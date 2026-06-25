Сухопутные войска о расследовании СМИ по поводу "Скалы": факты насилия не допускаются, но требуется время на проверку

Командование Сухопутных войск ВСУ заявило, что уполномоченные органы уже проверяют информацию о 425-м отдельном штурмовом полке "Скала" после публикаций в СМИ. В то же время руководство призвало общественность воздерживаться от эмоциональных оценок и поспешных выводов до завершения официального расследования.

Об этом говорится в сообщении Сухопутных войск ВСУ, сообщает Цензор.НЕТ.

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Реакция Сухопутных войск ВСУ

В командовании подчеркнули: ни боевая необходимость, ни высокая интенсивность тренировок, ни боевые заслуги или репутация подразделения не дают права издеваться над бойцами, скрывать их травмы или отказывать в лечении.

"Информация, изложенная в публикациях, требует не эмоциональных оценок и не формальных комментариев, а надлежащей правовой проверки. По приведенным фактам уже работают уполномоченные органы. Именно они должны установить обстоятельства, определить ответственных лиц и дать правовую оценку событиям", — заявили там.

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"Скала" уже сотрудничает со следствием

Сейчас ситуацию "держат под контролем", а сам полк, как утверждается, оказывает необходимую поддержку соответствующим органам.

В то же время командование Сухопутных войск просит СМИ и общественность не спешить с выводами, поскольку речь идет о событиях полугодовой давности, а сбор и проверка доказательств требуют времени.

"Это необходимо для того, чтобы окончательные выводы были точными, законными и беспристрастными", — заявили в Сухопутных войсках.

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Обращение к свидетелям и военным

Чтобы расследование было максимально объективным, Сухопутные войска призвали военнослужащих, их семьи и возможных очевидцев не молчать о фактах злоупотреблений.

Всех, кто располагает информацией о насилии, сокрытии ранений или отказе в лечении в полку, просят немедленно обращаться в Военную службу правопорядка, Государственное бюро расследований, Офис военного омбудсмена, на горячую линию Командования Сухопутных войск ВСУ или по официальным каналам полка.

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Что этому предшествовало?

23 июня издание "Бабель" сообщило, что с конца 2025 по весну 2026 года умерли по меньшей мере 26 новобранцев 425-го отдельного штурмового полка "Скала". Журналисты рассказали, что большинство из умерших мужчин пробыли в полку менее месяца. Официальная причина смерти в большинстве случаев – пневмония.

Для этого материала журналисты опросили более 30 свидетелей. Один из них, Александр Жикин, рассказал о "Курятнике" — неформальном названии распределительного пункта "Скалы", который является первым местом для вновь прибывших мобилизованных. Мужчина оказался там после того, как ему оформили СОЧ, когда он поехал за таблетками для заместительной терапии от наркозависимости.

Другой анонимный собеседник рассказал о карцерах, куда военных отправляли за отказ выполнять различные распоряжения.

В свою очередь, полк "Скала" прокомментировал небоевые смерти новобранцев и заверил в сотрудничестве со следствием. В "Скеле" считают, что авторы материала делают "обобщения, которые сводят историю подразделения к отдельным трагическим случаям". В полку утверждают, что 18 из 26 смертей, упомянутых в материале, произошли в больнице или по дороге в нее, а их причины связаны с "болезнями или общим плохим состоянием здоровья мобилизованных".

Ранее ГБР уже объявляло, что начало проверку возможных нарушений в "Скале", которые расследуются как превышение власти или служебных полномочий, совершенное в условиях военного положения, повлекшее тяжкие последствия.

Мониторинговая группа Офиса омбудсмена заявила, что отправится на место для проверки информации о возможных пытках военнослужащих в 425-м отдельном штурмовом полку "Скала".

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