ЄС виділяє Україні перший транш із 90 млрд позики: йдеться про 3,2 млрд євро

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн оголосила, що сьогодні ЄС перерахує Україні перший транш кредиту з кредит у 90 млрд євро.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це вона заявила на відкритті конференції з відновлення України у Гданську.

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Подробиці

Йдеться про 3,2 млрд євро макрофінансової допомоги.

"Сьогодні ми переказуємо перший транш за цією позикою. Це 3,2 млрд євро макроекономічної підтримки. Дуже рада оголосити про це сьогодні", - зазначила фон дер Ляєн.

Також ЄС починає виділяти перші кошти з 6 млрд євро на виробництво дронів. Це відбудеться найближчими днями.

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Що передувало

28 травня президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкт про ратифікацію угоди з ЄС щодо кредиту у 90 млрд євро.

Верховна Рада підтримала ратифікацію кредитної угоди з Європейським Союзом щодо надання Україні фінансової допомоги на суму 90 мільярдів євро.

У Єврокомісії заявили, що 9,1 млрд євро може отримати Україна від ЄС вже у червні.

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