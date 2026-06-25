Жодних "бетонних ям" у штурмовому полку "Скеля" немає, факти побиття має розслідувати закон, - речник Братущак
У 425-му окремому штурмовому полку "Скеля" не застосовують жорстокі методи поводження із особовим складом.
Про це під час онлайн-конференції заявив речник полку Олексій Братущак, інформує Цензор.НЕТ.
Позиція командування щодо "бетонних ям"
Коментуючи інформацію про те, що один із військових Скелі" розповів про бетонну яму, в яку взимку саджали новобранців, він наголосив:
"Станом на сьогодні жодних ям у нас немає. Я особисто, ще коли був журналістом років десять тому, робив матеріали про подібні випадки. Вони, дійсно, мали місце в різних військових частинах. Позиція командира: ніяких ям або подібних місць утримання військовослужбовців в "Скелі" не повинно бути".
Винні у побиттях мають сісти в тюрму
За словами Братущака, якщо військовослужбовець володіє інформацією про жорстоке поводження із новобранцями, має звернутися до правоохоронних органів та Офісу військового омбудсмена для проведення перевірки.
"Так само це стосується і перев'язування до стовпа наручниками. Якщо це мало місце, повинно бути розслідування, яке має встановити, підтвердити або не підтвердити факт… Якщо травми нанесені внаслідок побиття, і це сталося в нашій військовій частині, значить, той, хто побив, має нести покарання", - зауважив військовий.
Що передувало?
- 23 червня видання "Бабель" написало, що з кінця 2025 до весни 2026 року померли щонайменше 26 новобранців 425-го окремого штурмового полку "Скеля". Журналісти розповіли, що більшість з померлих чоловіків не пробули в полку й місяця. Офіційна причина смерті здебільшого –– пневмонія.
- Для цього матеріалу журналісти опитали понад 30 свідків. Один із них, Олександр Жикін, розповів про "Курятник" — неформальну назву розподільчого пункту "Скелі", який є першою локацією для новоприбулих мобілізованих. Чоловік опинився там після того, як йому оформили СЗЧ, коли він поїхав по таблетки для замісної терапії від наркозалежності.
- Інший анонімний співрозмовник розповів про карцери, куди військових відправляли за відмови виконувати різні розпорядження.
- Своєю чергою, полк "Скеля" прокоментував небойові смерті новобранців та запевнив у співпраці зі слідством. У "Скелі" вважають, що автори матеріалу роблять "узагальнення, які зводять історію підрозділу до окремих трагічних випадків". У полку стверджують, що 18 із 26 смертей, згаданих у матеріалі, сталися в лікарні або дорогою до неї, а їхні причини повʼязані з "хворобами або загальним поганим станом здоров’я мобілізованих".
- Раніше ДБР уже оголошувало, що розпочало перевірку ймовірних порушень у "Скелі", які розслідують як перевищення влади чи службових повноважень, вчинене в умовах воєнного стану, що спричинило тяжкі наслідки.
- Моніторингова група Офісу омбудсмена заявила, що вирушить на місце для перевірки інформації про можливі катування військовослужбовців у 425-му окремому штурмовому полку "Скеля".
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