Онистрат поставил под сомнение показания, на которых построены обвинения против "Скалы"

Офицер ВСУ Андрей Онистрат усомнился в достоверности показаний одного из ключевых героев резонансной публикации о 425-м отдельном штурмовом полке "Скала".

Об этом он заявил в эфире "Радио Свобода", комментируя материал издания "Бабель", передает Цензор.НЕТ.

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По словам Онистрата, значительная часть обвинений в адрес подразделения основана на показаниях человека, в объективности которого у него возникли серьезные сомнения.

"Я увидел, что он наркозависим. И скажу так: когда в жизни попадается кто-то наркозависимый, с ними очень сложно поддерживать какие-либо отношения. С алкашами трудно, а с наркозависимыми - реально очень трудно", - сказал Онистрат.

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Он отметил, что не имел возможности подробно изучить биографию и предыдущий опыт этого человека, однако считает, что при более тщательном анализе могут возникнуть дополнительные вопросы относительно его беспристрастности.

"Эта статья основана на выводах именно этого человека. К сожалению, у меня не было возможности изучить его предыдущие места работы, чтобы составить объективную картину. Но боюсь, что при более детальном рассмотрении этого персонажа окажется, что он не является очень объективным человеком, который может говорить о том, что происходит в "Скале"", - заявил офицер.

Онистрат также обратил внимание на собственный опыт взаимодействия с подразделением.

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"Моя дочь проходила практику именно в этом подразделении, будучи 17-летней девушкой, в тех условиях, которые описаны в статье. Соответственно, если бы там были какие-то правонарушения, то я о них точно знал бы", - сказал он.

В то же время военный подчеркнул, что пока не имеет возможности полностью проверить все обстоятельства, изложенные в материале.

"Такое у меня впечатление. У меня нет возможности это проверить, потому что это произошло достаточно быстро", - отметил Онистрат.

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Кроме того, офицер сообщил, что после ознакомления с публикацией общался с человеком, который анализировал публичные выступления фигурантов этой истории.

"Я встретился с человеком, который изучал все публичные выступления, и у него сложилось впечатление, что это заказная история, которая часто финансируется со стороны ФСБ", - сказал он.

Напомним, материал о ситуации в 425-м отдельном штурмовом полку "Скала" был опубликован изданием "Бабель" и вызвал широкий общественный резонанс и дискуссии в военной среде.

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