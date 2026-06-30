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Новости Конфликт между Сырским и Федоровым
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Сырский заверил, что между ним и Федоровым нет конфликта: у каждого свои задачи

Сирский рассказал об отношениях с Минобороны

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заверил, что между ним и министром обороны Михаилом Федоровым нет никакого конфликта. 

Об этом он заявил в интервью ТСН, сообщает Цензор.НЕТ.

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Отсутствие конфликта

"Я могу только повторить слова министра обороны — у нас нет никакого конфликта. У нас каждый выполняет свой долг, у каждого есть свои задачи — у Министерства обороны свои, у Генерального штаба Вооруженных сил свои задачи", — сказал главнокомандующий.

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Рабочие противоречия

В то же время он признал, что между ведомствами "периодически возникают вопросы, возможно противоречия, которые обсуждаются и решаются".

"Периодически возникают какие-то вопросы, какие-то противоречия, которые обсуждаются и решаются. Вопросы в основном касаются полномочий: где они пересекаются и каким образом их нужно решить", — пояснил Сырский.

Он также отметил, что Генеральный штаб и Министерство обороны совместно работали над реформой прохождения службы и комплектования войск.

В частности, речь идет об изменении подходов к назначению и увольнению с должностей, а также о повышении уровня денежного обеспечения военнослужащих.

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Автор: 

конфликт (859) Александр Сырский (942) Федоров Михаил (732)
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Топ комментарии
+3
Жабагадюкінг
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30.06.2026 23:14 Ответить
+3
Але суперництво за краще місце біля потужної ЗЕленої дупи є принциповою запорукою успішності.
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30.06.2026 23:26 Ответить
+2
Який між ними може бути конфлікт?
Сирський-совок, Федоров-цифровізатор.
Методи їх підходу до робочого процесу кардинально різні.
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30.06.2026 23:15 Ответить

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