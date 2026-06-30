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ЄС виділив 3,9 млрд євро на дрони для України

Індустрія дронів

Євросоюзу надав майже 4 млрд євро на дрони для України

Єврокомісія виділила 3,9 млрд євро в рамках першого траншу у 6 млрд євро, які підуть на закупівлю дронів.

Про це повідомила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"Винахідливість України лежить в основі її успіху в протистоянні повномасштабному вторгненню Росії. Ми хочемо підтримати цю винахідливість. Сьогодні ми виділяємо перший транш у розмірі 3,9 мільярда євро на передові технології безпілотників для зміцнення оборони України. І далі буде ще більше", - наголосила вона.

Читайте: У Брюсселі озвучили суму і дату наступного траншу для України

Що передувало?

Читайте: Зеленський і фон дер Ляєн обговорили оборонне співробітництво та співпрацю для підтримки України

Автор: 

допомога (9254) Євросоюз (15327) фон дер Ляєн Урсула (1010) дрони (8574)
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Топ коментарі
+5
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30.06.2026 13:07 Відповісти
+5
Міндіч буде задоволений, бо життя в Ізраїлі дороге.
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30.06.2026 13:08 Відповісти
+5
Це добре, аби тільки не покрали друзі Невідомого Вови!
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30.06.2026 13:14 Відповісти

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