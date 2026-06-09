Відновлення України: 70% відходів від руйнувань унаслідок війни придатні для переробки

До 8,2 млн тонн відходів від руйнувань, що утворилися в Україні через російську агресію, можуть бути перероблені та повторно використані.

Про це свідчить дослідження Програми розвитку ООН в Україні за фінансової підтримки уряду Японії.

Станом на вересень 2025 року на підконтрольних уряду України територіях утворилося близько 17,2 млн тонн відходів від пошкоджених і зруйнованих житлових будинків.

Частину з них уже вивезено та розміщено на полігонах, однак близько 11,7 млн тонн досі потребують розчищення, сортування та подальшої переробки.

Переробка відходів

При цьому дослідження показало, що за належної організації цього процесу до 70% таких відходів, тобто приблизно 8,2 млн тонн, можуть бути перероблені та повторно використані для потреб відбудови.

"Вторинна сировина з відходів від руйнувань може підтримати виробництво будівельних матеріалів, зменшити навантаження на природні ресурси, сприяти розвитку циркулярних практик та декарбонізації галузі будівельної продукції", – зазначив віцепрем'єр-міністр із відновлення України – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

Що можна виробляти

Вторинна сировина може використовуватися для виробництва широкого спектра будівельних матеріалів.

Зокрема, дослідження визначає 50 видів продукції, які потенційно можуть виготовлятися в Україні з використанням перероблених відходів від руйнувань, серед них – цемент, товарний бетон та збірні бетонні конструкції.

Розвиток ринку

Дослідження також визначило кроки, необхідні для розвитку такого ринку в 2026-2028 роках, зокрема:

вдосконалення нормативної бази,

розвиток стандартів для використання вторинної сировини,

інвестиції в інфраструктуру переробки,

залучення приватного сектору,,

впровадження механізмів зелених публічних закупівель.

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Як повідомлялося, в травні Міністерство економіки представило державні програми підтримки підприємств, які постраждали внаслідок російської агресії. Йдеться про інструменти, які дозволяють бізнесу відновлювати виробництво після руйнувань, компенсувати втрати та зберігати робочі місця, зокрема у прифронтових регіонах.

Нагадаємо, загальна вартість відбудови та відновлення в Україні станом на 31 грудня 2025 року становить майже $588 млрд упродовж наступних 10 років, що майже втричі перевищує прогнозований номінальний ВВП України за 2025 рік.