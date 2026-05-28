126 млн грн збитків на поставці неякісних запчастин до бронетехніки: справу передано до суду, - Кравченко

Справу про постачання неякісних запчастин до бронетехніки передано до суду.

Про це повідомив генпрокурор Руслан Кравченко, інформує Цензор.НЕТ.

Так, за даними слідства, на початку повномасштабного вторгнення РФ приватне підприємство отримало два держконтракти на виготовлення комплектуючих для бронетехніки ЗСУ на суму понад 171 млн грн.

Йшлося, зокрема, про трубки охолодження двигунів для БМП та іншої бронетехніки – комплектуючі, що є критично важливими для її боєздатності.

"Під час виконання контрактів виявилося, що поставлена продукція частково неякісна й не відповідала технічній документації. Експертизи підтвердили, що запчастини не могли бути використані за призначенням на бронетехніці. Більше того, їх продали оборонному відомству за значно завищеними цінами", - йдеться в повідомленні.

Міноборони було завдано збитків на 126 млн грн.

Хто організував оборудку?

За даними прокуратури, схему організував директор підприємства-постачальника, який скористався спрощеними закупівлями в умовах воєнного стану. Для отримання держзамовлення він маніпулював даними про потужності компанії та створював видимість монопольного й унікального виробника оборонної продукції.

"Далі привласнені мільйони він легалізовував через фіктивні фірми та ФОП, виводив у готівку й витрачав на елітну нерухомість і преміальні авто. Сума транзакцій з ознаками відмивання коштів – понад 73 млн грн.



Розкрадання бюджетних коштів стало можливим і через службову недбалість військових посадовців, відповідальних за логістику та матеріально-технічне забезпечення ЗСУ. Вони не перевірили якість товару, погодили завищену вартість та прийняли брак", - розповів генпрокурор.

Справу розслідували поетапно. Раніше до суду скерували обвинувальні акти щодо підприємця та начальника служби озброєння, військової техніки та майна спеціальних військ озброєння логістики однієї з військових частин ЗСУ.

Наразі прокурори передали до суду матеріали стосовно третього учасника – ексначальника Центрального управління командування сил логістики ЗСУ.

Підприємцю інкримінують організацію привласнення та заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах, а також легалізацію (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, посадовцям – недбале ставлення військової службової особи до служби, що спричинило тяжкі наслідки в умовах воєнного стану.

Тривають заходи для відшкодування збитків, завданих державі.

