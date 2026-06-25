Никаких "бетонных ям" в штурмовом полку "Скала" нет, факты избиений должны расследоваться в соответствии с законом, — пресс-секретарь Братущак

В 425-м отдельном штурмовом полку "Скала" не применяют жестокие методы обращения с личным составом.

Об этом во время онлайн-конференции заявил пресс-секретарь полка Алексей Братущак, сообщает Цензор.НЕТ.

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Позиция командования по поводу "бетонных ям"

Комментируя информацию о том, что один из военных "Скалы" рассказал о бетонной яме, в которую зимой сажали новобранцев, он подчеркнул:

"На сегодняшний день никаких ям у нас нет. Я лично, ещё когда был журналистом лет десять назад, делал материалы о подобных случаях. Они, действительно, имели место в различных воинских частях. Позиция командира: никаких ям или подобных мест содержания военнослужащих в "Скале" быть не должно".

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Виновные в избиениях должны сесть в тюрьму

По словам Братущака, если военнослужащий располагает информацией о жестоком обращении с новобранцами, он должен обратиться в правоохранительные органы и Офис военного омбудсмена для проведения проверки.

"То же самое касается и привязывания наручниками к столбу. Если это имело место, должно быть проведено расследование, которое должно установить, подтвердить или опровергнуть факт… Если травмы нанесены вследствие избиения, и это произошло в нашей воинской части, значит, тот, кто избил, должен понести наказание", — отметил военный.

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