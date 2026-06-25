В полку "Скала" заявили, что не воюют с журналистами, и попросили не называть их "мясниками"

Любые угрозы или давление на представителей СМИ со стороны военных абсолютно недопустимы.

Об этом во время онлайн-конференции заявил пресс-секретарь 425-го отдельного штурмового полка"Скала" Алексей Братущак, комментируя отношение подразделения к расследованию "Бабеля", передает Цензор.НЕТ.

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Запрет на давление и защита свободы слова

Братущак подчеркнул, что позиция руководства полка в отношении профессиональной деятельности журналистов является однозначной и бескомпромиссной.

"Угрозы в адрес журналистов недопустимы. Когда мы обсуждали реакцию на материал "Бабеля", мы с командиром четко проговорили, и это было озвучено на совещании, что не должно быть никаких действий в отношении авторов того или иного расследования. В данном случае "Бабеля". Воевать с журналистами — не наше дело. Полк "Скала" воюет с ублюдками", — отметил он.

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По словам военнослужащего, "Скала" воюет за то, чтобы журналисты могли работать, а в стране была свобода слова.

Братущак также обратился к журналистам с просьбой:

"Мы сами не хотим, чтобы нас называли "мясниками" или теми, кто убивает людей. Есть отдельные случаи, по ним мы разбираемся и исправляем ситуацию. Поэтому прошу и призываю не обобщать, не публиковать заголовки вроде: "Скала" — это на смерть". Это не так".

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Что этому предшествовало?

23 июня издание "Бабель" сообщило, что с конца 2025 по весну 2026 года умерли по меньшей мере 26 новобранцев 425-го отдельного штурмового полка "Скала". Журналисты рассказали, что большинство из умерших мужчин пробыли в полку менее месяца. Официальная причина смерти в большинстве случаев – пневмония.

Для этого материала журналисты опросили более 30 свидетелей. Один из них, Александр Жикин, рассказал о "Курятнике" — неформальном названии распределительного пункта "Скалы", который является первым местом для вновь прибывших мобилизованных. Мужчина оказался там после того, как ему оформили СОЧ, когда он поехал за таблетками для заместительной терапии от наркозависимости.

Другой анонимный собеседник рассказал о карцерах, куда военных отправляли за отказ выполнять различные распоряжения.

В свою очередь, полк "Скала" прокомментировал небоевые смерти новобранцев и заверил в сотрудничестве со следствием. В "Скеле" считают, что авторы материала делают "обобщения, которые сводят историю подразделения к отдельным трагическим случаям". В полку утверждают, что 18 из 26 смертей, упомянутых в материале, произошли в больнице или по дороге в нее, а их причины связаны с "болезнями или общим плохим состоянием здоровья мобилизованных".

Ранее ГБР уже объявляло, что начало проверку возможных нарушений в "Скале", которые расследуются как превышение власти или служебных полномочий, совершенное в условиях военного положения, повлекшее тяжкие последствия.

Мониторинговая группа Офиса омбудсмена заявила, что отправится на место для проверки информации о возможных пытках военнослужащих в 425-м отдельном штурмовом полку "Скала".

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