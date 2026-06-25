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Новини Побиття військових 425 полку Скеля Смерть військових полку Скеля
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У полку "Скеля" заявили, що не воюють із журналістами та попросили не називати їх "м’ясниками"

Скеля

Будь-які погрози чи тиск на представників ЗМІ є абсолютно неприпустимими з боку військових.

Про це під час онлайн-конференції заявив речник 425-го окремого штурмового полку "Скеля" Олексій Братущак, коментуючи ставлення підрозділу до розслідування "Бабеля", передає Цензор.НЕТ.

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Заборона на тиск та захист свободи слова

Братущак наголосив, що позиція керівництва полку щодо професійної діяльності журналістів є однозначною та безкомпромісною. 

"Погрози журналістам є неприпустимими. Коли ми обговорювали реакцію на матеріал "Бабеля", ми з командиром чітко проговорили й це було озвучено на нараді, що не має бути якихось дій щодо авторів того чи іншого розслідування. В даному випадку "Бабеля". Воювати з журналістами - не наша справа. Полк "Скеля" воює з під#рами", - зазначив він.

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За словами військовослужбовця, "Скеля" воює за те, щоб журналісти могли працювати, а в країні була свобода слова.

Братущак також звернувся до журналістів з проханням:

"Ми самі не хочемо, щоб нас називали "м’ясниками" або тими, хто забиває людей. Є окремі історії, по ним розбираємося й виправляємо. Тому просив би й закликав не узагальнювати, не видавати заголовки на кшталт: "Скеля" –– це на смерть". Це не так".

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Що передувало?

  • 23 червня видання "Бабель" написало, що з кінця 2025 до весни 2026 року померли щонайменше 26 новобранців 425-го окремого штурмового полку "Скеля". Журналісти розповіли, що більшість з померлих чоловіків не пробули в полку й місяця. Офіційна причина смерті здебільшого –– пневмонія.
  • Для цього матеріалу журналісти опитали понад 30 свідків. Один із них, Олександр Жикін, розповів про "Курятник" — неформальну назву розподільчого пункту "Скелі", який є першою локацією для новоприбулих мобілізованих. Чоловік опинився там після того, як йому оформили СЗЧ, коли він поїхав по таблетки для замісної терапії від наркозалежності.
  • Інший анонімний співрозмовник розповів про карцери, куди військових відправляли за відмови виконувати різні розпорядження.
  • Своєю чергою, полк "Скеля" прокоментував небойові смерті новобранців та запевнив у співпраці зі слідством. У "Скелі" вважають, що автори матеріалу роблять "узагальнення, які зводять історію підрозділу до окремих трагічних випадків". У полку стверджують, що 18 із 26 смертей, згаданих у матеріалі, сталися в лікарні або дорогою до неї, а їхні причини повʼязані з "хворобами або загальним поганим станом здоров’я мобілізованих".
  • Раніше ДБР уже оголошувало, що розпочало перевірку ймовірних порушень у "Скелі", які розслідують як перевищення влади чи службових повноважень, вчинене в умовах воєнного стану, що спричинило тяжкі наслідки.
  • Моніторингова група Офісу омбудсмена заявила, що вирушить на місце для перевірки інформації про можливі катування військовослужбовців у 425-му окремому штурмовому полку "Скеля".

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Автор: 

журналістика (1818) 425-й окремий штурмовий полк "Скала" (72)
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Топ коментарі
+3
Святі люди,хтось вирішив підставити їх.
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25.06.2026 21:01 Відповісти
+2
Так і журналісти не збирались воювати, їх просто, намагались застрелити...
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25.06.2026 21:01 Відповісти
+1
Когось ще хвилює, що розкаже воєнний злочинець, у якого руки в крові закатованих своїх? Не будемо називати, будемо називати катами. Потрібні факти, що ворог платив за свавілля і за перетворення нашої армії на катівню для своїх, тоді будемо називати диверсантами і зрадниками.
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25.06.2026 21:04 Відповісти

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