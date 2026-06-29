Україна домовляється з Францією про ліцензію на виробництво крилатих ракет SCALP, - Федоров

Україна веде переговори з Парижем щодо отримання ліцензії на внутрішнє виробництво французьких крилатих ракет SCALP. Основою для цього стала успішна особиста розмова президента Володимира Зеленського з Емманюелем Макроном під час його візиту до Франції.

Про це під час спільного брифінгу з данським колегою у понеділок повідомив міністр оборони України Михайло Федоров, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

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Що відомо?

За словами Федорова, ідея спільного використання оборонних технологій отримала політичний поштовх на найвищому міждержавному рівні. Наразі процес перейшов на етап технічних погоджень із виробниками.

"Під час візиту нашого президента до Франції була дуже добра розмова з президентом Макроном про можливість шерінгу ліцензії на SCALP до нашої країни, ракет. І зараз продовжується розмова і з урядом, і з компанією щодо цього, уточнюються всі деталі", – розповів міністр.

Втім, міністр додав, що у цьому питанні "дійсно є прогрес, але поки що говорити зарано", оскільки це непростий процес. Зокрема, як зауважив Федоров, це стосується інтелектуальної власності, відкриття виробництва загалом і всіх бюрократичних нюансів.

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Переговори з Вашингтоном

Також Федоров повідомив, що продовжується комунікація зі США. Головною темою діалогу є реалізація угод, досягнутих під час нещодавнього саміту лідерів "Великої сімки" у Франції.

"Що стосується підсумків G7 і декларації щодо розвитку ППО, надання ліцензії і так далі.. зараз на рівні РНБО продовжується розмова з американськими партнерами щодо цього. Ми поки що не можемо ніяких деталей анонсувати. Але взагалі це безпрецедентно, що це було анонсовано, і те, що взагалі почалися такі розмови. Це перші кроки. Обережно, ми продовжуємо підтримувати ці комунікації для того, щоб отримати результат", – зауважив очільник Міноборони.

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Ставка на власні сили та "данську модель"

Аналізуючи перспективи розвитку далекобійної зброї, Федоров заявив, що залучення іноземних ліцензій має підсилювати, а не замінювати вітчизняний оборонно-промисловий комплекс. Найбільш ефективним інструментом фінансування наразі залишається пряма закупівля зброї в українських заводів за кошти іноземних партнерів.

"Зараз дуже важливо підтримувати через 'данську модель' або інші формати українських виробників озброєння. Ми розуміємо, як масштабувати те, що вже ефективно працює, і на сьогоднішній момент ми максимально сподіваємося і розраховуємо на власні сили щодо цього. Ми працюємо, щоб кожен додатковий долар інвестувати в українське виробництво, і масштабувати це виробництво", – резюмував Федоров.

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