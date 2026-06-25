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Новини Смерть військових полку Скеля
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Оністрат поставив під сумнів свідчення, на яких побудовані звинувачення проти "Скелі"

Втрати у полку Скеля: офіцер ЗСУ Оністрат висловив сумніви

Офіцер ЗСУ Андрій Оністрат поставив під сумнів достовірність свідчень одного з ключових героїв резонансної публікації про 425 окремий штурмовий полк "Скеля".

Про це він заявив в ефірі "Радіо Свобода", коментуючи матеріал видання "Бабель", передає Цензор.НЕТ.

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За словами Оністрата, значна частина звинувачень на адресу підрозділу базується на свідченнях людини, щодо об’єктивності якої в нього виникли серйозні сумніви.

"Я побачив, що він наркозалежний. І скажу так: коли в житті трапляється хтось наркозалежний, з ними дуже складно будь-які стосунки втримати. З алкашами важко, а з наркозалежними реально дуже важко", - сказав Оністрат.

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Він зазначив, що не мав можливості детально вивчити біографію та попередній досвід цієї людини, однак вважає, що при більш ретельному аналізі можуть виникнути додаткові питання щодо її неупередженості.

"Ця стаття вбудована на висновках саме цієї людини. На жаль, у мене не було можливості позайматися його попередніми місцями роботи для того, щоб скласти об’єктивну картину. Але боюся, що при більш детальному розгляді цього персонажа виявиться, що він не є дуже об’єктивною людиною, яка може говорити про те, що відбувається у "Скелі"", - заявив офіцер.

Оністрат також звернув увагу на власний досвід взаємодії з підрозділом.

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"Моя донька проходила практику саме в цьому підрозділі, будучи 17-річною дівчиною, в тих умовах, які описані в статті. Відповідно, якби там були якісь правопорушення, то я про них би точно знав", - сказав він.

Водночас військовий підкреслив, що наразі не має можливості повністю перевірити всі обставини, викладені в матеріалі.

"Таке в мене враження. У мене немає можливості це перевірити, тому що це відбулося достатньо швидко", - зазначив Оністрат.

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Крім того, офіцер повідомив, що після ознайомлення з публікацією спілкувався з людиною, яка аналізувала публічні виступи фігурантів історії.

"Я зустрівся з людиною, яка робила обстеження всіх публічних виступів, і в неї враження, що це замовна історія, яка часто фінансується з боку ФСБ", - сказав він.

Нагадаємо, матеріал про ситуацію в 425 окремому штурмовому полку "Скеля" був опублікований виданням "Бабель" і викликав широкий суспільний резонанс та дискусії у військовому середовищі.

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Автор: 

425-й окремий штурмовий полк "Скала" (72)
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Топ коментарі
+20
З кінця 2025 року до весни 2026 року у 425-му окремому штурмовому полку «Скеля» зафіксовано щонайменше 26 небойових смертей новобранців. Ну блін, це що, теж замовна ФСБ тема? Так може це в самій Скелі хтось на ФСБ ішачіть?
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25.06.2026 14:16 Відповісти
+13
Дочка Онистрата о таком не слышала(17 лет и в "полку" аж 15 батальонов). Какие еще могут быть сомнения?).
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25.06.2026 14:21 Відповісти
+12
"Офіцер ЗСУ", "не має можливості повністю перевірити всі обставини". А чого злочини рослідує офіцер ЗСУ, а не поліцейські? Щоб відбілити Сирського та Зеленського? Там тисячі військових і всі вони є свідками. Але у влади немає бажання розслідувати власні злочини.
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25.06.2026 14:18 Відповісти

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