425-й окремий штурмовий полк "Скеля" не займається мобілізацією, - речник Братущак

425-й окремий штурмовий полк "Скеля" займається виключно рекрутингом уже мобілізованих у лави ЗСУ осіб безпосередньо у центрах комплектування.

Про це, як інформує Цензор.НЕТ, під час онлайн-конференції сказав офіцер полку Олексій Братущак.

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Мобілізація до полку

"До обов’язків військовослужбовців, які у нас займаються рекрутингом, не входять оповіщення або спільні рейди з представниками ТЦК. Вони приїжджають вже в ТЦК й беруть тих військовослужбовців, яких мобілізували. Напряму в "Скелю" нікого не мобілізовують. Мені доводилося читати у соцмережах вислів: "Мобілізували в "Скелю"". Мобілізовують в Збройні Сили України, а потім уже мобілізовані розподіляються по тим чи іншим військовим частинам", - наголосив він.

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Підготовка новобранців

Братущак також зауважив, що в "Скелі", справді, важка підготовка.

"Ті, хто приїжджали до нас на полігон, могли бачити, як готують новоприбулих мобілізованих хлопців. Основне завдання – підготувати тих, хто зможе, по-перше, вижити на полі бою. По-друге, вбити ворога. Не всім це подобається. Ми розуміємо, що на п’ятий рік війни до армії потрапляють не ті вмотивовані, вибачте, "рекси", які хочуть служити та вбивати під#рів. Частіше не лише до "Скелі", а й загалом до ЗСУ, приходять люди, які попередні чотири роки всіляко ухилялися від служби. Частину з них під час БЗВП, адаптаційного курсу вдається переконати, що вони потрапили сюди не просто, щоб їх, як кажуть в соцмережах, "стерли" на полігоні, а щоб вони вийшли звідти підготовленими бійцями", - зазначив військовослужбовець.

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Що передувало?

23 червня видання "Бабель" написало, що з кінця 2025 до весни 2026 року померли щонайменше 26 новобранців 425-го окремого штурмового полку "Скеля". Журналісти розповіли, що більшість з померлих чоловіків не пробули в полку й місяця. Офіційна причина смерті здебільшого –– пневмонія.

Для цього матеріалу журналісти опитали понад 30 свідків. Один із них, Олександр Жикін, розповів про "Курятник" — неформальну назву розподільчого пункту "Скелі", який є першою локацією для новоприбулих мобілізованих. Чоловік опинився там після того, як йому оформили СЗЧ, коли він поїхав по таблетки для замісної терапії від наркозалежності.

Інший анонімний співрозмовник розповів про карцери, куди військових відправляли за відмови виконувати різні розпорядження.

Своєю чергою, полк "Скеля" прокоментував небойові смерті новобранців та запевнив у співпраці зі слідством. У "Скелі" вважають, що автори матеріалу роблять "узагальнення, які зводять історію підрозділу до окремих трагічних випадків". У полку стверджують, що 18 із 26 смертей, згаданих у матеріалі, сталися в лікарні або дорогою до неї, а їхні причини повʼязані з "хворобами або загальним поганим станом здоров’я мобілізованих".

Раніше ДБР уже оголошувало, що розпочало перевірку ймовірних порушень у "Скелі", які розслідують як перевищення влади чи службових повноважень, вчинене в умовах воєнного стану, що спричинило тяжкі наслідки.

Моніторингова група Офісу омбудсмена заявила, що вирушить на місце для перевірки інформації про можливі катування військовослужбовців у 425-му окремому штурмовому полку "Скеля".

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