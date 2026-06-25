Командира полку "Скеля" Гаркавого відсторонили на час розслідування щодо ситуації в підрозділі
Командира 425-го окремого штурмового полку "Скеля" підполковника Юрія Гаркавого відсторонили від виконання обовʼязків на час перевірок після розслідування ЗМІ про можливі смерті, катування і знущання над бійцями полку.
Про це, як інформує Цензор.НЕТ, під час онлайн-конференції повідомив офіцер полку Олексій Братущак.
Що відомо?
За його словами, поки немає інформації, хто буде виконувати обовʼязки командира у цей період.
"Я звернувся до наших відповідних служб з питанням, чи вже є наказ на призначення ТВО командира, але станом на зараз відповіді немає", - зазначив Братущак.
Що каже Генштаб ЗСУ
Наразі у підрозділі працюють правоохоронці, зокрема досудове розслідування за фактами можливих неправомірних дій щодо військовослужбовців полку веде Державне бюро розслідувань.
Також за рішенням головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського у "Скелі" працює комплексна комісія на чолі із заступником начальника Генштабу ЗСУ.
Поки тривають перевірки й розслідування, командира полку Гаркавого відсторонили від виконання обовʼязків. У Генштабі повідомили: якщо підтвердяться факти кримінальних правопорушень, згадані в розслідуванні "Бабеля", винних обов’язково притягнуть до відповідальності згідно із законом.
"Також у разі підтвердження випадків перевищення повноважень посадовими особами та порушення прав військовослужбовців, вищим командуванням будуть ухвалені відповідні організаційні й кадрові рішення", - додали у Генштабі й наголосили, що висновки будуть ґрунтуватися виключно на перевірених фактах, документах, результатах офіційних розслідувань, судових рішеннях.
Водночас у командуванні ЗСУ додали: 425-й окремий штурмовий полк, як і багато інших штурмових підрозділів, залишається ефективною складовою Сил оборони України й продовжує виконувати бойові завдання на найскладніших напрямках фронту.
"При цьому слід наголосити, що людська гідність, життя і здоров’я кожного військовослужбовця — найбільша цінність для Збройних Сил України, як на полі бою, так і в ході підготовки в тилу. Встановлення істини щодо кожного критичного випадку, усунення недоліків та невідворотність покарання за доведені правопорушення залишаються принциповою позицією військового командування", - наголосили у Генштабі.
Що передувало?
- 23 червня видання "Бабель" написало, що з кінця 2025 до весни 2026 року померли щонайменше 26 новобранців 425-го окремого штурмового полку "Скеля". Журналісти розповіли, що більшість з померлих чоловіків не пробули в полку й місяця. Офіційна причина смерті здебільшого –– пневмонія.
- Для цього матеріалу журналісти опитали понад 30 свідків. Один із них, Олександр Жикін, розповів про "Курятник" — неформальну назву розподільчого пункту "Скелі", який є першою локацією для новоприбулих мобілізованих. Чоловік опинився там після того, як йому оформили СЗЧ, коли він поїхав по таблетки для замісної терапії від наркозалежності.
- Інший анонімний співрозмовник розповів про карцери, куди військових відправляли за відмови виконувати різні розпорядження.
- Своєю чергою, полк "Скеля" прокоментував небойові смерті новобранців та запевнив у співпраці зі слідством. У "Скелі" вважають, що автори матеріалу роблять "узагальнення, які зводять історію підрозділу до окремих трагічних випадків". У полку стверджують, що 18 із 26 смертей, згаданих у матеріалі, сталися в лікарні або дорогою до неї, а їхні причини повʼязані з "хворобами або загальним поганим станом здоров’я мобілізованих".
- Раніше ДБР уже оголошувало, що розпочало перевірку ймовірних порушень у "Скелі", які розслідують як перевищення влади чи службових повноважень, вчинене в умовах воєнного стану, що спричинило тяжкі наслідки.
- Моніторингова група Офісу омбудсмена заявила, що вирушить на місце для перевірки інформації про можливі катування військовослужбовців у 425-му окремому штурмовому полку "Скеля".
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