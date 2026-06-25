ЕС выделяет Украине первый транш из 90 млрд кредита: речь идет о 3,2 млрд евро

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила, что сегодня ЕС перечислит Украине первый транш кредита в размере 90 млрд евро.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом она заявила на открытии конференции по восстановлению Украины в Гданьске.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Подробности

Речь идет о 3,2 млрд евро макрофинансовой помощи.

"Сегодня мы перечисляем первый транш по этому кредиту. Это 3,2 млрд евро макроэкономической поддержки. Очень рада объявить об этом сегодня", - отметила фон дер Ляйен.

Также ЕС начинает выделять первые средства из 6 млрд евро на производство дронов. Это произойдет в ближайшие дни.

Читайте: ЕС практически в одиночку держит Украину на плаву, - посол Матернова

Что предшествовало

28 мая президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект о ратификации соглашения с ЕС о кредите в размере 90 млрд евро.

Верховная Рада поддержала ратификацию кредитного соглашения с Европейским Союзом о предоставлении Украине финансовой помощи на сумму 90 миллиардов евро.

В Еврокомиссии заявили, что 9,1 млрд евро Украина может получить от ЕС уже в июне.

Читайте: Украина разработала законодательные решения для выполнения большинства аграрных бенчмарков ЕС, - Минэкономики