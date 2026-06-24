ЕС выпустит облигации на €80 млрд, часть средств будет направлена на поддержку Украины

Европейская комиссия планирует выпустить облигации Европейского Союза на сумму до 80 млрд евро во второй половине 2026 года. Часть привлеченных средств будет направлена на финансирование программ поддержки Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Еврокомиссии.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

После нового выпуска общий объем запланированных на 2026 год заимствований ЕС достигнет 180 млрд евро, что соответствует годовому прогнозу Европейской комиссии.

В Еврокомиссии отметили, что средства пойдут на финансирование политических программ ЕС, которые обеспечиваются за счет заимствований на рынках капитала.

Часть средств получит Украина

Привлеченные средства будут использованы для выплат государствам-членам ЕС в рамках программы NextGenerationEU, финансирования инструмента SAFE, других программ Евросоюза, а также поддержки Украины.

В частности, речь идет о выплатах в рамках программы Ukraine Facility и нового Кредита в поддержку Украины.

По данным Еврокомиссии, в рамках Ukraine Facility Украина уже получила 25,6 млрд евро из предусмотренных 33 млрд евро. Также предусмотрено финансирование в рамках Кредита на поддержку Украины в размере 90 млрд евро.

Как будут привлекаться средства

Еврокомиссия будет осуществлять выпуск облигаций по единой модели финансирования. Для этого будут использоваться как долгосрочные, так и краткосрочные долговые инструменты в зависимости от потребностей программ, финансируемых через рынки капитала.

Читайте: Австралия увеличивает военную помощь Украине до $100 млн