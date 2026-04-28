Проблеми із забезпеченням на фронті: Міноборони розпочало перевірки

Випадки недостатнього постачання продуктів на передову не повинні стати системними. У 14-й окремій механізованій бригаді вже триває розслідування, а командира бригади відсторонено.

Про це заявили в Міноборони України, інформує Цензор.НЕТ

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Випадки недостатнього постачання продуктів на віддалені позиції у 30 ОМБр, 128 ОГШБр та 108 ОБр ТрО не мають стати системними. Міноборони працює з Генштабом щодо цього питання.

Також читайте: Скандал у 14 ОМБр: В Угрупованні об’єднаних сил перевіряють керівництво 10-го корпусу

Показовою є ситуація в 14 ОМБр: комісія Сухопутних військ проводить розслідування, комбрига знято, винуватці нестимуть відповідальність.

Головком генерал Сирський наказав командувачам угруповань і корпусів до 20 травня перевірити забезпечення бійців на лінії зіткнення.

Викривлені доповіді про бойову обстановку матимуть для посадових осіб прямі негативні наслідки.

Також читайте: Перебування військових на позиції понад 40 днів є неефективним, готуємо пропозиції Сирському, - Решетилова

Що передувало?