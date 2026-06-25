Зеленский и фон дер Ляйен обсудили оборонное сотрудничество и взаимодействие в целях поддержки Украины
Президент Владимир Зеленский провел беседу с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, которая в настоящее время находится в Гданьске на международной конференции по вопросам восстановления Украины.
Об этом Зеленский сообщил в Telegram-канале, передает Цензор.НЕТ.
В частности, Зеленский подчеркнул, что это важный сигнал поддержки Украины, и поблагодарил её за это.
О чем говорили
Отмечается, что стороны обсудили оборонное сотрудничество и взаимодействие для поддержки нашей устойчивости и защиты людей от российских атак, в частности поставки для Сил обороны.
"Всем очевидно, что именно Россия затягивает войну и игнорирует все дипломатические предложения Украины. Поэтому нужно максимально работать для укрепления нашей страны и народа", — отметил президент.
Также Зеленский и фон дер Ляйен договорились о следующих личных контактах.
Что предшествовало
Напомним, ранее президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила, что сегодня ЕС перечислит Украине первый транш кредита в размере 90 млрд евро.
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