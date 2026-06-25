Европейский фонд для восстановления Украины готов к работе, - фон дер Ляйен

Европейский флагманский фонд (European Flagship Fund) для восстановления Украины готов к работе, и уже в этом году есть возможность привлечь в него до полумиллиарда евро.

Об этом сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время открытия Конференции по вопросам восстановления Украины в Гданьске, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Фонд готов к работе

Так, фон дер Ляйен сообщила, что на Конференции по вопросам восстановления в Риме в прошлом году было объявлено о создании Европейского флагманского фонда - крупнейшего фонда акций, предназначенного для восстановления Украины.

"Сегодня этот фонд готов к работе. Он будет инвестировать в некоторые из наиболее стратегических секторов для будущего Украины: от чистой энергетики и инфраструктуры до быстрорастущих компаний, которые станут движущей силой украинской экономики в ближайшие десятилетия", - отметила она.

Читайте также: ЕС выделяет Украине первый транш из 90 млрд займа: речь идет о 3,2 млрд евро

Кто поддерживает фонд?

По словам главы Еврокомиссии, фонд поддерживается Европейским союзом, Польшей, Францией, Германией и Италией.

"Это позволит привлечь до полумиллиарда ещё в этом году, а со временем - достичь объема в 1 миллиард евро", - отметила она.

Читайте также: Восстановление Украины: 70% отходов от разрушений в результате войны пригодны для переработки