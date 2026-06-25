ЄС виділяє Україні перший транш із 90 млрд позики: йдеться про 3,2 млрд євро
Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн оголосила, що сьогодні ЄС перерахує Україні перший транш кредиту з кредит у 90 млрд євро.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це вона заявила на відкритті конференції з відновлення України у Гданську.
Подробиці
Йдеться про 3,2 млрд євро макрофінансової допомоги.
"Сьогодні ми переказуємо перший транш за цією позикою. Це 3,2 млрд євро макроекономічної підтримки. Дуже рада оголосити про це сьогодні", - зазначила фон дер Ляєн.
Також ЄС починає виділяти перші кошти з 6 млрд євро на виробництво дронів. Це відбудеться найближчими днями.
Що передувало
- 28 травня президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкт про ратифікацію угоди з ЄС щодо кредиту у 90 млрд євро.
- Верховна Рада підтримала ратифікацію кредитної угоди з Європейським Союзом щодо надання Україні фінансової допомоги на суму 90 мільярдів євро.
- У Єврокомісії заявили, що 9,1 млрд євро може отримати Україна від ЄС вже у червні.
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