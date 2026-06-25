Європейський фонд для відновлення України готовий до роботи, - фон дер Ляєн

Європейський флагманський фонд (European Flagship Fund) для відновлення України готовий до роботи, ще цього року є можливість залучити в нього до пів мільярда євро.

Про це повідомила глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн під час відкриття Конференції з питань відновлення України у Гданську, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

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Фонд готовий до роботи

Так, фон дер Ляєн повідомила, що на Конференції з питань відновлення в Римі минулого року було оголошено про створення Європейського флагманського фонду – найбільшого фонду акцій, призначеного для відбудови України.

"Сьогодні цей фонд готовий до роботи. Він інвестуватиме в деякі з найбільш стратегічних секторів для майбутнього України: від чистої енергетики та інфраструктури до компаній із високими темпами зростання, які стануть рушійною силою української економіки в найближчі десятиліття", – зазначила вона.

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Хто підтримує фонд?

За словами глави Єврокомісії, фонд підтримується Європейським Союзом, Польщею, Францією, Німеччиною та Італією.

"Це дозволить залучити до пів мільярда ще цього року, а з часом – досягти обсягу в 1 мільярд євро", – зауважила вона.

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