Підстав для звільнення Сирського через ситуацію у "Скелі" немає, - Веніславський

Народний депутат від фракції "Слуга народу", член парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський заявив, що ситуація у 425-му окремому штурмовому полку "Скеля" не є підставою для звільнення головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Українську правду, про це нардеп заявив у програмі "Свобода Live" ("Радіо Свобода").

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"На сьогоднішній день він дуже ефективно виконує свої функції і завдання зі звільнення нашої території і з відсічі ворогу. Я вважаю, що підстав для звільнення головнокомандувача точно немає", — сказав Веніславський.

Розслідування триває

За словами народного депутата, правоохоронні органи мають встановити всіх причетних до можливих кримінальних правопорушень і дати їхнім діям правову оцінку.

Він також повідомив, що командира батальйону полку "Скеля" вже відсторонено від виконання обов'язків.

"Органи досудового розслідування мають встановити усіх причетних, хто здійснював кримінальні правопорушення, хто сприяв здійсненню кримінальних правопорушень, і ухвалити відповідні рішення", - наголосив Веніславський.

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Що передувало?

23 червня видання "Бабель" написало, що з кінця 2025 до весни 2026 року померли щонайменше 26 новобранців 425-го окремого штурмового полку "Скеля". Журналісти розповіли, що більшість з померлих чоловіків не пробули в полку й місяця. Офіційна причина смерті здебільшого –– пневмонія.

Для цього матеріалу журналісти опитали понад 30 свідків. Один із них, Олександр Жикін, розповів про "Курятник" — неформальну назву розподільчого пункту "Скелі", який є першою локацією для новоприбулих мобілізованих. Чоловік опинився там після того, як йому оформили СЗЧ, коли він поїхав по таблетки для замісної терапії від наркозалежності.

Інший анонімний співрозмовник розповів про карцери, куди військових відправляли за відмови виконувати різні розпорядження.

Своєю чергою, полк "Скеля" прокоментував небойові смерті новобранців та запевнив у співпраці зі слідством. У "Скелі" вважають, що автори матеріалу роблять "узагальнення, які зводять історію підрозділу до окремих трагічних випадків". У полку стверджують, що 18 із 26 смертей, згаданих у матеріалі, сталися в лікарні або дорогою до неї, а їхні причини повʼязані з "хворобами або загальним поганим станом здоров’я мобілізованих".

Раніше ДБР уже оголошувало, що розпочало перевірку ймовірних порушень у "Скелі", які розслідують як перевищення влади чи службових повноважень, вчинене в умовах воєнного стану, що спричинило тяжкі наслідки.

Моніторингова група Офісу омбудсмена заявила, що вирушить на місце для перевірки інформації про можливі катування військовослужбовців у 425-му окремому штурмовому полку "Скеля".

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