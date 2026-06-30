ЄС виділив 3,9 млрд євро на дрони для України

Індустрія дронів

Єврокомісія виділила 3,9 млрд євро в рамках першого траншу у 6 млрд євро, які підуть на закупівлю дронів.

Про це повідомила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"Винахідливість України лежить в основі її успіху в протистоянні повномасштабному вторгненню Росії. Ми хочемо підтримати цю винахідливість. Сьогодні ми виділяємо перший транш у розмірі 3,9 мільярда євро на передові технології безпілотників для зміцнення оборони України. І далі буде ще більше", - наголосила вона.

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Що передувало?

Раніше ЄС уже перерахував Україні перший транш макрофінансової допомоги у розмірі 3,2 млрд євро в межах кредитної програми на 2026–2027 роки.

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