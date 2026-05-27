Збитки на 800 мільйонів: На Волині роками працювала схема з фальшивим розмитненням авто. Що відомо?

На Волині роками працювала масштабна схема з підробленими сертифікатами EUR.1 для розмитнення автомобілів, унаслідок якої український бюджет недоотримав щонайменше 800 млн грн.

Про це повідомляє Центр журналістських розслідувань "Сила правди", передають Наші гроші.

Про сертифікат

Сертифікат EUR.1 підтверджує європейське походження товару й дає право на пільгове мито.

У випадку з автомобілями різниця була суттєвою. Так, у 2023 році замість 10% ввізного мита власник авто з таким сертифікатом платив лише 2,3%. Для Skoda Octavia, купленої в Польщі за 264 тис. грн, це означало економію майже 20 тис. грн.

Із 2026 року сертифікат узагалі звільняє від сплати мита.

Деталі схеми

Митні органи Європейського Союзу видають такі документи безкоштовно, якщо авто щонайменше на 60% зібране в Європі.

Однак на Волині сертифікати масово підробляли.

Пік схеми припав на 2023-2024 роки – саме тоді на Волинській митниці різко зросла кількість автівок, які оформлювали за пільговими сертифікатами.

За два роки митниця надала преференцій більш як на 2 млрд грн.

За словами речниці Волинської митниці, її колеги не могли "на око" визначити, що сертифікат фальшивий, а до європейської бази електронних документів вони не мають доступу.

Реакція європейської митниці

Наприкінці 2023 року європейські митники почали повідомляти українській стороні, що більшість сертифікатів фальшиві.

Із 28 тис. перевірених документів 26 тис. мали ознаки підробки – тобто майже 90%.

Скільки фірм задіяно

На Волині кількість компаній, які отримували пільги за EUR.1, зростала: 31 компанія у 2022 році, 76 – у 2023 році та 79 – у 2024 році.

Більшість із них зареєстрували в 2021-2022 роках у Луцьку та Рівному перед стартом схеми.

Однак коли справою зацікавилися правоохоронці, фірми почали масово змінювати власників, директорів та адреси реєстрації. Десятки компаній "переїхали" з Волині та Рівненщини до Києва та інших міст.

Обшуки НАБУ

Національне антикорупційне бюро в січні 2026 року провело обшуки на митному посту "Луцьк" та в офісах компаній у Луцьку, які, за версією слідства, використовували митники.

Під час слідчих дій вилучили понад $850 тис. готівкою та документи з детальним розподілом грошей між учасниками схеми.

За словами одного з посадовців Державної митної митслужби, бланки сертифікатів друкували в Рівному й продавали автоімпортерам. За його словами, схема працювала лише на Волині, а її щомісячна "каса" могла сягати $1 млн.

Розслідування справи

У березні 2026 року фальшиві сертифікати та "чорну касу" Волинської митниці обговорювали у Верховній Раді на засіданні тимчасової слідчої комісії.

Тодішній керівник митниці Дмитро Стасенко заявив депутатам, що його призначили наприкінці 2024 року саме для боротьби зі схемою, а у 2025 році нібито не виявили жодного підробленого документа.

Однак на питання про те, хто саме з митників торгував сертифікатами, Стасенко не відповів.

Наразі справу розслідують одразу кілька органів.

Бюро економічної безпеки вивчає фінансову частину схеми та вже встановило, що фейкові сертифікати з'являлися на українській стороні й із Польщі по них авто не виїжджали.

НАБУ перевіряє причетність митників. В ухвалі суду згадуються двоє посадовців митного поста "Луцьк": заступник начальника відділу митного оформлення та старший державний інспектор.

Корупція в Україні

Раніше заступник голови Національного агентства з питань запобігання та протидії корупції Дмитро Калмиков повідомив, що в Україні найбільш ураженими корупцією залишаються сфери, пов'язані з верховенством права та управлінням державними ресурсами.

Перевірка митниці

До того повідомлялося, що Державна митна служба України розпочинає процес атестації посадових осіб митних органів – обов'язкову одноразову комплексну перевірку кожного працівника для оцінки відповідності займаній посаді та антикорупційним стандартам європейського рівня в межах реформи митниці.

Нагадаємо, Міністерство фінансів працює над оновленою редакцією Митного кодексу, яка передбачає надання митним органам правоохоронних повноважень. У новій редакції документа планується закріпити норми, що дозволять митниці самостійно розслідувати правопорушення в межах своєї компетенції.

Наприкінці минулого року Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроєкт №12360 про зміни до Митного кодексу, який запроваджує оцінювання ефективності та результативності роботи митних органів.

Метою законодавчих змін є підвищення прозорості та підзвітності митної системи, вдосконалення управлінських процесів і усунення наявних недоліків.