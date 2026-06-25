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Новости Помощь Украине от Европы
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ЕС выделяет Украине первый транш из 90 млрд кредита: речь идет о 3,2 млрд евро

Первый транш из кредита в 90 млрд перечисляют Украине

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила, что сегодня ЕС перечислит Украине первый транш кредита в размере 90 млрд евро. 

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом она заявила на открытии конференции по восстановлению Украины в Гданьске.

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Подробности

Речь идет о 3,2 млрд евро макрофинансовой помощи.

"Сегодня мы перечисляем первый транш по этому кредиту. Это 3,2 млрд евро макроэкономической поддержки. Очень рада объявить об этом сегодня", - отметила фон дер Ляйен.

Также ЕС начинает выделять первые средства из 6 млрд евро на производство дронов. Это произойдет в ближайшие дни.

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Что предшествовало

  • 28 мая президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект о ратификации соглашения с ЕС о кредите в размере 90 млрд евро.
  • Верховная Рада поддержала ратификацию кредитного соглашения с Европейским Союзом о предоставлении Украине финансовой помощи на сумму 90 миллиардов евро.
  • В Еврокомиссии заявили, что 9,1 млрд евро Украина может получить от ЕС уже в июне.

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