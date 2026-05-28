126 млн грн убытков от поставки некачественных запчастей к бронетехнике: дело передано в суд, - Кравченко

Об этом сообщил генпрокурор Руслан Кравченко, сообщает Цензор.НЕТ.

Так, по данным следствия, в начале полномасштабного вторжения РФ частное предприятие получило два госконтракта на изготовление комплектующих для бронетехники ВСУ на сумму более 171 млн грн.

Речь шла, в частности, о трубках охлаждения двигателей для БМП и другой бронетехники – комплектующих, которые являются критически важными для ее боеспособности.

«В ходе выполнения контрактов выяснилось, что поставленная продукция частично некачественна и не соответствовала технической документации. Экспертизы подтвердили, что запчасти не могли быть использованы по назначению на бронетехнике. Более того, их продали оборонному ведомству по значительно завышенным ценам», — говорится в сообщении.

Минобороны был нанесен ущерб в размере 126 млн грн.

Кто организовал сделку?

По данным прокуратуры, схему организовал директор предприятия-поставщика, который воспользовался упрощенными закупками в условиях военного положения. Для получения госзаказа он манипулировал данными о мощностях компании и создавал видимость монопольного и уникального производителя оборонной продукции.

«Далее присвоенные миллионы он легализовал через фиктивные фирмы и ФЛП, выводил в наличные и тратил на элитную недвижимость и премиальные автомобили. Сумма транзакций с признаками отмывания средств – более 73 млн грн.

Хищение бюджетных средств стало возможным и из-за служебной халатности военных чиновников, ответственных за логистику и материально-техническое обеспечение ВСУ. Они не проверили качество товара, согласовали завышенную стоимость и приняли брак», — рассказал генпрокурор.

Дело расследовали поэтапно. Ранее в суд направили обвинительные акты в отношении предпринимателя и начальника службы вооружения, военной техники и имущества специальных войск вооружения и логистики одной из воинских частей ВСУ.

В настоящее время прокуроры передали в суд материалы в отношении третьего участника – экс-начальника Центрального управления командования сил логистики ВСУ.

Предпринимателю инкриминируют организацию присвоения и завладения чужим имуществом в особо крупных размерах, а также легализацию (отмывание) имущества, полученного преступным путем, должностным лицам – халатное отношение военнослужащего к службе, повлекшее тяжкие последствия в условиях военного положения.

Продолжаются мероприятия по возмещению ущерба, нанесенного государству.

+3
Це соті свинарчуки Зеленського, чи ето другоє?
28.05.2026 10:41 Ответить
+2
поділилися.....це називається ,,сотрудничеством со следствием,,.....
28.05.2026 11:08 Ответить
+2
золоті часи наступили....одним надано почесне право померти,а іншим побачити найкраще своє життя.....
28.05.2026 11:10 Ответить
Якого суду, який випустить злочинців та зобов'яже випустити їх та компенсувати збитки?
28.05.2026 10:18 Ответить
10% відкупних в суді,40-50% у фонд обнюха потужного і вільний,до нових епізодів....
28.05.2026 11:07 Ответить
а яку відповідальнсть поніс той, кто представляв Україну в цьому котракті. Його хоча б налякали?
28.05.2026 10:18 Ответить
28.05.2026 11:08 Ответить
А що, ці вдачні підприємці ще в Україні?
Якось дивно...
28.05.2026 10:21 Ответить
28.05.2026 11:10 Ответить
28.05.2026 10:41 Ответить
У такий спосіб особи з Урядового кварталу та судівські ВИМАГАЮТЬ від Українців, проведенню дієвої Люстрації з вірьовкою або дрончиком, усієї такої наволочі, з купленими довідками від МСЕК крупи про «інвалідність+пенсію»!!
28.05.2026 11:32 Ответить
Постанова суду-"Штраф 5 тисяч гривень і заборона ходити до бабці в туалет на городі на протязі трьох місяців".
28.05.2026 11:59 Ответить
 
 