Сирський запевнив, що між ним та Федоровим немає конфлікту: У кожного свої завдання

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський запевнив, що між ним і міністром оборони Михайлом Федоровим немає жодного конфлікту.

Про це він сказав в інтерв'ю ТСН, інформує Цензор.НЕТ.

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Відсутність конфлікту

"Я можу тільки повторити слова міністра оборони — у нас немає жодного конфлікту. У нас кожен виконує свій обов’язок, у кожного є свої завдання — у Міністерства оборони свої, у Генерального штабу Збройних сил свої завдання", - сказав головком.

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Робочі протиріччя

Водночас він визнав, що між відомствами "виникають періодично питання, можливо протиріччя, які обговорюються і вирішуються".

"Виникають періодично якісь питання, якісь протиріччя, які обговорюються та вирішуються. Питання в основному стосуються повноважень: де вони перетинаються і яким чином треба їх вирішити", - пояснив Сирський.

Він також зазначив, що Генеральний штаб і Міністерство оборони спільно працювали над реформою проходження служби та комплектування війська.

Зокрема, йдеться про зміну підходів до призначення та звільнення з посад, а також про підвищення рівня грошового забезпечення для військовослужбовців.

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