Австралия увеличивает военную помощь Украине до $100 млн
Правительство Австралии подтвердило выделение нового пакета помощи Украине в размере 100 млн долларов. Средства будут направлены на военное оборудование и программу подготовки ВСУ.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщило Министерство обороны Австралии.
В частности, после объявления в декабре 2025 года о выделении 50 миллионов долларов в рамках PURL, Австралия осуществит еще два дополнительных взноса по 50 миллионов долларов в течение следующих 12 месяцев.
"То, что происходит в Украине, имеет значение и для Индо-Тихоокеанского региона, поэтому для Австралии так важно оставаться последовательной и продолжать поддерживать Украину до тех пор, пока она не достигнет мира на своих условиях", — заявил заместитель премьер-министра Австралии Ричард Марлз.
Участие в международных инициативах
В Минобороны Австралии отметили, что новые взносы увеличивают общий объем поддержки Украины со стороны Австралии до более чем 1,8 млрд долларов, из которых свыше 1,6 млрд составляет военная помощь с начала полномасштабной войны.
Помимо финансовой и военной поддержки, Австралия продолжает участвовать в "коалиции желающих", которая координирует помощь Украине среди стран-партнеров.
Также австралийские Силы обороны продолжают обучение украинских военнослужащих в рамках операции "Куду".
В Минобороны Австралии подчеркнули, что страна и впредь остается непоколебимой в своей поддержке Украины, противостоящей российской агрессии.
Помощь Украине от Австралии
Австралия является одним из стабильных партнеров Украины в войне и оказывает помощь в нескольких ключевых направлениях: военном, финансовом и энергетическом.
Австралия регулярно поставляет Украине вооружение и технику. Среди наиболее известных пакетов:
- бронетехника Bushmaster (передано десятки машин);
- бронетранспортеры M113;
- тактические радары, боеприпасы и инженерное оборудование.
В рамках одного из последних пакетов помощи:
- около 95 млн австралийских долларов военной поддержки;
- взносы в инициативу PURL (закупка вооружения);
- финансирование "коалиции дронов".
В разные периоды Австралия и партнеры (в частности, Новая Зеландия) объявляли о пакетах помощи для Украины на уровне:
- более 70 млн долларов США совместной помощи;
- десятки миллионов долларов в виде военной техники и поддержки.
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