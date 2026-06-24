У "Скелі" виявили групу інструкторів, які організовують знущання, але результату розслідування немає, - Решетилова

Фото: Суспільне

Військова омбудсменка Ольга Решетилова відреагувала на розслідування журналістів щодо знущань над військовослужбовцями у 425 ОШП "Скеля". За її словами, від початку роботи Офісу військового омбудсмана до правоохоронних органів було надіслано п'ять повідомлень про злочини у "Скелі".

Про це вона написала у соцмережі фейсбук, інформує Цензор.НЕТ.

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Про знущання Офіс військового омбудсмена дізнався минулого року

"Про складну ситуацію у "Скелі", побиття і знущання над військовослужбовцями я дізналася у травні-червні минулого року. Спочатку був побитий журналіст, який був переведений на службу до 425 ОШП, потім побитий капелан суміжної бригади, потім ціле управління батальйону, який переформовували в 425 ОШП. І якщо перші два випадки ще можна було трактувати як непорозуміння і конфлікти (хоча як мінімум по капелану було відкрито кримінальне провадження), то після після побиття комбата і начальників служб батальйону стала очевидна системність", - розповіла військова омбудсменка.

Ідентифіковано групу інструкторів, які організовують знущання

Решетилова розповіла, що тоді представники Офісу військового омбудсмена разом із представниками Офісу Президента виїхали на полігон "Скелі". Паралельно свою перевірку силами Військової служби правопорядку призначив Головнокомандувач ЗСУ.

"Ми забрали з полку 22 військовослужбовця, які дали свідчення про побиття, підтверджені поліграфом. Разом з фахівцями з ВСП нам вдалося ідентифікувати групу інструкторів, які організовують знущання на полігонах. На жаль, керівництвом ВСП не були вжиті відповідні заходи ні щодо притягнення цієї групи людей до відповідальності, ні щодо запобігання протиправних дій у майбутньому. Тоді за підсумками перевірки ВСП було призначено службове розслідування Командуванням Сухопутних військ, і вже за його підсумками пішло повідомлення на правоохоронні органи про вчинення правопорушення. Результату розслідування досі немає", - розповіла посадовиця.

Офіс направив правоохоронцям 5 заяв про злочини у "Скелі"

Крім того, тоді ж Офіс омбудсмена проводив зустрічі з Офісом генпрокурора, наголошуючи на необхідності розслідувань щодо злочинів у "Скелі". За словами Решетилової, загалом від початку роботи Офісу військового омбудсмана до правоохоронних органів було надіслано п'ять повідомлень про злочини у "Скелі".

"Розуміючи, що розслідувань і кадрових рішень по цьому (і іншим штурмовим підрозділам) ми можемо чекати довго, а військовослужбовці там потребують захисту вже зараз, ми почали шукати шляхи взаємодії зі "Скелею". Я переконала командира 425 ОШП, як мінімум, не допускати людей, яких ми ідентифікували як тих, які системно порушують права військовослужбовців, до роботи з особовим складом. Ми відпрацювали фактично миттєву реакцію командування "Скелі" на скарги, які надходять до Офісу Військового омбудсмана та інших інституцій. Ми змусили їх забезпечити військовослужбовцям регулярний звʼязок з рідними. Уже в травні кількість скарг до нас на відсутність зв’язку від близьких з цього підрозділу знизилась на 73%. Ми регулярно відвідуємо полігони і місця розташування "Скелі". Але ми не можемо зробити роботу за правоохоронні органи і не можемо прийняти управлінські рішення", - наголошує вона.

Водночас посадовиця підкреслила, що "Скеля" - це великий підрозділ, і "там є багато достойний бойових солдатів, сержантів і офіцерів, які не мають відношення до того, що відбувається".

Мобілізація осіб на ЗПТ та з наркозалежністю

Окремо Решетилова висловилася щодо мобілізації осіб, які перебувають на замісній підтримувальній терапії та які мають наркозалежність.

"Кілька місяців тому ми виявили, що у "Скелі" їх близько двох тисяч. Це якраз та нашуміла новина з посиланням на мене, що в одному з підрозділів виявлено понад 2000 ймовірно непридатних до служби. Так, згідно з 402 наказом вони є непридатними до служби, у виключних випадках - обмежено придатні, але точно не мають перебувати у штурмових підрозділах. Ми тоді, мʼяко кажучи, здивувались, скликали термінову міжвідомчу нараду. Наразі триває робота, ми проводимо дослідження, з якими видами залежностей люди можуть служити. Як надати доступ ВЛК до відповідних даних, щоб вони бачили інформацію по ЗПТ. Але, на жаль, мобілізація людей з залежностями триває, і це стає проблемою багатьох підрозділів, не тільки "Скелі"", - зазначає військова омбудсменка.

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Необхідність управлінських рішень

Наостанок Решетилова вказала на необхідність рішень від головкома Сирського щодо реформування управління штурмовими підрозділами ЗСУ.

"Розмір "Скелі", як про це вже говорилось, приблизно дивізія. При цьому у них залишається штат полку. Управляти такою кількістю особового складу штатом полку просто нереально, навіть при бажанні проконтролювати все неможливо. Тут однозначно потрібні управлінські рішення. Буквально минулого тижня я розмовляла про це з Головнокомандувачем Олександром Сирським. Він незмінно вважає, що ситуація може змінитися, коли у штурмових підрозділів буде свій командувач, який буде нести відповідальність за них", - розповіла військова омбудсменка.

Вона переконана, що створення окремого виду військ призведе до масштабування негативних практик і порушень прав людини. Тож, на думку Решетилової, оптимальним було б створення окремих штурмових підрозділів у кожному корпусі.

За її словами, це б дозволило командиру корпусу здійснювати контроль і формувати культуру поведінки, дисципліну в підрозділі.

"У будь-якому разі рішення щодо штурмових підрозділів має бути добре зважене і продумане", - підсумовує Решетилова.

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Що передувало?

23 червня видання "Бабель" написало, що з кінця 2025 до весни 2026 року померли щонайменше 26 новобранців 425-го окремого штурмового полку "Скеля". Журналісти розповіли, що більшість з померлих чоловіків не пробули в полку й місяця. Офіційна причина смерті здебільшого –– пневмонія.

Для цього матеріалу журналісти опитали понад 30 свідків. Один із них, Олександр Жикін, розповів про "Курятник" — неформальну назву розподільчого пункту "Скелі", який є першою локацією для новоприбулих мобілізованих. Чоловік опинився там після того, як йому оформили СЗЧ, коли він поїхав по таблетки для замісної терапії від наркозалежності.

Інший анонімний співрозмовник розповів про карцери, куди військових відправляли за відмови виконувати різні розпорядження.

Своєю чергою, полк "Скеля" прокоментував небойові смерті новобранців та запевнив у співпраці зі слідством. У "Скелі" вважають, що автори матеріалу роблять "узагальнення, які зводять історію підрозділу до окремих трагічних випадків". У полку стверджують, що 18 із 26 смертей, згаданих у матеріалі, сталися в лікарні або дорогою до неї, а їхні причини повʼязані з "хворобами або загальним поганим станом здоров’я мобілізованих".

Раніше ДБР уже оголошувало, що розпочало перевірку ймовірних порушень у "Скелі", які розслідують як перевищення влади чи службових повноважень, вчинене в умовах воєнного стану, що спричинило тяжкі наслідки.

Моніторингова група Офісу омбудсмена заявила, що вирушить на місце для перевірки інформації про можливі катування військовослужбовців у 425-му окремому штурмовому полку "Скеля".

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