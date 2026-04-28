Проблеми із забезпеченням на фронті: Міноборони розпочало перевірки
Випадки недостатнього постачання продуктів на передову не повинні стати системними. У 14-й окремій механізованій бригаді вже триває розслідування, а командира бригади відсторонено.
Про це заявили в Міноборони України, інформує Цензор.НЕТ
Випадки недостатнього постачання продуктів на віддалені позиції у 30 ОМБр, 128 ОГШБр та 108 ОБр ТрО не мають стати системними. Міноборони працює з Генштабом щодо цього питання.
Показовою є ситуація в 14 ОМБр: комісія Сухопутних військ проводить розслідування, комбрига знято, винуватці нестимуть відповідальність.
Головком генерал Сирський наказав командувачам угруповань і корпусів до 20 травня перевірити забезпечення бійців на лінії зіткнення.
Викривлені доповіді про бойову обстановку матимуть для посадових осіб прямі негативні наслідки.
Що передувало?
- Нагадаємо, що у мережі набула розголосу ситуація довкола військових 14 бригади 2 механізованого батальйону ЗСУ, які служать на Харківському напрямку. Рідні кажуть, що бійці вже впродовж восьми місяців перебувають у вкрай складному становищі — на позиціях систематично немає їжі та питної води.
- У Генштабі зранку 24 квітня повідомили, що після виявлення проблем у 14 ОМБр усунуто з посади командира бригади, звільнено з посади та призначено з пониженням командира 10 армійського корпусу.
Недавно "Фактів про побори та відправку на нуль за непогодження з командуванням у 58-й ОМПБр не виявлено, - відповідь на запит.
Якщо сВОЇ СвОЇХ перевіряють, то завжди висновок однозначЬний: "фактів про.... не виявлено. Честь мундира, свОї не здаємо, кругова порука.
Якже без того. Це ж бізнес: нижчеброди гроші/довольствіє отримують, родичів мають -нехай платять.
Чим той "командир" гірший за лікаря, який виліковує пацієнта від грошей, рухомого і нерухомого майна - виліковує від грошей, рухомого і нерухомого майна не тільки самого пацієнта-"терпілу", а родичів того терпіли. Україна так і не перестала бути "лагерной"...
Це як Акт на готовому бланку: все надруковано, залишається тільки "шапку" заповнити і дату і підпис поставити.
кращих уже бути не може
Доречі, набрала на днях - британка купити..а мені замість кошенят вивалило купу продавців військової форми. Нової, різних розмірів..у фізосіб-продавців.
а после войны не важно проиграл или выиграл, вся правда хоронится под предлогом действий коварного врага.