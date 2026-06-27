Оснований для увольнения Сырского из-за ситуации в "Скелі" нет, - Вениславский

Народный депутат от фракции "Слуга народа", член парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский заявил, что ситуация в 425-м отдельном штурмовом полку "Скеля" не является основанием для увольнения главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украинскую правду", об этом нардеп заявил в программе "Свобода Live" ("Радио Свобода").

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"На сегодняшний день он очень эффективно выполняет свои функции и задачи по освобождению нашей территории и отражению врага. Я считаю, что оснований для увольнения главнокомандующего точно нет", - сказал Вениславский.

Расследование продолжается

По словам народного депутата, правоохранительные органы должны установить всех причастных к возможным уголовным правонарушениям и дать их действиям правовую оценку.

Он также сообщил, что командир батальона полка "Скеля" уже отстранен от исполнения обязанностей.

"Органы досудебного расследования должны установить всех причастных, кто совершал уголовные правонарушения, кто способствовал совершению уголовных правонарушений, и принять соответствующие решения", - подчеркнул Вениславский.

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Что этому предшествовало?

23 июня издание "Бабель" сообщило, что с конца 2025 по весну 2026 года умерли, по меньшей мере, 26 новобранцев 425-го отдельного штурмового полка "Скеля". Журналисты рассказали, что большинство из умерших мужчин не пробыли в полку и месяца. Официальная причина смерти в большинстве случаев - пневмония.

Для этого материала журналисты опросили более 30 свидетелей. Один из них, Александр Жикин, рассказал о "Курятнике" - неформальном названии распределительного пункта "Скелі", который является первым местом для вновь прибывших мобилизованных. Мужчина оказался там после того, как ему оформили СЗЧ, когда он поехал за таблетками для заместительной терапии от наркозависимости.

Другой анонимный собеседник рассказал о карцерах, куда военных отправляли за отказ выполнять различные распоряжения.

В свою очередь, полк "Скеля" прокомментировал небоевые смерти новобранцев и заверил в сотрудничестве со следствием. В "Скелі" считают, что авторы материала делают "обобщения, которые сводят историю подразделения к отдельным трагическим случаям". В полку утверждают, что 18 из 26 смертей, упомянутых в материале, произошли в больнице или по дороге в нее, а их причины связаны с "болезнями или общим плохим состоянием здоровья мобилизованных".

Ранее ГБР уже объявляло, что начало проверку возможных нарушений в "Скелі", которые расследуются как превышение власти или служебных полномочий, совершенное в условиях военного положения, повлекшее тяжкие последствия.

Мониторинговая группа Офиса омбудсмена заявила, что отправится на место для проверки информации о возможных пытках военнослужащих в 425-м отдельном штурмовом полку "Скеля".

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