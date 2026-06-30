Сырский заверил, что между ним и Федоровым нет конфликта: у каждого свои задачи

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заверил, что между ним и министром обороны Михаилом Федоровым нет никакого конфликта.

Об этом он заявил в интервью ТСН, сообщает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Отсутствие конфликта

"Я могу только повторить слова министра обороны — у нас нет никакого конфликта. У нас каждый выполняет свой долг, у каждого есть свои задачи — у Министерства обороны свои, у Генерального штаба Вооруженных сил свои задачи", — сказал главнокомандующий.

Читайте также: Оснований для увольнения Сырского из-за ситуации в "Скале" нет, — Вениславский

Рабочие противоречия

В то же время он признал, что между ведомствами "периодически возникают вопросы, возможно противоречия, которые обсуждаются и решаются".

"Периодически возникают какие-то вопросы, какие-то противоречия, которые обсуждаются и решаются. Вопросы в основном касаются полномочий: где они пересекаются и каким образом их нужно решить", — пояснил Сырский.

Он также отметил, что Генеральный штаб и Министерство обороны совместно работали над реформой прохождения службы и комплектования войск.

В частности, речь идет об изменении подходов к назначению и увольнению с должностей, а также о повышении уровня денежного обеспечения военнослужащих.

Читайте также: Федоров рассказал о борьбе с коррупцией в Минобороны: были увольнения и проверки сотрудников на полиграфе