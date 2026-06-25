Сухопутні війська про розслідування ЗМІ щодо "Скелі": Факти насильства не толеруються, але потрібен час на перевірку

Командування Сухопутних військ ЗСУ заявило, що уповноважені органи вже перевіряють інформацію щодо 425 окремого штурмового полку "Скеля" після публікацій ЗМІ. Водночас керівництво закликало суспільство уникати емоційних оцінок та передчасних висновків до завершення офіційного розслідування.

Про це йдеться у повідомленні Сухопутних військ ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

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Реакція Сухопутних військ ЗСУ

У командуванні наголосили: ні жодна бойова необхідність, ні висока інтенсивність тренувань, ні бойові заслуги чи репутація підрозділу не дають права знущатися з бійців, приховувати їхні травми чи відмовляти у лікуванні.

"Інформація, викладена у публікаціях, потребує не емоційних оцінок і не формальних коментарів, а належної правової перевірки. За наведеними фактами вже працюють уповноважені органи. Саме вони мають встановити обставини, відповідальних осіб та надати правову оцінку подіям", - заявили там.

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"Скеля" вже співпрацює зі слідством

Нині ситуацію "тримають на контролі", а сам полк, як стверджується, надає необхідну підтримку відповідним органам.

Водночас командування Сухопутних військ просить медіа та суспільство не поспішати з висновками, оскільки йдеться про події піврічної давнини, а збір і перевірка доказів потребують часу.

"Це необхідно для того, щоб фінальні висновки були точними, законними й неупередженими", - заявили у Сухопутних військах.

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Звернення до свідків та військових

Аби розслідування було максимально об'єктивним, Сухопутні війська закликали військовослужбовців, їхні родини та можливих очевидців не мовчати про факти зловживань.

Усіх, хто володіє інформацією про насильство, приховування поранень або відмову у лікуванні в полку, просять негайно звертатися до Військової служби правопорядку, Державного бюро розслідувань, Офісу військового омбудсмена, на гарячу лінію Командування Сухопутних військ ЗСУ або на офіційні канали полку.

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Що передувало?

23 червня видання "Бабель" написало, що з кінця 2025 до весни 2026 року померли щонайменше 26 новобранців 425-го окремого штурмового полку "Скеля". Журналісти розповіли, що більшість з померлих чоловіків не пробули в полку й місяця. Офіційна причина смерті здебільшого –– пневмонія.

Для цього матеріалу журналісти опитали понад 30 свідків. Один із них, Олександр Жикін, розповів про "Курятник" — неформальну назву розподільчого пункту "Скелі", який є першою локацією для новоприбулих мобілізованих. Чоловік опинився там після того, як йому оформили СЗЧ, коли він поїхав по таблетки для замісної терапії від наркозалежності.

Інший анонімний співрозмовник розповів про карцери, куди військових відправляли за відмови виконувати різні розпорядження.

Своєю чергою, полк "Скеля" прокоментував небойові смерті новобранців та запевнив у співпраці зі слідством. У "Скелі" вважають, що автори матеріалу роблять "узагальнення, які зводять історію підрозділу до окремих трагічних випадків". У полку стверджують, що 18 із 26 смертей, згаданих у матеріалі, сталися в лікарні або дорогою до неї, а їхні причини повʼязані з "хворобами або загальним поганим станом здоров’я мобілізованих".

Раніше ДБР уже оголошувало, що розпочало перевірку ймовірних порушень у "Скелі", які розслідують як перевищення влади чи службових повноважень, вчинене в умовах воєнного стану, що спричинило тяжкі наслідки.

Моніторингова група Офісу омбудсмена заявила, що вирушить на місце для перевірки інформації про можливі катування військовослужбовців у 425-му окремому штурмовому полку "Скеля".

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