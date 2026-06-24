В "Скале" обнаружили группу инструкторов, организующих издевательство, но результата расследования нет, - Решетилова

Фото: Суспільне

Военный омбудсмен Ольга Решетилова отреагировала на расследование журналистов о издевательствах над военнослужащими в 425-м ОШП "Скала". По её словам, с начала работы Офиса военного омбудсмена в правоохранительные органы было направлено пять сообщений о преступлениях в "Скале".

Об этом она написала в социальной сети Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Об издевательствах Офис военного омбудсмена узнал в прошлом году

"О сложной ситуации в "Скале", избиениях и издевательствах над военнослужащими я узнала в мае-июне прошлого года. Сначала был избит журналист, переведенный на службу в 425 ОШП, затем — капеллан соседней бригады, а после — целое управление батальона, который переформировали в 425 ОШП. И если первые два случая ещё можно было трактовать как недоразумения и конфликты (хотя, по крайней мере, в отношении капеллана было возбуждено уголовное дело), то после избиения комбата и начальников служб батальона стала очевидна системность", — рассказала военный омбудсмен.

Идентифицирована группа инструкторов, организующих издевательства

Решетилова рассказала, что тогда представители Офиса военного омбудсмена вместе с представителями Офиса Президента выехали на полигон "Скалы". Параллельно свою проверку силами Военной службы правопорядка назначил Главнокомандующий ВСУ.

"Мы забрали из полка 22 военнослужащих, которые дали показания об избиениях, подтвержденные полиграфом. Вместе со специалистами из ВСП нам удалось идентифицировать группу инструкторов, организующих издевательства на полигонах. К сожалению, руководством ВСП не были приняты соответствующие меры ни по привлечению этой группы людей к ответственности, ни по предотвращению противоправных действий в будущем. Тогда по итогам проверки ВСП Командованием Сухопутных войск было назначено служебное расследование, и уже по его итогам было направлено сообщение в правоохранительные органы о совершении правонарушения. Результатов расследования до сих пор нет", — рассказала чиновница.

Офис направил правоохранительным органам 5 заявлений о преступлениях в "Скале"

Кроме того, в то же время Офис омбудсмена проводил встречи с Офисом генерального прокурора, подчеркивая необходимость расследований преступлений в "Скале". По словам Решетиловой, в целом с начала работы Офиса военного омбудсмена в правоохранительные органы было направлено пять сообщений о преступлениях в "Скале".

"Понимая, что расследований и кадровых решений по этому (и другим штурмовым подразделениям) нам, возможно, придется ждать долго, а военнослужащие там нуждаются в защите уже сейчас, мы начали искать пути взаимодействия со "Скалой". Я убедила командира 425 ОШП, как минимум, не допускать людей, которых мы идентифицировали как тех, кто систематически нарушает права военнослужащих, к работе с личным составом. Мы добились фактически мгновенной реакции командования "Скалы" на жалобы, поступающие в Офис военного омбудсмена и другие институты. Мы заставили их обеспечить военнослужащим регулярную связь с родными. Уже в мае количество жалоб, поступающих к нам от близких из этого подразделения на отсутствие связи, снизилось на 73%. Мы регулярно посещаем полигоны и места дислокации "Скалы". Но мы не можем выполнять работу правоохранительных органов и не можем принимать управленческие решения", — подчеркивает она.

В то же время чиновница подчеркнула, что "Скала" — это крупное подразделение, и там много достойных боевых солдат, сержантов и офицеров, которые не имеют отношения к происходящему.

Мобилизация лиц, находящихся на заместительной поддерживающей терапии и страдающих наркозависимостью

Отдельно Решетилова высказалась по поводу мобилизации лиц, находящихся на заместительной поддерживающей терапии и страдающих наркозависимостью.

"Несколько месяцев назад мы обнаружили, что в "Скале" их около двух тысяч. Это как раз та нашумевшая новость со ссылкой на меня, что в одном из подразделений выявлено более 2000 предположительно негодных к службе. Да, согласно приказу №402 они признаны негодными к службе, в исключительных случаях — ограниченно годными, но точно не должны находиться в штурмовых подразделениях. Мы тогда, мягко говоря, удивились, созвали срочное межведомственное совещание. Сейчас продолжается работа, мы проводим исследование, с какими видами зависимостей люди могут служить. Как предоставить ВЛК доступ к соответствующим данным, чтобы они видели информацию о ЗПТ. Но, к сожалению, мобилизация людей с зависимостями продолжается, и это становится проблемой многих подразделений, не только "Скалы", — отмечает военный омбудсмен.

Читайте также: Более 20 небоевых смертей новобранцев зафиксировали в полку "Скала" за полгода, — СМИ

Необходимость управленческих решений

В заключение Решетилова указала на необходимость решений со стороны главнокомандующего Сырского относительно реформирования управления штурмовыми подразделениями ВСУ.

"Численность "Скалы", как об этом уже говорилось, примерно равна дивизии. При этом у них остается штат полка. Управлять таким количеством личного состава штатом полка просто нереально, даже при желании проконтролировать все невозможно. Здесь однозначно нужны управленческие решения. Буквально на прошлой неделе я беседовала об этом с Главнокомандующим Александром Сырским. Он неизменно считает, что ситуация может измениться, когда у штурмовых подразделений будет свой командующий, который будет нести за них ответственность", — рассказала военный омбудсмен.

Она убеждена, что создание отдельного рода войск приведет к расширению масштабов негативных практик и нарушений прав человека. Поэтому, по мнению Решетиловой, оптимальным было бы создание отдельных штурмовых подразделений в каждом корпусе.

По её словам, это позволило бы командиру корпуса осуществлять контроль и формировать культуру поведения и дисциплину в подразделении.

"В любом случае решение относительно штурмовых подразделений должно быть хорошо взвешенным и продуманным", — подытоживает Решетилова.

Читайте также: Полк "Скала" прокомментировал небоевые смерти новобранцев и заверил в сотрудничестве со следствием

Что этому предшествовало?

23 июня издание "Бабель" сообщило, что с конца 2025 по весну 2026 года умерли по меньшей мере 26 новобранцев 425-го отдельного штурмового полка "Скала". Журналисты рассказали, что большинство из умерших мужчин пробыли в полку менее месяца. Официальная причина смерти в большинстве случаев – пневмония.

Для этого материала журналисты опросили более 30 свидетелей. Один из них, Александр Жикин, рассказал о "Курятнике" — неформальном названии распределительного пункта "Скалы", который является первым местом для вновь прибывших мобилизованных. Мужчина оказался там после того, как ему оформили СОЧ, когда он поехал за таблетками для заместительной терапии от наркозависимости.

Другой анонимный собеседник рассказал о карцерах, куда военных отправляли за отказ выполнять различные распоряжения.

В свою очередь, полк "Скала" прокомментировал небоевые смерти новобранцев и заверил в сотрудничестве со следствием. В "Скеле" считают, что авторы материала делают "обобщения, которые сводят историю подразделения к отдельным трагическим случаям". В полку утверждают, что 18 из 26 смертей, упомянутых в материале, произошли в больнице или по дороге в нее, а их причины связаны с "болезнями или общим плохим состоянием здоровья мобилизованных".

Ранее ГБР уже объявляло, что начало проверку возможных нарушений в "Скале", которые расследуются как превышение власти или служебных полномочий, совершенное в условиях военного положения, повлекшее тяжкие последствия.

Мониторинговая группа Офиса омбудсмена заявила, что отправится на место для проверки информации о возможных пытках военнослужащих в 425-м отдельном штурмовом полку "Скала".

Читайте также: Возможные пытки военных в "Скале": мониторинговая группа Офиса омбудсмена отправляется на проверку