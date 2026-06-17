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Новости Коррупция в Минобороны Коррупция в оборонных закупках
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Федоров рассказал о борьбе с коррупцией в Минобороны: были увольнения и проверки сотрудников на полиграфе

Федоров рассказал о ликвидации схем в оборонных закупках

Министр обороны Михаил Федоров рассказал, что в настоящее время ведомство меняет систему закупок и контроля, чтобы искоренить коррупционные схемы. Кроме того, по его словам, были проведены проверки сотрудников на полиграфе и увольнения с должностей.

Об этом он сказал в интервью YouTube-каналу PRESSING, передает Цензор.НЕТ. 

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Служебные расследования и полиграф

"Мы ловили людей, которые сдавали суть разговоров с ключевым закупщиком Минобороны АОЗ, которые рассказывали частным компаниям, почему или как не включили определенные компании в закупки, какие с ними проблемы, или вообще, что происходило во время разговоров на этих совещаниях. То есть эти люди конкретно представляли интересы компаний", — сказал министр.

По его словам, Минобороны проводило служебные расследования, направляло людей на прохождение детекторов лжи, а также принимались определенные кадровые решения в отношении этих людей.

Кроме того, министр рассказал, что после назначения встретился с руководителями правоохранительных органов, чтобы получить полную картину проблем в системе оборонных закупок.

"Я ознакомился с отчетами и, в целом, с точкой зрения правоохранительных органов практически всей страны на то, что происходит в Минобороны. И там, где совпадали фамилия и имя — это касается закупщика АОЗ и самого Министерства обороны, — я предложил всем пройти проверку на детекторе лжи. Часть людей отказалась — их сразу уволили, часть прошла проверку и была уволена, часть прошла проверку и осталась работать", — рассказал глава Минобороны.

Также Федоров рассказал, что в первый месяц работы новая команда оборонного ведомства провела встречу с "людьми из экосистемы Минобороны", в ходе которой была обозначена позиция в отношении любых попыток влиять на закупки.

"Каждый, кто будет ввязываться в коррупционные дела, строить схемы или продвигать частные интересы, — я лично сделаю все, чтобы вы сели и не вышли. Я лично займусь каждым человеком, который будет это делать", — заявил он.

На вопрос, предусмотрена ли дальнейшая ответственность для людей после увольнения, Федоров ответил, что правоохранительные органы ведут работу в отношении отдельных лиц. 

"Там, возможно, уже до этого велись расследования в отношении этих людей, учитывая то, что я до этого встречался с ними, и мне предоставили информацию о системных проблемах в Министерстве обороны. И есть другие виды наказания, если речь идет просто об утечке информации, в зависимости от ситуации. Но в первую очередь, конечно, этих людей нужно увольнять, а дальше — чтобы правоохранительные органы с ними работали".

Также на уточняющий вопрос, посадили ли уже кого-нибудь за решетку из-за коррупции вследствие проверок, Федоров ответил:

"Не так быстро, но я надеюсь, что посадят. Точнее, я уверен, что кого-то точно посадят".

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Изменение системы закупок

По его словам, для решения проблемы необходимо изменить ее основу, и именно для этого Минобороны переходит на тендеры в закупках. В качестве примера он привел тендер на закупку 155-мм артиллерийских боеприпасов.

"Провели первый тендер по артиллерии, по 155-й дальнебойной. Сейчас переходим к первому такому масштабному тендеру по дронам. Будем закупать 150 тысяч мидл-страйков через тендеры. Нужно создать институционально правильные механизмы для того, чтобы это работало без ручного фактора и без моей субъективной оценки, кто является коррупционером, а кто нет", — рассказал глава оборонного ведомства.

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Автор: 

коррупция (8788) Минобороны (9675) Федоров Михаил (710)
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Топ комментарии
+6
Краще б призначили психологічну експертизу всієї Банкової.
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17.06.2026 18:15 Ответить
+5
Звичайно! Навіщо йому свідки його злочинів?!?!?!🤣🤣🤣🤣🤣
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17.06.2026 18:27 Ответить
+4
Федоров буде боротися сам із собою ?!?!?!🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
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17.06.2026 18:15 Ответить
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Шутки шуткує - які звільнення а тюрма корупціонерів не бере?
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17.06.2026 18:13 Ответить
Відкуповуються гади.
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17.06.2026 19:04 Ответить
Федоров буде боротися сам із собою ?!?!?!🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
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17.06.2026 18:15 Ответить
Це так само, як спробувати відірвати голову власної тіні!
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17.06.2026 18:27 Ответить
Краще б призначили психологічну експертизу всієї Банкової.
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17.06.2026 18:15 Ответить
і наркоєкпертизу не в клініці у Пальчевського а в дережарній , бахжано в країні ЄС
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17.06.2026 18:23 Ответить
Ризиковано - від результатів такої експертизи експерти зійдуть з глузду!
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17.06.2026 18:26 Ответить
За словами Федорова "Міноборони проводило службові розслідування, відправляло людей на проходження детекторів брехні"
А Міноборони як було корупційною клоакою, так і залишилося .
Без змін , одна порожня балаканина для наріду.
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17.06.2026 18:16 Ответить
Для зебидла 73% від тих 40%, що прийшли на вибори🤣🤣🤣🤣🤣
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17.06.2026 18:22 Ответить
Детектор від такої кількості брехні не зламався?
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17.06.2026 18:28 Ответить
https://x.com/RudijLis

Pandamonium@RudijLis


А фунта Зеєрмаків Жумаділова, якого попри застереження G7 Умєров поставив керувати одночасно АОЗ і ДОТ, тобто всіма закупівлями для армії, а він приховав тендери на сотні мільярдів гривень, ти теж звільнив? ********* бурят
https://x.com/RudijLis/status/2067170138227388712
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17.06.2026 18:21 Ответить
Тобто злочини в Міноборони будуть розслідувати не слідчі, а особисто Федоров.
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17.06.2026 18:22 Ответить
Звичайно! Навіщо йому свідки його злочинів?!?!?!🤣🤣🤣🤣🤣
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17.06.2026 18:27 Ответить
Та і грошіма ділитися не бажає. До речі, а за скільки проходять детектор брехні, якщо діло поставити на поток, та почати 100% перевірку, то добре можна заробити
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17.06.2026 19:08 Ответить
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17.06.2026 18:27 Ответить
щось забагато Zельоного поноса фьйодорова
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17.06.2026 18:27 Ответить
Змагання з Будановим навипередки.
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17.06.2026 18:49 Ответить
Задовбали своїми маніпуляціями.
Хто робить розшифровку показиників поліграфу?
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17.06.2026 18:30 Ответить
рєзнікава з чєбурєком і себе вже перевірив, кіндер-опудало.
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17.06.2026 18:34 Ответить
Та кого в наше время может испугать полиграф, ворьё крайне уверено себя чувствует, его тем аппаратом не испугаешь на дыбу надо, от там сразу всё припомнят, где ,сколько и с кем тырили народного богатства...
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17.06.2026 18:47 Ответить
Хфедоров ти обережніше! А то можна вийти на самих себе..
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17.06.2026 19:06 Ответить
Керівництво не дасть
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17.06.2026 19:11 Ответить
 
 