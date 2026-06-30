ЄС виділив 3,9 млрд євро на дрони для України
Індустрія дронів
Єврокомісія виділила 3,9 млрд євро в рамках першого траншу у 6 млрд євро, які підуть на закупівлю дронів.
Про це повідомила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, інформує Цензор.НЕТ.
Подробиці
"Винахідливість України лежить в основі її успіху в протистоянні повномасштабному вторгненню Росії. Ми хочемо підтримати цю винахідливість. Сьогодні ми виділяємо перший транш у розмірі 3,9 мільярда євро на передові технології безпілотників для зміцнення оборони України. І далі буде ще більше", - наголосила вона.
Що передувало?
- Раніше ЄС уже перерахував Україні перший транш макрофінансової допомоги у розмірі 3,2 млрд євро в межах кредитної програми на 2026–2027 роки.
Топ коментарі
+5 Зэлэный_Змий
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+5 Vasily Androshchook
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+5 Поділля16
показати весь коментар30.06.2026 13:14 Відповісти Посилання
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