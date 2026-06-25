Командира полку "Скеля" Гаркавого відсторонили на час розслідування щодо ситуації в підрозділі

Командира 425-го окремого штурмового полку "Скеля" підполковника Юрія Гаркавого відсторонили від виконання обовʼязків на час перевірок після розслідування ЗМІ про можливі смерті, катування і знущання над бійцями полку.

Про це, як інформує Цензор.НЕТ, під час онлайн-конференції повідомив офіцер полку Олексій Братущак.

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Що відомо?

За його словами, поки немає інформації, хто буде виконувати обовʼязки командира у цей період.

"Я звернувся до наших відповідних служб з питанням, чи вже є наказ на призначення ТВО командира, але станом на зараз відповіді немає", - зазначив Братущак.

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Що каже Генштаб ЗСУ

Наразі у підрозділі працюють правоохоронці, зокрема досудове розслідування за фактами можливих неправомірних дій щодо військовослужбовців полку веде Державне бюро розслідувань.

Також за рішенням головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського у "Скелі" працює комплексна комісія на чолі із заступником начальника Генштабу ЗСУ.

Поки тривають перевірки й розслідування, командира полку Гаркавого відсторонили від виконання обовʼязків. У Генштабі повідомили: якщо підтвердяться факти кримінальних правопорушень, згадані в розслідуванні "Бабеля", винних обов’язково притягнуть до відповідальності згідно із законом.

"Також у разі підтвердження випадків перевищення повноважень посадовими особами та порушення прав військовослужбовців, вищим командуванням будуть ухвалені відповідні організаційні й кадрові рішення", - додали у Генштабі й наголосили, що висновки будуть ґрунтуватися виключно на перевірених фактах, документах, результатах офіційних розслідувань, судових рішеннях.

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Водночас у командуванні ЗСУ додали: 425-й окремий штурмовий полк, як і багато інших штурмових підрозділів, залишається ефективною складовою Сил оборони України й продовжує виконувати бойові завдання на найскладніших напрямках фронту.

"При цьому слід наголосити, що людська гідність, життя і здоров’я кожного військовослужбовця — найбільша цінність для Збройних Сил України, як на полі бою, так і в ході підготовки в тилу. Встановлення істини щодо кожного критичного випадку, усунення недоліків та невідворотність покарання за доведені правопорушення залишаються принциповою позицією військового командування", - наголосили у Генштабі.

Що передувало?

23 червня видання "Бабель" написало, що з кінця 2025 до весни 2026 року померли щонайменше 26 новобранців 425-го окремого штурмового полку "Скеля". Журналісти розповіли, що більшість з померлих чоловіків не пробули в полку й місяця. Офіційна причина смерті здебільшого –– пневмонія.

Для цього матеріалу журналісти опитали понад 30 свідків. Один із них, Олександр Жикін, розповів про "Курятник" — неформальну назву розподільчого пункту "Скелі", який є першою локацією для новоприбулих мобілізованих. Чоловік опинився там після того, як йому оформили СЗЧ, коли він поїхав по таблетки для замісної терапії від наркозалежності.

Інший анонімний співрозмовник розповів про карцери, куди військових відправляли за відмови виконувати різні розпорядження.

Своєю чергою, полк "Скеля" прокоментував небойові смерті новобранців та запевнив у співпраці зі слідством. У "Скелі" вважають, що автори матеріалу роблять "узагальнення, які зводять історію підрозділу до окремих трагічних випадків". У полку стверджують, що 18 із 26 смертей, згаданих у матеріалі, сталися в лікарні або дорогою до неї, а їхні причини повʼязані з "хворобами або загальним поганим станом здоров’я мобілізованих".

Раніше ДБР уже оголошувало, що розпочало перевірку ймовірних порушень у "Скелі", які розслідують як перевищення влади чи службових повноважень, вчинене в умовах воєнного стану, що спричинило тяжкі наслідки.

Моніторингова група Офісу омбудсмена заявила, що вирушить на місце для перевірки інформації про можливі катування військовослужбовців у 425-му окремому штурмовому полку "Скеля".

Читайте на "Цензор.НЕТ": ДБР перевіряє факти, оприлюднені у ЗМІ щодо небойових смертей у штурмовому полку "Скеля"