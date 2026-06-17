Федоров рассказал о борьбе с коррупцией в Минобороны: были увольнения и проверки сотрудников на полиграфе

Министр обороны Михаил Федоров рассказал, что в настоящее время ведомство меняет систему закупок и контроля, чтобы искоренить коррупционные схемы. Кроме того, по его словам, были проведены проверки сотрудников на полиграфе и увольнения с должностей.

Об этом он сказал в интервью YouTube-каналу PRESSING, передает Цензор.НЕТ.

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Служебные расследования и полиграф

"Мы ловили людей, которые сдавали суть разговоров с ключевым закупщиком Минобороны АОЗ, которые рассказывали частным компаниям, почему или как не включили определенные компании в закупки, какие с ними проблемы, или вообще, что происходило во время разговоров на этих совещаниях. То есть эти люди конкретно представляли интересы компаний", — сказал министр.

По его словам, Минобороны проводило служебные расследования, направляло людей на прохождение детекторов лжи, а также принимались определенные кадровые решения в отношении этих людей.

Кроме того, министр рассказал, что после назначения встретился с руководителями правоохранительных органов, чтобы получить полную картину проблем в системе оборонных закупок.

"Я ознакомился с отчетами и, в целом, с точкой зрения правоохранительных органов практически всей страны на то, что происходит в Минобороны. И там, где совпадали фамилия и имя — это касается закупщика АОЗ и самого Министерства обороны, — я предложил всем пройти проверку на детекторе лжи. Часть людей отказалась — их сразу уволили, часть прошла проверку и была уволена, часть прошла проверку и осталась работать", — рассказал глава Минобороны.

Также Федоров рассказал, что в первый месяц работы новая команда оборонного ведомства провела встречу с "людьми из экосистемы Минобороны", в ходе которой была обозначена позиция в отношении любых попыток влиять на закупки.

"Каждый, кто будет ввязываться в коррупционные дела, строить схемы или продвигать частные интересы, — я лично сделаю все, чтобы вы сели и не вышли. Я лично займусь каждым человеком, который будет это делать", — заявил он.

На вопрос, предусмотрена ли дальнейшая ответственность для людей после увольнения, Федоров ответил, что правоохранительные органы ведут работу в отношении отдельных лиц.

"Там, возможно, уже до этого велись расследования в отношении этих людей, учитывая то, что я до этого встречался с ними, и мне предоставили информацию о системных проблемах в Министерстве обороны. И есть другие виды наказания, если речь идет просто об утечке информации, в зависимости от ситуации. Но в первую очередь, конечно, этих людей нужно увольнять, а дальше — чтобы правоохранительные органы с ними работали".

Также на уточняющий вопрос, посадили ли уже кого-нибудь за решетку из-за коррупции вследствие проверок, Федоров ответил:

"Не так быстро, но я надеюсь, что посадят. Точнее, я уверен, что кого-то точно посадят".

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Изменение системы закупок

По его словам, для решения проблемы необходимо изменить ее основу, и именно для этого Минобороны переходит на тендеры в закупках. В качестве примера он привел тендер на закупку 155-мм артиллерийских боеприпасов.

"Провели первый тендер по артиллерии, по 155-й дальнебойной. Сейчас переходим к первому такому масштабному тендеру по дронам. Будем закупать 150 тысяч мидл-страйков через тендеры. Нужно создать институционально правильные механизмы для того, чтобы это работало без ручного фактора и без моей субъективной оценки, кто является коррупционером, а кто нет", — рассказал глава оборонного ведомства.

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