводит расследование, комбриг снят, виновные понесут ответственность.
Главком генерал Сырский приказал командующим группировками и корпусами до 20 мая проверить обеспечение бойцов на линии соприкосновения.
Искаженные доклады о боевой обстановке будут иметь для должностных лиц прямые негативные последствия.
Что предшествовало?
- Напомним, что в сети получила огласку ситуация вокруг военных 14-й бригады 2-го механизированного батальона ВСУ, которые служат на Харьковском направлении. Родные говорят, что бойцы уже в течение восьми месяцев находятся в крайне сложном положении - на позициях систематически нет еды и питьевой воды.
- В Генштабе утром 24 апреля сообщили, что после выявления проблем в 14-й ОМБр отстранен от должности командир бригады, уволен с должности и назначен с понижением командир 10-го армейского корпуса.
Недавно "Фактів про побори та відправку на нуль за непогодження з командуванням у 58-й ОМПБр не виявлено, - відповідь на запит.
Якщо сВОЇ СвОЇХ перевіряють, то завжди висновок однозначЬний: "фактів про.... не виявлено. Честь мундира, свОї не здаємо, кругова порука.
Якже без того. Це ж бізнес: нижчеброди гроші/довольствіє отримують, родичів мають -нехай платять.
Чим той "командир" гірший за лікаря, який виліковує пацієнта від грошей, рухомого і нерухомого майна - виліковує від грошей, рухомого і нерухомого майна не тільки самого пацієнта-"терпілу", а родичів того терпіли. Україна так і не перестала бути "лагерной"...
Це як Акт на готовому бланку: все надруковано, залишається тільки "шапку" заповнити і дату і підпис поставити.
кращих уже бути не може
а после войны не важно проиграл или выиграл, вся правда хоронится под предлогом действий коварного врага.