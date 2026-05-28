126 млн грн убытков от поставки некачественных запчастей к бронетехнике: дело передано в суд, - Кравченко

Дело о поставках некачественных запчастей для бронетехники передано в суд.

Об этом сообщил генпрокурор Руслан Кравченко, сообщает Цензор.НЕТ.

Подробности

Так, по данным следствия, в начале полномасштабного вторжения РФ частное предприятие получило два госконтракта на изготовление комплектующих для бронетехники ВСУ на сумму более 171 млн грн.

Речь шла, в частности, о трубках охлаждения двигателей для БМП и другой бронетехники – комплектующих, которые являются критически важными для ее боеспособности.

«В ходе выполнения контрактов выяснилось, что поставленная продукция частично некачественна и не соответствовала технической документации. Экспертизы подтвердили, что запчасти не могли быть использованы по назначению на бронетехнике. Более того, их продали оборонному ведомству по значительно завышенным ценам», — говорится в сообщении.

Минобороны был нанесен ущерб в размере 126 млн грн.

Кто организовал сделку?

По данным прокуратуры, схему организовал директор предприятия-поставщика, который воспользовался упрощенными закупками в условиях военного положения. Для получения госзаказа он манипулировал данными о мощностях компании и создавал видимость монопольного и уникального производителя оборонной продукции.

«Далее присвоенные миллионы он легализовал через фиктивные фирмы и ФЛП, выводил в наличные и тратил на элитную недвижимость и премиальные автомобили. Сумма транзакций с признаками отмывания средств – более 73 млн грн.



Хищение бюджетных средств стало возможным и из-за служебной халатности военных чиновников, ответственных за логистику и материально-техническое обеспечение ВСУ. Они не проверили качество товара, согласовали завышенную стоимость и приняли брак», — рассказал генпрокурор.

Дело расследовали поэтапно. Ранее в суд направили обвинительные акты в отношении предпринимателя и начальника службы вооружения, военной техники и имущества специальных войск вооружения и логистики одной из воинских частей ВСУ.

В настоящее время прокуроры передали в суд материалы в отношении третьего участника – экс-начальника Центрального управления командования сил логистики ВСУ.

Предпринимателю инкриминируют организацию присвоения и завладения чужим имуществом в особо крупных размерах, а также легализацию (отмывание) имущества, полученного преступным путем, должностным лицам – халатное отношение военнослужащего к службе, повлекшее тяжкие последствия в условиях военного положения.

Продолжаются мероприятия по возмещению ущерба, нанесенного государству.

