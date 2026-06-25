Командира полка "Скала" Гаркавого отстранили на время расследования ситуации в подразделении

Командира 425-го отдельного штурмового полка "Скала" подполковника Юрия Гаркавого отстранили от исполнения обязанностей на время проверок после расследования СМИ о возможных случаях смерти, пыток и издевательств над бойцами полка.

Об этом, как сообщает Цензор.НЕТ, во время онлайн-конференции сообщил офицер полка Алексей Братущак.

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Что известно?

По его словам, пока нет информации, кто будет исполнять обязанности командира в этот период.

"Я обратился к нашим соответствующим службам с вопросом, есть ли уже приказ о назначении исполняющего обязанности командира, но на данный момент ответа нет", — отметил Братущак.

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Что говорит Генштаб ВСУ

В настоящее время в подразделении работают правоохранители, в частности, досудебное расследование по фактам возможных неправомерных действий в отношении военнослужащих полка ведет Государственное бюро расследований.

Также по решению главнокомандующего ВСУ Александра Сырского в "Скале" работает комплексная комиссия во главе с заместителем начальника Генштаба ВСУ.

Пока продолжаются проверки и расследования, командир полка Гаркавый отстранен от исполнения обязанностей. В Генштабе сообщили: если подтвердятся факты уголовных правонарушений, упомянутые в расследовании "Бабеля", виновные обязательно будут привлечены к ответственности в соответствии с законом.

"Также в случае подтверждения фактов превышения полномочий должностными лицами и нарушения прав военнослужащих высшим командованием будут приняты соответствующие организационные и кадровые решения", — добавили в Генштабе и подчеркнули, что выводы будут основываться исключительно на проверенных фактах, документах, результатах официальных расследований и судебных решениях.

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В то же время в командовании ВСУ добавили: 425-й отдельный штурмовой полк, как и многие другие штурмовые подразделения, остается эффективной составляющей Сил обороны Украины и продолжает выполнять боевые задачи на самых сложных направлениях фронта.

"При этом следует подчеркнуть, что человеческое достоинство, жизнь и здоровье каждого военнослужащего — величайшая ценность для Вооруженных Сил Украины, как на поле боя, так и в ходе подготовки в тылу. Установление истины по каждому критическому случаю, устранение недостатков и неизбежность наказания за доказанные правонарушения остаются принципиальной позицией военного командования", — подчеркнули в Генштабе.

Что этому предшествовало?

23 июня издание "Бабель" сообщило, что с конца 2025 по весну 2026 года умерли по меньшей мере 26 новобранцев 425-го отдельного штурмового полка "Скала". Журналисты рассказали, что большинство из умерших мужчин пробыли в полку менее месяца. Официальная причина смерти в большинстве случаев – пневмония.

Для этого материала журналисты опросили более 30 свидетелей. Один из них, Александр Жикин, рассказал о "Курятнике" — неформальном названии распределительного пункта "Скалы", который является первым местом для вновь прибывших мобилизованных. Мужчина оказался там после того, как ему оформили СОЧ, когда он поехал за таблетками для заместительной терапии от наркозависимости.

Другой анонимный собеседник рассказал о карцерах, куда военных отправляли за отказ выполнять различные распоряжения.

В свою очередь, полк "Скала" прокомментировал небоевые смерти новобранцев и заверил в сотрудничестве со следствием. В "Скеле" считают, что авторы материала делают "обобщения, которые сводят историю подразделения к отдельным трагическим случаям". В полку утверждают, что 18 из 26 смертей, упомянутых в материале, произошли в больнице или по дороге в нее, а их причины связаны с "болезнями или общим плохим состоянием здоровья мобилизованных".

Ранее ГБР уже объявляло, что начало проверку возможных нарушений в "Скале", которые расследуются как превышение власти или служебных полномочий, совершенное в условиях военного положения, повлекшее тяжкие последствия.

Мониторинговая группа Офиса омбудсмена заявила, что отправится на место для проверки информации о возможных пытках военнослужащих в 425-м отдельном штурмовом полку "Скала".

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