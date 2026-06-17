Федоров розповів про боротьбу з корупцією в Міноборони: Були звільнення і перевірки співробітників на поліграфі

Міністр оборони Михайло Федоров розповів, що наразі відомство змінює систему закупівель і контролю, щоб ліквідувати корупційні схеми. Також, за його словами, були проведені перевірки співробітників на поліграфі та звільнення з посад.

Про це він сказав в інтерв’ю YouTube-каналу PRESSING, передає Цензор.НЕТ.

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Службові розслідування та поліграф

"Ми ловили людей, які зливали суть розмов з ключовим закупівельником Міноборони АОЗ, які говорили приватним компаніям, чому або як не включили певні компанії до закупівель, які з ними проблеми, або взагалі, що було під час розмов на цих нарадах. Тобто ці люди конкретно представляли інтереси компаній",- сказав міністр.

За його словами, Міноборони проводило службові розслідування, відправляло людей на проходження детекторів брехні, а також ухвалювалися певні кадрові рішення щодо цих людей.

Крім того, міністр розповів, що після призначення зустрівся з керівниками правоохоронних органів, щоб отримати повну картину щодо проблем у системі оборонних закупівель.

"Я взяв довідки, взагалі, і погляд правоохоронних органів практично всіх в нашій країні на те, що відбувається в Мінобороні. І там, де сходилося прізвище і ім’я, це стосується закупівельника АОЗ, і самого Міністерства оборони, я запропонував всім пройти детектор. І частина людей відмовилася – їх відразу звільнили, частина пройшла і була звільнена, частина пройшла і залишилася працювати",- розповів глава Міноборони.

Також Федоров розповів, що в перший місяць роботи нова команда оборонного відоства провела зустріч із "людьми з екосистеми Міноборони", під час якої було окреслено позицію щодо будь-яких спроб впливати на закупівлі.

"Кожен, хто буде лізти в корупційні історії, будувати схеми чи просувати приватні інтереси, — я особисто зроблю все, щоб ви сіли і не вийшли. Я особисто займатимусь кожною людиною, яка буде це робити", - заявив він.

На запитання, чи була вже подальша відповідальність для людей після звільнення, Федоров сказав, що правоохоронні органи працюють щодо окремих людей.

"Там, можливо, вже до цього були розслідування щодо цих людей, враховуючи те, що я до цього зустрічався, і мені дали інформацію, які системні проблеми є в Міністерстві оборони. І є інші види покарання, якщо це просто злиття інформації, в залежності від ситуації. Але в першу чергу, звичайно, що цих людей потрібно звільняти, і далі, щоб правоохоронці з ними працювали".

Також на уточнююче запитання, чи вже когось посадили за ґрати через корупцію в результаті перевірок, Федоров відповів:

"Не так швидко, але я сподіваюся, що сяде. Точніше, я впевнений, що хтось точно сяде".

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Зміна системи закупівель

За його словами, для розв'язання проблеми необхідно змінювати її підґрунтя, і саме задля цього Міноборони переходить на тендери у закупівлях. Як приклад він навів тендер на закупівлю 155-мм артилерійських боєприпасів.

"Провели перший тендер по артилерії, по 155-й дальній. Зараз переходимо на перший такий масштабний тендер щодо дронів. Будемо 150 тисяч закуповувати мідл-страйків через тендери. Потрібно побудувати інституційно правильні речі для того, щоб це працювало без ручного фактору і без моєї суб’єктивної оцінки, хто є корупціонером, а хто не є корупціонером",- розповів очільник оборонного відомства.

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