УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11868 відвідувачів онлайн
Новини Закупівлі продуктів харчування для ЗСУ Проблеми в українській армії
3 427 17

Проблеми із забезпеченням на фронті: Міноборони розпочало перевірки

харчування

Випадки недостатнього постачання продуктів на передову не повинні стати системними. У 14-й окремій механізованій бригаді вже триває розслідування, а командира бригади відсторонено.

Про це заявили в Міноборони України, інформує Цензор.НЕТ

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Випадки недостатнього постачання продуктів на віддалені позиції у 30 ОМБр, 128 ОГШБр та 108 ОБр ТрО не мають стати системними. Міноборони працює з Генштабом щодо цього питання.

Також читайте: Скандал у 14 ОМБр: В Угрупованні об’єднаних сил перевіряють керівництво 10-го корпусу

Показовою є ситуація в 14 ОМБр: комісія Сухопутних військ проводить розслідування, комбрига знято, винуватці нестимуть відповідальність.

Головком генерал Сирський наказав командувачам угруповань і корпусів до 20 травня перевірити забезпечення бійців на лінії зіткнення.

Викривлені доповіді про бойову обстановку матимуть для посадових осіб прямі негативні наслідки.

Також читайте: Перебування військових на позиції понад 40 днів є неефективним, готуємо пропозиції Сирському, - Решетилова

Що передувало?

Автор: 

Міноборони (7808) продукти (1347) 14 окрема механізована бригада (130) 30 окрема механізована бригада (172) 128 окрема гірсько-піхотна бригада (160)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+11
Самі в себе будуть перевіряти? Треш шоу квартал
показати весь коментар
28.04.2026 14:57 Відповісти
+9
що можуть виправити ці совки на керівних посадах? Разбєрьомся коє-как і накажем каво попало. Ото і все як воно буде насправді. Система ватника зеленського так працює у всьому. Головне збити інформаційну хвилю, сімітувати діяльність, покарати стрілочників та залишити все як є. Ані зеленський ані його "менеджери" з ОПи не знають як правильно керувати державою, тим більше у форс-мажорних обставинах. Тому вони лише мародерять та брешуть, брешуть та мародерять, а всі пройоби та провали покривають товстезним шаром пропагандонської брехні.
показати весь коментар
28.04.2026 15:08 Відповісти
+7
У війську холод, голод та злидні. В кабінеті затишок і комфорт. Навіщо цим трутням вилазити з теплих кабінетів? Вони отримують брехливі рапорти що "все добре", закривають очі на системні проблеми да вдають вигляд що все нормально.
показати весь коментар
28.04.2026 15:45 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
Міноборони працює з Генштабом щодо цього питання. Джерело: https://censor.net/ua/n4000378, спробуйте робити у війську а не в кабінетах, й відразу все налагодиться.
показати весь коментар
28.04.2026 14:58 Відповісти
показати весь коментар
Всирського - У ВІДСТАВКУ !!!!
показати весь коментар
28.04.2026 15:08 Відповісти
показати весь коментар
А в остальном прекрасная маркиза, все хорошо, все хорошо! А тут і посипалося...

Недавно "Фактів про побори та відправку на нуль за непогодження з командуванням у 58-й ОМПБр не виявлено, - відповідь на запит.

Якщо сВОЇ СвОЇХ перевіряють, то завжди висновок однозначЬний: "фактів про.... не виявлено. Честь мундира, свОї не здаємо, кругова порука.
Якже без того. Це ж бізнес: нижчеброди гроші/довольствіє отримують, родичів мають -нехай платять.
Чим той "командир" гірший за лікаря, який виліковує пацієнта від грошей, рухомого і нерухомого майна - виліковує від грошей, рухомого і нерухомого майна не тільки самого пацієнта-"терпілу", а родичів того терпіли. Україна так і не перестала бути "лагерной"...

Це як Акт на готовому бланку: все надруковано, залишається тільки "шапку" заповнити і дату і підпис поставити.
показати весь коментар
28.04.2026 15:21 Відповісти
Проверка покажет что бойцы просто решили сесть на диету чтобы скинуть пару-тройку лишних килограмм...
показати весь коментар
28.04.2026 15:24 Відповісти
зате зеля найкрощий президент
кращих уже бути не може
показати весь коментар
28.04.2026 20:14 Відповісти
У кабінетних генералів майорів і інших все чудово і в них вже роботами воюють
показати весь коментар
28.04.2026 15:59 Відповісти
Сухпайки продають на OLX, може теж перевіримо чи не потрібно?
https://www.olx.ua/uk/elektronika/kompyutery-i-komplektuyuschie/periferiynye-ustroystva/q-%D1%81%D1%83%D1%85%D0%BF%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%B8/?currency=UAH
показати весь коментар
28.04.2026 16:39 Відповісти
Тому й продають, бо тиждень не надали провізії 7-10 особам, а пакунки списали, кармани чекають на грошики...
показати весь коментар
28.04.2026 21:17 Відповісти
Олх із самого початку забите і сухпаями, і класним шматтям та взуттям..там дофіга чого..і гуманітарка вся там.

Доречі, набрала на днях - британка купити..а мені замість кошенят вивалило купу продавців військової форми. Нової, різних розмірів..у фізосіб-продавців.
показати весь коментар
29.04.2026 06:24 Відповісти
Під час війни за мародерство на фронті або в тилу треба відразу пускати в якості приманки через мінне поле в штурм.
показати весь коментар
28.04.2026 16:56 Відповісти
А тим часом в Одесі https://www.facebook.com/share/v/1Cy3b8bfkD/
показати весь коментар
28.04.2026 17:18 Відповісти
Невже почалися?
показати весь коментар
28.04.2026 17:38 Відповісти
... розуміємо всі, що із постачанням зброї можуть бути труднощі, але з харчами... ,це вже за межею відповідальності...
показати весь коментар
28.04.2026 17:52 Відповісти
особенность войны в том, что общество не имеет права контролировать военных,
а после войны не важно проиграл или выиграл, вся правда хоронится под предлогом действий коварного врага.
показати весь коментар
28.04.2026 23:23 Відповісти
 
 