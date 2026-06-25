Никаких "бетонных ям" в штурмовом полку "Скала" нет, факты избиений должны расследоваться в соответствии с законом, — пресс-секретарь Братущак
В 425-м отдельном штурмовом полку "Скала" не применяют жестокие методы обращения с личным составом.
Об этом во время онлайн-конференции заявил пресс-секретарь полка Алексей Братущак, сообщает Цензор.НЕТ.
Позиция командования по поводу "бетонных ям"
Комментируя информацию о том, что один из военных "Скалы" рассказал о бетонной яме, в которую зимой сажали новобранцев, он подчеркнул:
"На сегодняшний день никаких ям у нас нет. Я лично, ещё когда был журналистом лет десять назад, делал материалы о подобных случаях. Они, действительно, имели место в различных воинских частях. Позиция командира: никаких ям или подобных мест содержания военнослужащих в "Скале" быть не должно".
Виновные в избиениях должны сесть в тюрьму
По словам Братущака, если военнослужащий располагает информацией о жестоком обращении с новобранцами, он должен обратиться в правоохранительные органы и Офис военного омбудсмена для проведения проверки.
"То же самое касается и привязывания наручниками к столбу. Если это имело место, должно быть проведено расследование, которое должно установить, подтвердить или опровергнуть факт… Если травмы нанесены вследствие избиения, и это произошло в нашей воинской части, значит, тот, кто избил, должен понести наказание", — отметил военный.
Что предшествовало?
- 23 июня издание "Бабель" сообщило, что с конца 2025 по весну 2026 года умерли по меньшей мере 26 новобранцев 425-го отдельного штурмового полка "Скала". Журналисты рассказали, что большинство из умерших мужчин пробыли в полку менее месяца. Официальная причина смерти в большинстве случаев – пневмония.
- Для этого материала журналисты опросили более 30 свидетелей. Один из них, Александр Жикин, рассказал о "Курятнике" — неформальном названии распределительного пункта "Скалы", который является первым местом для вновь прибывших мобилизованных. Мужчина оказался там после того, как ему оформили СОЧ, когда он поехал за таблетками для заместительной терапии от наркозависимости.
- Другой анонимный собеседник рассказал о карцерах, куда военных отправляли за отказ выполнять различные распоряжения.
- В свою очередь, полк "Скала" прокомментировал небоевые смерти новобранцев и заверил в сотрудничестве со следствием. В "Скеле" считают, что авторы материала делают "обобщения, которые сводят историю подразделения к отдельным трагическим случаям". В полку утверждают, что 18 из 26 смертей, упомянутых в материале, произошли в больнице или по дороге в нее, а их причины связаны с "болезнями или общим плохим состоянием здоровья мобилизованных".
- Ранее ГБР уже объявляло, что начало проверку возможных нарушений в "Скале", которые расследуются как превышение власти или служебных полномочий, совершенное в условиях военного положения, повлекшее тяжкие последствия.
- Мониторинговая группа Офиса омбудсмена заявила, что отправится на место для проверки информации о возможных пытках военнослужащих в 425-м отдельном штурмовом полку "Скала".
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