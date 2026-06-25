Зеленський і фон дер Ляєн обговорили оборонне співробітництво та співпрацю для підтримки України

Президент Володимир Зеленський провів розмову із президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн, яка зараз перебуває у Гданську на міжнародній Конференції з питань відновлення України.

Про це Зеленський повідомив у телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.

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Так, Зеленський наголосив, що це є важливим сигналом підтримки України, і подякував їй за це.

Про що говорили

Зазначається, що сторони обговорили оборонне співробітництво та співпрацю для підтримки нашої стійкості й захисту людей від російських атак, зокрема постачання для Сил оборони.

"Всім очевидно, що саме Росія затягує війну та ігнорує всі дипломатичні пропозиції України. Тому треба максимально працювати для зміцнення нашої країни та людей", - зауважив президент.

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Також Зеленський і фон дер Ляєн домовилися про наступні особисті контакти.

Що передувало

Нагадаємо, раніше президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн оголосила, що сьогодні ЄС перерахує Україні перший транш кредиту з кредит у 90 млрд євро.

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