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Новини Корупція в Міноборони Корупція в оборонних закупівлях
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Федоров розповів про боротьбу з корупцією в Міноборони: Були звільнення і перевірки співробітників на поліграфі

Федоров розповів про ліквідацію схем в оборонних закупівлях

Міністр оборони Михайло Федоров розповів, що наразі відомство змінює систему закупівель і контролю, щоб ліквідувати корупційні схеми. Також, за його словами, були проведені перевірки співробітників на поліграфі та звільнення з посад.

Про це він сказав в інтерв’ю YouTube-каналу PRESSING, передає Цензор.НЕТ. 

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Службові розслідування та поліграф

"Ми ловили людей, які зливали суть розмов з ключовим закупівельником Міноборони АОЗ, які говорили приватним компаніям, чому або як не включили певні компанії до закупівель, які з ними проблеми, або взагалі, що було під час розмов на цих нарадах. Тобто ці люди конкретно представляли інтереси компаній",- сказав міністр.

За його словами, Міноборони проводило службові розслідування, відправляло людей на проходження детекторів брехні, а також ухвалювалися певні кадрові рішення щодо цих людей.

Крім того, міністр розповів, що після призначення зустрівся з керівниками правоохоронних органів, щоб отримати повну картину щодо проблем у системі оборонних закупівель.

"Я взяв довідки, взагалі, і погляд правоохоронних органів практично всіх в нашій країні на те, що відбувається в Мінобороні. І там, де сходилося прізвище і ім’я, це стосується закупівельника АОЗ, і самого Міністерства оборони, я запропонував всім пройти детектор. І частина людей відмовилася – їх відразу звільнили, частина пройшла і була звільнена, частина пройшла і залишилася працювати",- розповів глава Міноборони.

Також Федоров розповів, що в перший місяць роботи нова команда оборонного відоства провела зустріч із "людьми з екосистеми Міноборони", під час якої було окреслено позицію щодо будь-яких спроб впливати на закупівлі.

"Кожен, хто буде лізти в корупційні історії, будувати схеми чи просувати приватні інтереси, — я особисто зроблю все, щоб ви сіли і не вийшли. Я особисто займатимусь кожною людиною, яка буде це робити", - заявив він.

На запитання, чи була вже подальша відповідальність для людей після звільнення, Федоров сказав, що правоохоронні органи працюють щодо окремих людей. 

"Там, можливо, вже до цього були розслідування щодо цих людей, враховуючи те, що я до цього зустрічався, і мені дали інформацію, які системні проблеми є в Міністерстві оборони. І є інші види покарання, якщо це просто злиття інформації, в залежності від ситуації. Але в першу чергу, звичайно, що цих людей потрібно звільняти, і далі, щоб правоохоронці з ними працювали".

Також на уточнююче запитання, чи вже когось посадили за ґрати через корупцію в результаті перевірок, Федоров відповів:

"Не так швидко, але я сподіваюся, що сяде. Точніше, я впевнений, що хтось точно сяде".

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Зміна системи закупівель

За його словами, для розв'язання проблеми необхідно змінювати її підґрунтя, і саме задля цього Міноборони переходить на тендери у закупівлях. Як приклад він навів тендер на закупівлю 155-мм артилерійських боєприпасів.

"Провели перший тендер по артилерії, по 155-й дальній. Зараз переходимо на перший такий масштабний тендер щодо дронів. Будемо 150 тисяч закуповувати мідл-страйків через тендери. Потрібно побудувати інституційно правильні речі для того, щоб це працювало без ручного фактору і без моєї суб’єктивної оцінки, хто є корупціонером, а хто не є корупціонером",- розповів очільник оборонного відомства.

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Автор: 

корупція (5094) Міноборони (7891) Федоров Михайло (1139)
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Топ коментарі
+6
Краще б призначили психологічну експертизу всієї Банкової.
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17.06.2026 18:15 Відповісти
+5
Звичайно! Навіщо йому свідки його злочинів?!?!?!🤣🤣🤣🤣🤣
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17.06.2026 18:27 Відповісти
+4
Федоров буде боротися сам із собою ?!?!?!🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
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17.06.2026 18:15 Відповісти
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Шутки шуткує - які звільнення а тюрма корупціонерів не бере?
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17.06.2026 18:13 Відповісти
Відкуповуються гади.
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17.06.2026 19:04 Відповісти
Федоров буде боротися сам із собою ?!?!?!🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
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17.06.2026 18:15 Відповісти
Це так само, як спробувати відірвати голову власної тіні!
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17.06.2026 18:27 Відповісти
Краще б призначили психологічну експертизу всієї Банкової.
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17.06.2026 18:15 Відповісти
і наркоєкпертизу не в клініці у Пальчевського а в дережарній , бахжано в країні ЄС
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17.06.2026 18:23 Відповісти
Ризиковано - від результатів такої експертизи експерти зійдуть з глузду!
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17.06.2026 18:26 Відповісти
За словами Федорова "Міноборони проводило службові розслідування, відправляло людей на проходження детекторів брехні"
А Міноборони як було корупційною клоакою, так і залишилося .
Без змін , одна порожня балаканина для наріду.
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17.06.2026 18:16 Відповісти
Для зебидла 73% від тих 40%, що прийшли на вибори🤣🤣🤣🤣🤣
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17.06.2026 18:22 Відповісти
Детектор від такої кількості брехні не зламався?
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17.06.2026 18:28 Відповісти
https://x.com/RudijLis

Pandamonium@RudijLis


А фунта Зеєрмаків Жумаділова, якого попри застереження G7 Умєров поставив керувати одночасно АОЗ і ДОТ, тобто всіма закупівлями для армії, а він приховав тендери на сотні мільярдів гривень, ти теж звільнив? ********* бурят
https://x.com/RudijLis/status/2067170138227388712
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17.06.2026 18:21 Відповісти
Тобто злочини в Міноборони будуть розслідувати не слідчі, а особисто Федоров.
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17.06.2026 18:22 Відповісти
Звичайно! Навіщо йому свідки його злочинів?!?!?!🤣🤣🤣🤣🤣
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17.06.2026 18:27 Відповісти
Та і грошіма ділитися не бажає. До речі, а за скільки проходять детектор брехні, якщо діло поставити на поток, та почати 100% перевірку, то добре можна заробити
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17.06.2026 19:08 Відповісти
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17.06.2026 18:27 Відповісти
щось забагато Zельоного поноса фьйодорова
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17.06.2026 18:27 Відповісти
Змагання з Будановим навипередки.
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17.06.2026 18:49 Відповісти
Задовбали своїми маніпуляціями.
Хто робить розшифровку показиників поліграфу?
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17.06.2026 18:30 Відповісти
рєзнікава з чєбурєком і себе вже перевірив, кіндер-опудало.
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17.06.2026 18:34 Відповісти
Та кого в наше время может испугать полиграф, ворьё крайне уверено себя чувствует, его тем аппаратом не испугаешь на дыбу надо, от там сразу всё припомнят, где ,сколько и с кем тырили народного богатства...
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17.06.2026 18:47 Відповісти
Хфедоров ти обережніше! А то можна вийти на самих себе..
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17.06.2026 19:06 Відповісти
Керівництво не дасть
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17.06.2026 19:11 Відповісти
а що Мазня ?, мабуть бідує...
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17.06.2026 19:30 Відповісти
 
 