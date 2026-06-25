425-й отдельный штурмовой полк "Скала" не занимается мобилизацией, — пресс-секретарь Братущак

425-й отдельный штурмовой полк "Скала" занимается исключительно набором лиц, уже мобилизованных в ряды ВСУ, непосредственно в центрах комплектования.

Об этом, как сообщает Цензор.НЕТ, во время онлайн-конференции заявил офицер полка Алексей Братущак.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Мобилизация в полк

"В обязанности военнослужащих, которые у нас занимаются рекрутингом, не входят оповещение или совместные рейды с представителями ТЦК. Они приезжают уже в ТЦК и забирают тех военнослужащих, которых мобилизовали. Напрямую в "Скалу" никого не мобилизуют. Мне приходилось читать в соцсетях фразу: "Мобилизовали в "Скалу"". Мобилизуют в Вооруженные силы Украины, а затем уже мобилизованные распределяются по тем или иным воинским частям", — подчеркнул он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Командира полка "Скала" Гаркавого отстранили на время расследования ситуации в подразделении

Подготовка новобранцев

Братущак также отметил, что в "Скале" действительно тяжелая подготовка.

"Те, кто приезжал к нам на полигон, могли видеть, как готовят вновь прибывших мобилизованных ребят. Основная задача — подготовить тех, кто сможет, во-первых, выжить на поле боя. Во-вторых, убить врага. Не всем это нравится. Мы понимаем, что на пятый год войны в армию попадают не те мотивированные, извините, "рексы", которые хотят служить и убивать ублюдков. Чаще не только в "Скалу", но и в целом в ВСУ приходят люди, которые предыдущие четыре года всячески уклонялись от службы. Часть из них во время БОВП, адаптационного курса, удается убедить, что они попали сюда не просто для того, чтобы их, как говорят в соцсетях, "стерли" на полигоне, а для того, чтобы они вышли оттуда подготовленными бойцами", — отметил военнослужащий.

Читайте также: Онистрат поставил под сомнение показания, на которых построены обвинения против "Скалы"

Что этому предшествовало?

23 июня издание "Бабель" сообщило, что с конца 2025 по весну 2026 года умерли по меньшей мере 26 новобранцев 425-го отдельного штурмового полка "Скала". Журналисты рассказали, что большинство из умерших мужчин пробыли в полку менее месяца. Официальная причина смерти в большинстве случаев – пневмония.

Для этого материала журналисты опросили более 30 свидетелей. Один из них, Александр Жикин, рассказал о "Курятнике" — неформальном названии распределительного пункта "Скалы", который является первым местом для вновь прибывших мобилизованных. Мужчина оказался там после того, как ему оформили СОЧ, когда он поехал за таблетками для заместительной терапии от наркозависимости.

Другой анонимный собеседник рассказал о карцерах, куда военных отправляли за отказ выполнять различные распоряжения.

В свою очередь, полк "Скала" прокомментировал небоевые смерти новобранцев и заверил в сотрудничестве со следствием. В "Скеле" считают, что авторы материала делают "обобщения, которые сводят историю подразделения к отдельным трагическим случаям". В полку утверждают, что 18 из 26 смертей, упомянутых в материале, произошли в больнице или по дороге в нее, а их причины связаны с "болезнями или общим плохим состоянием здоровья мобилизованных".

Ранее ГБР уже объявляло, что начало проверку возможных нарушений в "Скале", которые расследуются как превышение власти или служебных полномочий, совершенное в условиях военного положения, повлекшее тяжкие последствия.

Мониторинговая группа Офиса омбудсмена заявила, что отправится на место для проверки информации о возможных пытках военнослужащих в 425-м отдельном штурмовом полку "Скала".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Военный упал с сосны на полигоне: в полку "Скала" рассказали об обстоятельствах гибели бойца