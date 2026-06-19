Австралия увеличивает военную помощь Украине до $100 млн

Правительство Австралии подтвердило выделение нового пакета помощи Украине в размере 100 млн долларов. Средства будут направлены на военное оборудование и программу подготовки ВСУ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщило Министерство обороны Австралии.

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В частности, после объявления в декабре 2025 года о выделении 50 миллионов долларов в рамках PURL, Австралия осуществит еще два дополнительных взноса по 50 миллионов долларов в течение следующих 12 месяцев.

"То, что происходит в Украине, имеет значение и для Индо-Тихоокеанского региона, поэтому для Австралии так важно оставаться последовательной и продолжать поддерживать Украину до тех пор, пока она не достигнет мира на своих условиях", — заявил заместитель премьер-министра Австралии Ричард Марлз.

Участие в международных инициативах

В Минобороны Австралии отметили, что новые взносы увеличивают общий объем поддержки Украины со стороны Австралии до более чем 1,8 млрд долларов, из которых свыше 1,6 млрд составляет военная помощь с начала полномасштабной войны.

Помимо финансовой и военной поддержки, Австралия продолжает участвовать в "коалиции желающих", которая координирует помощь Украине среди стран-партнеров.

Также австралийские Силы обороны продолжают обучение украинских военнослужащих в рамках операции "Куду".

В Минобороны Австралии подчеркнули, что страна и впредь остается непоколебимой в своей поддержке Украины, противостоящей российской агрессии.

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Помощь Украине от Австралии

Австралия является одним из стабильных партнеров Украины в войне и оказывает помощь в нескольких ключевых направлениях: военном, финансовом и энергетическом.

Австралия регулярно поставляет Украине вооружение и технику. Среди наиболее известных пакетов:

бронетехника Bushmaster (передано десятки машин);

бронетранспортеры M113;

тактические радары, боеприпасы и инженерное оборудование.

В рамках одного из последних пакетов помощи:

около 95 млн австралийских долларов военной поддержки;

взносы в инициативу PURL (закупка вооружения);

финансирование "коалиции дронов".

В разные периоды Австралия и партнеры (в частности, Новая Зеландия) объявляли о пакетах помощи для Украины на уровне:

более 70 млн долларов США совместной помощи;

десятки миллионов долларов в виде военной техники и поддержки.

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