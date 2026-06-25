Жодних "бетонних ям" у штурмовому полку "Скеля" немає, факти побиття має розслідувати закон, - речник Братущак

У 425-му окремому штурмовому полку "Скеля" не застосовують жорстокі методи поводження із особовим складом.

Про це під час онлайн-конференції заявив речник полку Олексій Братущак, інформує Цензор.НЕТ.

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Позиція командування щодо "бетонних ям"

Коментуючи інформацію про те, що один із військових Скелі" розповів про бетонну яму, в яку взимку саджали новобранців, він наголосив:

"Станом на сьогодні жодних ям у нас немає. Я особисто, ще коли був журналістом років десять тому, робив матеріали про подібні випадки. Вони, дійсно, мали місце в різних військових частинах. Позиція командира: ніяких ям або подібних місць утримання військовослужбовців в "Скелі" не повинно бути".

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Винні у побиттях мають сісти в тюрму

За словами Братущака, якщо військовослужбовець володіє інформацією про жорстоке поводження із новобранцями, має звернутися до правоохоронних органів та Офісу військового омбудсмена для проведення перевірки.

"Так само це стосується і перев'язування до стовпа наручниками. Якщо це мало місце, повинно бути розслідування, яке має встановити, підтвердити або не підтвердити факт… Якщо травми нанесені внаслідок побиття, і це сталося в нашій військовій частині, значить, той, хто побив, має нести покарання", - зауважив військовий.

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