425-й окремий штурмовий полк "Скеля" не займається мобілізацією, - речник Братущак
425-й окремий штурмовий полк "Скеля" займається виключно рекрутингом уже мобілізованих у лави ЗСУ осіб безпосередньо у центрах комплектування.
Про це, як інформує Цензор.НЕТ, під час онлайн-конференції сказав офіцер полку Олексій Братущак.
Мобілізація до полку
"До обов’язків військовослужбовців, які у нас займаються рекрутингом, не входять оповіщення або спільні рейди з представниками ТЦК. Вони приїжджають вже в ТЦК й беруть тих військовослужбовців, яких мобілізували. Напряму в "Скелю" нікого не мобілізовують. Мені доводилося читати у соцмережах вислів: "Мобілізували в "Скелю"". Мобілізовують в Збройні Сили України, а потім уже мобілізовані розподіляються по тим чи іншим військовим частинам", - наголосив він.
Підготовка новобранців
Братущак також зауважив, що в "Скелі", справді, важка підготовка.
"Ті, хто приїжджали до нас на полігон, могли бачити, як готують новоприбулих мобілізованих хлопців. Основне завдання – підготувати тих, хто зможе, по-перше, вижити на полі бою. По-друге, вбити ворога. Не всім це подобається. Ми розуміємо, що на п’ятий рік війни до армії потрапляють не ті вмотивовані, вибачте, "рекси", які хочуть служити та вбивати під#рів. Частіше не лише до "Скелі", а й загалом до ЗСУ, приходять люди, які попередні чотири роки всіляко ухилялися від служби. Частину з них під час БЗВП, адаптаційного курсу вдається переконати, що вони потрапили сюди не просто, щоб їх, як кажуть в соцмережах, "стерли" на полігоні, а щоб вони вийшли звідти підготовленими бійцями", - зазначив військовослужбовець.
Що передувало?
- 23 червня видання "Бабель" написало, що з кінця 2025 до весни 2026 року померли щонайменше 26 новобранців 425-го окремого штурмового полку "Скеля". Журналісти розповіли, що більшість з померлих чоловіків не пробули в полку й місяця. Офіційна причина смерті здебільшого –– пневмонія.
- Для цього матеріалу журналісти опитали понад 30 свідків. Один із них, Олександр Жикін, розповів про "Курятник" — неформальну назву розподільчого пункту "Скелі", який є першою локацією для новоприбулих мобілізованих. Чоловік опинився там після того, як йому оформили СЗЧ, коли він поїхав по таблетки для замісної терапії від наркозалежності.
- Інший анонімний співрозмовник розповів про карцери, куди військових відправляли за відмови виконувати різні розпорядження.
- Своєю чергою, полк "Скеля" прокоментував небойові смерті новобранців та запевнив у співпраці зі слідством. У "Скелі" вважають, що автори матеріалу роблять "узагальнення, які зводять історію підрозділу до окремих трагічних випадків". У полку стверджують, що 18 із 26 смертей, згаданих у матеріалі, сталися в лікарні або дорогою до неї, а їхні причини повʼязані з "хворобами або загальним поганим станом здоров’я мобілізованих".
- Раніше ДБР уже оголошувало, що розпочало перевірку ймовірних порушень у "Скелі", які розслідують як перевищення влади чи службових повноважень, вчинене в умовах воєнного стану, що спричинило тяжкі наслідки.
- Моніторингова група Офісу омбудсмена заявила, що вирушить на місце для перевірки інформації про можливі катування військовослужбовців у 425-му окремому штурмовому полку "Скеля".
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль