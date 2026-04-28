Проблемы с обеспечением на фронте: Минобороны начало проверки

Случаи недостаточной поставки продуктов на передовую не должны стать систематическими. В 14-й отдельной механизированной бригаде уже ведется расследование, а командир бригады отстранен от должности.

Об этом заявило Минобороны Украины, сообщает Цензор.НЕТ

Случаи недостаточного снабжения продуктами на отдаленные позиции в 30-й ОМБр, 128-й ОГШБр и 108-й ОБр ТрО не должны стать системными. Минобороны работает с Генштабом по этому вопросу.

Читайте также: Скандал в 14 ОМБр: в Группировке объединенных сил проверяют руководство 10-го корпуса

Показательна ситуация в 14-й ОМБр: комиссия Сухопутных войск проводит расследование, комбриг снят, виновные понесут ответственность.

Главком генерал Сырский приказал командующим группировками и корпусами до 20 мая проверить обеспечение бойцов на линии соприкосновения.

Искаженные доклады о боевой обстановке будут иметь для должностных лиц прямые негативные последствия.

Читайте также: Нахождение военных на позиции более 40 дней является неэффективным, готовим предложения Сырскому, - Решетилова

Минобороны (9597) продукты (1504) 14 отдельная механизированная бригада (132) 30 отдельная механизированная бригада (169) 128 отдельная горно-пехотная бригада (162)
Топ комментарии
+10
Самі в себе будуть перевіряти? Треш шоу квартал
показать весь комментарий
28.04.2026 14:57 Ответить
+7
що можуть виправити ці совки на керівних посадах? Разбєрьомся коє-как і накажем каво попало. Ото і все як воно буде насправді. Система ватника зеленського так працює у всьому. Головне збити інформаційну хвилю, сімітувати діяльність, покарати стрілочників та залишити все як є. Ані зеленський ані його "менеджери" з ОПи не знають як правильно керувати державою, тим більше у форс-мажорних обставинах. Тому вони лише мародерять та брешуть, брешуть та мародерять, а всі пройоби та провали покривають товстезним шаром пропагандонської брехні.
показать весь комментарий
28.04.2026 15:08 Ответить
+5
А в остальном прекрасная маркиза, все хорошо, все хорошо! А тут і посипалося...

Недавно "Фактів про побори та відправку на нуль за непогодження з командуванням у 58-й ОМПБр не виявлено, - відповідь на запит.

Якщо сВОЇ СвОЇХ перевіряють, то завжди висновок однозначЬний: "фактів про.... не виявлено. Честь мундира, свОї не здаємо, кругова порука.
Якже без того. Це ж бізнес: нижчеброди гроші/довольствіє отримують, родичів мають -нехай платять.
Чим той "командир" гірший за лікаря, який виліковує пацієнта від грошей, рухомого і нерухомого майна - виліковує від грошей, рухомого і нерухомого майна не тільки самого пацієнта-"терпілу", а родичів того терпіли. Україна так і не перестала бути "лагерной"...

Це як Акт на готовому бланку: все надруковано, залишається тільки "шапку" заповнити і дату і підпис поставити.
показать весь комментарий
28.04.2026 15:21 Ответить
Міноборони працює з Генштабом щодо цього питання. Джерело: https://censor.net/ua/n4000378, спробуйте робити у війську а не в кабінетах, й відразу все налагодиться.
показать весь комментарий
28.04.2026 14:58 Ответить
У війську холод, голод та злидні. В кабінеті затишок і комфорт. Навіщо цим трутням вилазити з теплих кабінетів? Вони отримують брехливі рапорти що "все добре", закривають очі на системні проблеми да вдають вигляд що все нормально.
показать весь комментарий
28.04.2026 15:45 Ответить
Всирського - У ВІДСТАВКУ !!!!
показать весь комментарий
28.04.2026 15:08 Ответить
Проверка покажет что бойцы просто решили сесть на диету чтобы скинуть пару-тройку лишних килограмм...
показать весь комментарий
28.04.2026 15:24 Ответить
зате зеля найкрощий президент
кращих уже бути не може
показать весь комментарий
28.04.2026 20:14 Ответить
У кабінетних генералів майорів і інших все чудово і в них вже роботами воюють
показать весь комментарий
28.04.2026 15:59 Ответить
Сухпайки продають на OLX, може теж перевіримо чи не потрібно?
https://www.olx.ua/uk/elektronika/kompyutery-i-komplektuyuschie/periferiynye-ustroystva/q-%D1%81%D1%83%D1%85%D0%BF%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%B8/?currency=UAH
показать весь комментарий
28.04.2026 16:39 Ответить
Тому й продають, бо тиждень не надали провізії 7-10 особам, а пакунки списали, кармани чекають на грошики...
показать весь комментарий
28.04.2026 21:17 Ответить
Під час війни за мародерство на фронті або в тилу треба відразу пускати в якості приманки через мінне поле в штурм.
показать весь комментарий
28.04.2026 16:56 Ответить
А тим часом в Одесі https://www.facebook.com/share/v/1Cy3b8bfkD/
показать весь комментарий
28.04.2026 17:18 Ответить
Невже почалися?
показать весь комментарий
28.04.2026 17:38 Ответить
... розуміємо всі, що із постачанням зброї можуть бути труднощі, але з харчами... ,це вже за межею відповідальності...
показать весь комментарий
28.04.2026 17:52 Ответить
особенность войны в том, что общество не имеет права контролировать военных,
а после войны не важно проиграл или выиграл, вся правда хоронится под предлогом действий коварного врага.
показать весь комментарий
28.04.2026 23:23 Ответить
 
 