Міноборони запускає проєкт "Базовий рівень": підрозділи Сил оборони матимуть гарантований мінімум дронів

Індустрія дронів

Міністерство оборони України спільно із Генеральним штабом ЗСУ запускають перший етап проєкту "Базовий рівень", який гарантуватиме підрозділам мінімальний щомісячний запас безпілотників для виконання бойових завдань.

Про це повідомив міністр оборони Михайло Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

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Запит військових - рівномірне укомплектування дронами

Очільник Міноборони зазначив, що один із ключових запитів військових — більш рівномірне та прогнозоване укомплектування дронами.

"Сьогодні забезпечення безпілотниками й технікою між бригадами залишається нерівномірним. Через це бригадам складніше планувати свою роботу та бойові операції. Саме для цього разом з Генеральним штабом запускаємо "Базовий рівень забезпечення"", - розповів Федоров.

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Деталі першого етапу

За словами міністра, до першого етапу увійдуть найбільш затребувані типи дронів: FPV (на радіозв’язку та оптоволокні), мавіки, бомбери, крила-розвідники та легкі middle-strike. Далі проєкт поступово розширюватимуть на інші категорії озброєння й військової техніки.

"Підрозділи отримають визначений ресурс, який дасть змогу планувати роботу та бойові операції на кілька місяців уперед. Водночас виробники матимуть прогнозований попит на 6–12 місяців, що допоможе масштабувати виробництво", - заявив глава Міноборони.

Підрозділи матимуть можливість самостійно вибирати запропоновані БпЛА через DOT-Chain, а система формуватиме постачання за прозорими правилами.

"Якщо потрібного типу дрона тимчасово немає в наявності, підрозділ отримає інший із такими ж або схожими характеристиками", - сказав Федоров.

Поставки в межах проєкту розпочнуться вже в липні.

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Проєкт масштабуватимуть

"Це лише перший етап. Далі поступово масштабуватимемо "Базовий рівень забезпечення" не лише на дрони, а й на інші категорії озброєння та військової техніки, щоб цей підхід став новим стандартом забезпечення для Сил оборони", - підсумував міністр оборони.

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