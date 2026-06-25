У полку "Скеля" заявили, що не воюють із журналістами та попросили не називати їх "м’ясниками"

Будь-які погрози чи тиск на представників ЗМІ є абсолютно неприпустимими з боку військових.

Про це під час онлайн-конференції заявив речник 425-го окремого штурмового полку "Скеля" Олексій Братущак, коментуючи ставлення підрозділу до розслідування "Бабеля", передає Цензор.НЕТ.

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Заборона на тиск та захист свободи слова

Братущак наголосив, що позиція керівництва полку щодо професійної діяльності журналістів є однозначною та безкомпромісною.

"Погрози журналістам є неприпустимими. Коли ми обговорювали реакцію на матеріал "Бабеля", ми з командиром чітко проговорили й це було озвучено на нараді, що не має бути якихось дій щодо авторів того чи іншого розслідування. В даному випадку "Бабеля". Воювати з журналістами - не наша справа. Полк "Скеля" воює з під#рами", - зазначив він.

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За словами військовослужбовця, "Скеля" воює за те, щоб журналісти могли працювати, а в країні була свобода слова.

Братущак також звернувся до журналістів з проханням:

"Ми самі не хочемо, щоб нас називали "м’ясниками" або тими, хто забиває людей. Є окремі історії, по ним розбираємося й виправляємо. Тому просив би й закликав не узагальнювати, не видавати заголовки на кшталт: "Скеля" –– це на смерть". Це не так".

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Що передувало?

23 червня видання "Бабель" написало, що з кінця 2025 до весни 2026 року померли щонайменше 26 новобранців 425-го окремого штурмового полку "Скеля". Журналісти розповіли, що більшість з померлих чоловіків не пробули в полку й місяця. Офіційна причина смерті здебільшого –– пневмонія.

Для цього матеріалу журналісти опитали понад 30 свідків. Один із них, Олександр Жикін, розповів про "Курятник" — неформальну назву розподільчого пункту "Скелі", який є першою локацією для новоприбулих мобілізованих. Чоловік опинився там після того, як йому оформили СЗЧ, коли він поїхав по таблетки для замісної терапії від наркозалежності.

Інший анонімний співрозмовник розповів про карцери, куди військових відправляли за відмови виконувати різні розпорядження.

Своєю чергою, полк "Скеля" прокоментував небойові смерті новобранців та запевнив у співпраці зі слідством. У "Скелі" вважають, що автори матеріалу роблять "узагальнення, які зводять історію підрозділу до окремих трагічних випадків". У полку стверджують, що 18 із 26 смертей, згаданих у матеріалі, сталися в лікарні або дорогою до неї, а їхні причини повʼязані з "хворобами або загальним поганим станом здоров’я мобілізованих".

Раніше ДБР уже оголошувало, що розпочало перевірку ймовірних порушень у "Скелі", які розслідують як перевищення влади чи службових повноважень, вчинене в умовах воєнного стану, що спричинило тяжкі наслідки.

Моніторингова група Офісу омбудсмена заявила, що вирушить на місце для перевірки інформації про можливі катування військовослужбовців у 425-му окремому штурмовому полку "Скеля".

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